ETV Bharat / bharat

2020 में 3-1 से आगे था NDA, 2025 में कौन खड़ा है कहां? सहरसा पहुंची ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

बिहार चुनाव का कवरेज करते हुए ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम सहरसा पहुंच चुकी है. जहां आज मतदाताओं का मन पढ़ने की कोशिश होगी.

BIHAR ELECTION 2025
सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 6:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार तेज हो गया है. सहरसा में पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोटिंग होगी. जिस वजह से राजनीतिक तपिश बढ़ गई है. ऐसे में ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज सहरसा की सियासी फिजां को समझने और मतदाताओं का नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी. इसके साथ ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से 5 साल का हिसाब लेगी.

सहरसा में एनडीए मजबूत: सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं. इनमें तीन पर एनडीए का कब्जा है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ एक सीट है. हालांकि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, जिसका कई सीटों के परिणाम पर असर पड़ा लेकिन इस बार वह एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.

ETV Bharat GFX
2020 में 3-1 से आगे था NDA (ETV Bharat)

सोनवर्षा में जेडीयू की हैट्रिक: सहरसा की सोनवर्षा विधानसभा सीट (एससी) पर 2020 में जेडीयू को जीत मिली थी. रत्नेश सदा ने कांग्रेस कैंडिडेट तारणी ऋषिदेवी को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा के टिकट पर सरिता देवी मैदान में थीं. रत्नेश सदा 2010 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. वह फिलहाल सरकार में मंत्री हैं.

सहरसा में खिला 'कमल': सहरसा विधानसभा सीट पर 2020 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी. आलोक रंजन झा ने आरजेडी की लवली आनंद को नजदीकी मुकाबले में मात दी थी.

ETV Bharat GFX
सहरसा में 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम (ETV Bharat GFX)

सिमरी बख्तियारपुर में जली 'लालटेन': 2020 विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी ने जीत का परचम लहराया था. यूसुफ सलाउद्दीन ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा के संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे.

महिषी में जेडीयू का कब्जा: सहरसा जिले की महिषी सीट पर 2020 में जेडीयू के गुंजेश्वर साह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने आरजेडी के गौतम कृष्ण को बेहद नजदीकी मुकाबले में हराया था. इस सीट पर लोजपा के अब्दुल रज्जाक तीसरे स्थान पर रहे थे.

ये भी पढ़ें:

NDA में हो गया सीट बंटवारा, BJP, JDU, चिराग और मांझी को कौन-कौन सी मिली सीटें?

महागठबंधन में 'महागांठ'! कई सीटों पर RJD-कांग्रेस और वाम दलों के बीच तकरार

जन सुराज की 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, देखें पूरी लिस्ट

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

TAGGED:

SAHARSA NEWS
ELECTION EXPRESS
सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.