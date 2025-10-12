ETV Bharat / bharat

NDA या महागठबंधन, झंझारपुर पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस, किसकी बनेगी सरकार?

ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज झंझारपुर में रहेगी. 2020 में 6 में 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी.

Bihar Election 2025
झंझारपुर विधानसभा सीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025

मधुबनी: बिहार चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज है. ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार विधासभा क्षेत्रों का तापमान माप रही है. इस बार झंझारपुर की बात करेंगे. विधानसभा के साथ-साथ झंझारपुर लोकसभा सीट भी है. कांग्रेस की सरकार में सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा झंझारपुर से विधायक थे. हालांकि वर्तमान में यहां की 6 में से 5 सीट एनडीए (बीजेपी-जदयू) के पास है. मात्र एक सीट पर महागठबंधन (राजद) का कब्जा है.

खजौली विधानसभा: खजौली विधानसभा सीट से 2020 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी. बीजेपी प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने आजेडी के प्रत्याशी सीताराम यादव 22,689 वोटों से परास्त किया था. हालांकि 2015 में सीताराम ने अरुण शंकर प्रसाद को हरा दिया था. 2015 में महागठबंधन, 2020 में एनडीए तो इसबार किसका कब्जा होगा, यह फैसला जनता के हाथ में है.

बाबूबरही विधानसभा: बाबूबरही विधानसभा सीट भी एनडीए के कब्जे में हैं. 2020 के चुनाव में यहां से जदयू प्रत्याशी मीना कुमारी की जीत हुई थी. मीना कुमारी ने आडेडी के उमाकांत राय को 11000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था. 2015 में भी यह सीट जदयू के पास ही थी. जदयू के कपिलदेव कामत ने लोक जनशक्ति पार्टी के बिनोद कुमार सिंह को हराया था.

Bihar Election 2025
झंझारपुर पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस (ETV Bharat)

राजनगर विधानसभा: झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले राजनगर सीट पर 2020 में बीजेपी ने राज किया. बीजेपी के प्रत्याशी रामप्रीत पासवान ने आजेडी के प्रत्याशी रामवतार पासवान को 19000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था. 2015 में भी इस सीट पर बीजेपी का राज था. रामप्रीत पासवान से आजेडी प्रत्याशी रामवतार पासवान को हार का सामना करना पड़ा था.

झंझारपुर विधानसभा: झंझारपुर विधानसभा प्रमुख सीट है. इस सीट ने बिहार को सीएम दिया था. जगन्नाथ मिश्रा इस सीट से विधायक थे, जो कांग्रेस की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री थे. 2020 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था. बीजेपी के नितिश मिश्रा ने सीपीआई के राम नारायण यादव को 41000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था. 2015 में यहां से राजद की जीत हुई थी. गुलाब यादव ने नितिश मिश्रा को हरा दिया था.

Bihar Election 2025
2020 में 6 में 5 सीटों पर एनडीए (ETV Bharat)

फुलपरास विधानसभा: फुलपरास विधानसभा सीट पर 2020 में जेडीयू की जीत हुई थी. जेडीयू प्रत्याशी शीला कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी कृपानाथ को पराजित किया था. कृपानाथ को 10 हजार से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. 2015 में भी इस सीट पर जदयू का कब्जा था, जहां से गुलजार देवी विधायक बनीं थी.

लौकहा विधानसभा: झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का इकलौता सीट लौकहा है, जहां राजद के विधायक हैं. 2020 में इस सीट पर राजद प्रत्याशी भारत भूषण मंडल ने जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को 9000 से अधिक वोटों से पराजित किया था. 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे. जदयू प्रत्याशी लक्ष्मेश्वर राय ने बीजेपी के प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को पराजित किया था.

JHANJHARPUR ASSEMBLY SEATETV BHARAT ELECTION EXPRESSझंझारपुर विधानसभा सीटबिहार चुनावBIHAR ELECTION 2025

