2020 में 3-1 से आगे था NDA, 2025 में कौन खड़ा है कहां? सहरसा पहुंची ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

सहरसा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार तेज हो गया है. सहरसा में पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोटिंग होगी. जिस वजह से राजनीतिक तपिश बढ़ गई है. ऐसे में ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज सहरसा की सियासी फिजां को समझने और मतदाताओं का नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी. इसके साथ ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से 5 साल का हिसाब लेगी.

सहरसा में एनडीए मजबूत: सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं. इनमें तीन पर एनडीए का कब्जा है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ एक सीट है. हालांकि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, जिसका कई सीटों के परिणाम पर असर पड़ा लेकिन इस बार वह एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.

2020 में 3-1 से आगे था NDA (ETV Bharat)

सोनवर्षा में जेडीयू की हैट्रिक: सहरसा की सोनवर्षा विधानसभा सीट (एससी) पर 2020 में जेडीयू को जीत मिली थी. रत्नेश सदा ने कांग्रेस कैंडिडेट तारणी ऋषिदेवी को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा के टिकट पर सरिता देवी मैदान में थीं. रत्नेश सदा 2010 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. वह फिलहाल सरकार में मंत्री हैं.