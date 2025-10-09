ETV Bharat / bharat

2020 में NDA जीरो पर आउट, क्या 2025 में मिलेगी सफलता, बक्सर में ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

बस्कर के चारों विधानसभा में महागठबंधन की गर्मी है, इसी को मापने के लिए ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज बक्सर में रहेगी.

BIHAR ELECTION 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
बक्सर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों का एलान होते ही सरगर्मी बढ़ने लगी है. इसी के साथ ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की रफ्तार भी बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की टीम आज बक्सर में जनता की राय जानेगी.

राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व: उत्तरायणी गंगा की तट पर बसा बक्सर शहर अपने राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व मे प्रसिद्ध है. देश मे लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो पूरे शाहाबाद के साथ ही देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरप्रदेश के दर्जनों विधानसभा सीट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि, तमाम राजनीतिक दल के नेता जिले के चारो विधानसभा के साथ ही लोकसभा सीट पर भी अपना दबदबा बरकार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते है.

बक्सर विधानसभा (ETV Bharat)

6 नवम्बर को वोटिंग: फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है. 6 नवम्बर को जिले के चारो विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी. एक तरफ जहां महागठबन्धन के नेताओं के लिए इस सीट पर अपना जीत बरकरार रखना चुनौती है, वहीं एनडीए के नेताओ को विधानसभा के चारों सीट पर पिछले चुनाव में मिली करारी हार को जीत में बदलने की भरपूर कोशिश होगी.

4 विधानसभा: बक्सर जिले में चार विधानसभा आते हैं, जिसमें ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर शामिल हैं. यहां के चारों सीट पर महागठबंधन का कब्जा है. 2020 के चुनाव में एनडीए यहां जीरो पर आउट हो गया था. इसबार बक्सर जिले का सियासी रण कैसा होगा? किसकी सरकार बनेगी? इसपर चर्चाओं का बाजार गर्म है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)

ब्रह्मपुर विधानसभा: बक्सर जिले के 199 ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर पिछले दो विधानसभा चुनाव से राजद विधायक शम्भू यादव का कब्जा है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनको- कुल 90176 मत प्राप्त हुआ था. जबकि एलजेपी उम्मीदवार हुलास पांडेय को 39035 मत प्राप्त हुआ था. वहीं, वीआईपी के जयराज चौधरी तीसरे नम्बर पर रहे जिनको- 30482 मत प्राप्त हुए थे.

बक्सर विधानसभा: 200 बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा के गढ़ में ही भाजपा नेताओं को मात दी. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को कुल- 59417 मत प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी को कुल -55525 मत प्राप्त हुए थे.

डुमरांव विधानसभा: 201 डुमरांव विधानसभा सीट से सीपीआईएमएल के अजित कुशवाहा ने जीत दर्ज की जिनको कुल 71320 मत प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे नम्बर पर रही जदयू नेत्री अंजुम आरा को कुल 46905 मत प्राप्त हुए थे. कुल मिलाकर देखें तो यहां नीतीश कुमार का भी जादू काम नहीं कर पाया था.

राजपुर विधानसभा सीट: 202 राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री को हराकर जीत दर्ज की थी. विश्वनाथ राम को कुल 66957 मत प्राप्त हुए थे. जबकि जदयू प्रत्याशी संतोष निराला को कुल 46392 मत प्राप्त हुए थे. वहीं तीसरे स्थान पर बीएसपी उम्मीदवार संजय राम को 43674 मत प्राप्त हुए थे.

