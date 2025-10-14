2020 में 3-1 से आगे था NDA, 2025 में कौन खड़ा है कहां? सहरसा पहुंची ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'
बिहार चुनाव का कवरेज करते हुए ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम सहरसा पहुंच चुकी है. जहां आज मतदाताओं का मन पढ़ने की कोशिश होगी.
सहरसा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार तेज हो गया है. सहरसा में पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोटिंग होगी. जिस वजह से राजनीतिक तपिश बढ़ गई है. ऐसे में ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज सहरसा की सियासी फिजां को समझने और मतदाताओं का नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी. इसके साथ ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से 5 साल का हिसाब लेगी.
सहरसा में एनडीए मजबूत: सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं. इनमें तीन पर एनडीए का कब्जा है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ एक सीट है. हालांकि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, जिसका कई सीटों के परिणाम पर असर पड़ा लेकिन इस बार वह एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.
सोनवर्षा में जेडीयू की हैट्रिक: सहरसा की सोनवर्षा विधानसभा सीट (एससी) पर 2020 में जेडीयू को जीत मिली थी. रत्नेश सदा ने कांग्रेस कैंडिडेट तारणी ऋषिदेवी को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा के टिकट पर सरिता देवी मैदान में थीं. रत्नेश सदा 2010 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. वह फिलहाल सरकार में मंत्री हैं.
सहरसा में खिला 'कमल': सहरसा विधानसभा सीट पर 2020 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी. आलोक रंजन झा ने आरजेडी की लवली आनंद को नजदीकी मुकाबले में मात दी थी.
सिमरी बख्तियारपुर में जली 'लालटेन': 2020 विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी ने जीत का परचम लहराया था. यूसुफ सलाउद्दीन ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा के संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे.
महिषी में जेडीयू का कब्जा: सहरसा जिले की महिषी सीट पर 2020 में जेडीयू के गुंजेश्वर साह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने आरजेडी के गौतम कृष्ण को बेहद नजदीकी मुकाबले में हराया था. इस सीट पर लोजपा के अब्दुल रज्जाक तीसरे स्थान पर रहे थे.
