2020 में NDA जीरो पर आउट, क्या 2025 में मिलेगी सफलता, बक्सर में ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

Published : October 9, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 8:09 AM IST

बक्सर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों का एलान होते ही सरगर्मी बढ़ने लगी है. इसी के साथ ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की रफ्तार भी बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की टीम आज बक्सर में जनता की राय जानेगी. राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व: उत्तरायणी गंगा की तट पर बसा बक्सर शहर अपने राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व मे प्रसिद्ध है. देश मे लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो पूरे शाहाबाद के साथ ही देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरप्रदेश के दर्जनों विधानसभा सीट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि, तमाम राजनीतिक दल के नेता जिले के चारो विधानसभा के साथ ही लोकसभा सीट पर भी अपना दबदबा बरकार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते है. बक्सर विधानसभा (ETV Bharat) 6 नवम्बर को वोटिंग: फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है. 6 नवम्बर को जिले के चारो विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी. एक तरफ जहां महागठबन्धन के नेताओं के लिए इस सीट पर अपना जीत बरकरार रखना चुनौती है, वहीं एनडीए के नेताओ को विधानसभा के चारों सीट पर पिछले चुनाव में मिली करारी हार को जीत में बदलने की भरपूर कोशिश होगी. 4 विधानसभा: बक्सर जिले में चार विधानसभा आते हैं, जिसमें ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर शामिल हैं. यहां के चारों सीट पर महागठबंधन का कब्जा है. 2020 के चुनाव में एनडीए यहां जीरो पर आउट हो गया था. इसबार बक्सर जिले का सियासी रण कैसा होगा? किसकी सरकार बनेगी? इसपर चर्चाओं का बाजार गर्म है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)

