2020 में सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा, 2025 में क्या होगा? जहानाबाद में ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

बिहार चुनाव के कवरेज के लिए ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम जहानाबाद में है. मुद्दों के साथ-साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश होगी.

जहानाबाद में ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 6:45 AM IST

जहानाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है. इसी के साथ सियासी दलों और दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. ऐसे में ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज मगध क्षेत्र के जहानाबाद पहुंच चुकी है. हमारी टीम आज यहां के मुद्दों को समझने के लिए राजनेताओं और मतदाताओं से रूबरू होगी. जहानाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल महागठबंधन का कब्जा है.

जहानाबाद में जली 'लालटेन': जहानाबाद विधानसभा सीट पर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी. आरजेडी कैंडिडेट कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री और जेडीयू विधायक कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को शिकस्त दी थी. लोजपा की इंदु देवी कश्यप तीसरे नंबर पर रहीं.

Bihar Election 2025
दीपांकर भट्टाचार्य के साथ रामबली सिंह यादव (ETV Bharat)

33,902 मतों से मिली जीत: जहानाबाद सीट पर आरजेडी के सुदय यादव को कुल 75,030 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को 41,128 मत आए थे. इस तरह जीत-हार का अंतर 33,902 वोटों का रहा. वहीं एलजेपी कैंडिडेट इंदु देवी कश्यप को 24,176 मत प्राप्त हुए.

घोसी में 'लाल सलाम': 2020 विधानसभा चुनाव में जहानाबाद की घोसी सीट पर लेफ्ट का परचम लहराया था. सीपीआई माले कैंडिडेट रामबली सिंह यादव ने जेडीयू के राहुल कुमार को हराया था. वहीं लोजपा से राकेश कुमार सिंह प्रत्याशी थे.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

17333 मतों से दी शिकस्त: घोसी सीट पर माले कैंडिडेट रामबली सिंह यादव को 74,712 वोट मिले, जबकि जेडीयू के राहुल कुमार को 57,379 मत हासिल हुए. इस तरह महागठबंधन प्रत्याशी ने एनडीए उम्मीदवार को 17,333 मतों से शिकस्त दी.

मखदुमपुर (एससी) सीट पर आरजेडी का कब्जा: जहानाबाद जिले की मखदुमपुर सुरक्षित सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था. पार्टी प्रत्याशी सतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार देवेंद्र मांझी को मात दी थी. देवेंद्र केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद हैं.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव के साथ सतीश कुमार (ETV Bharat)

22,565 वोटों से जीत-हार: मखदुमपुर सीट पर आरजेडी के सतीश कुमार 71,571 मत मिले, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार मांझी को 49,006 वोट मिले. इस तरह महागठबंधन को 22,565 मतों से जीत हासिल हुई. वहीं बीएसपी कैंडिडेट व्यास मुनि दास को 5,025 मत प्राप्त हुए.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

जहानाबाद में कब चुनाव?: जहानाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होगा. जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

