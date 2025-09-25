ETV Bharat / bharat

'मगध के सम्राट' का भविष्य तय करेगा पटना, जिले में NDA की कमजोर कड़ी JDU तो महागठबंधन की ताकत LEFT

बिहार विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में पटना की बात. पटना में 14 विधानसभा सीटों पर जोर-आजमाइश जारी है.

Bihar Election 2025
पटना में ईटीवी इलेक्शन एक्सप्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 9:47 AM IST

11 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है. रणभेरी बज चुकी है. सियासतदान शतरंज की तरह बिसात बिछाने में लगे हैं. ऐसे में जनता का मूड क्या है, वह क्या सोचती है, अंदरखाने क्या चल रहा, अंदर की बात बताने के लिए ईटीवी भारत पूरे बिहार में 'इलेक्शन सीरीज' चला रही है. इसके माध्यम से शहर-शहर गांव-गांव तक के हर मुद्दे की बात होगी जो जनता से जुड़ी होगी.

कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है. ऐसे में जनता की बात बताने के लिए ईटीवी भारत निकल चुका है. चूंकि बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना से ही मूड भांपने की कोशिश करते हैं. आज से इसकी शुरुआत हो रही है. हम आपको पटना जिले के सभी 14 विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे और जनता की राय सुनाएंगे.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में महागठबंधन का दबदबा: 2020 विधानसभा चुनाव में 14 में से महागठबंधन को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. महागठबंधन ने 2020 में बढ़त जरूर बनायी थी, लेकिन 2025 में दो विधायकों के पाला बदलने से मगध की सियासत उलझ गई है.

सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए मगध पर कब्जा राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी है. 2020 के चुनाव के नतीजों ने दोनों ही गठबंधन को बेचैन कर रखा है

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पाला बदलने से समीकरण बदला: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खाते में महज 5 सीटें गई थी. 2024 में विश्वास मत के दौरान महागठबंधन के दो विधायकों ने पाला बदल लिया था. मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने विश्वास मत के दौरान एनडीए के पक्ष में वोट किया था तो विक्रम से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने भी एनडीए के पक्ष में मतदान किया था. दोनों विधायकों के पाला बदलने से वर्तमान में आंकड़ा बराबरी का है. पटना जिले में महागठबंधन के सात-सात विधायक हैं तो एनडीए के साथ भी सात विधायक हैं.

पटना शहर के 5 में से 4 सीटों पर BJP का कब्जा: बात अगर पटना शहर की कर ले तो पटना में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं. परिसीमन के बाद दीघा और कुम्हरार दो विधानसभा क्षेत्र बने हैं. इस तरीके से पटना शहर में बांकीपुर,दीघा, कुम्हरार , पटना साहिब और दानापुर पांच विधानसभा क्षेत्र है. पांचों विधानसभा सीट में से चार पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है.

पटना साहिब से विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव विधायक हैं तो बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन विधायक हैं. कुम्हरार से अरुण सिन्हा विधायक हैं तो दीघा का प्रतिनिधित्व संजीव चौरसिया कर रहे हैं. दानापुर से फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के रीतलाल यादव विधायक हैं.

नंदकिशोर यादव की लगातार जीत: पटना साहिब विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ माना जाता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. पटना साहिब विधानसभा सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था और जब से यह विधानसभा सेट अस्तित्व में आया है तब से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है. भाजपा पिछले 25 साल से पटना साहिब सीट को जीतती आ रही है.

वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां की जनता नंद किशोर यादव को लगातार जीत का सेहरा पहना रही है. 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी की ओर से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार प्रवीण कुशवाहा को प्रयोग के तौर पर मैदान में उतारा था. लेकिन लालू प्रसाद का प्रयोग नाकामयाब साबित हुआ और नंदकिशोर यादव फिर से जीतने में कामयाब रहे. नंदकिशोर यादव को 18300 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई थी.

35 साल से कुम्हरार पर BJP का कब्जा: कुम्हरार विधानसभा सीट भाजपा के लिए मजबूत सीट मानी जाती है. पहले यह पटना मध्य के नाम से जाना जाता था. कुम्हरार की पहचान मौर्य कालीन विरासत से होती है. साल 2008 में परिसीमन के बाद कुम्हरार विधानसभा सीट अस्तित्व में आया और 2010 में पहला चुनाव हुआ.

जब इस सीट का नाम पटना मध्य हुआ करता था तो सुशील कुमार मोदी इसका प्रतिनिधित्व किया करते थे. 1990 से सुशील मोदी तीन बार पटना सेंट्रल के विधायक रहे. उसके बाद से अरुण कुमार सिंह लगातार पांच बार से विधायक हैं. पिछले 35 साल से कुम्हरार सीट पर भाजपा का कब्जा है. 2020 में अरुण सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार को 24463 मतों से हराया था.

नितिन नवीन का दबदबा : बांकीपुर विधानसभा सीट भी परिसीमन के बाद बना था. 2010 में यहां पहली बार चुनाव हुए. भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया और नितिन नवीन चुनाव जीतने में कामयाब हुए. नितिन नवीन तीन बार बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और वह फिलहाल बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं.

महामाया प्रसाद बांकीपुर का कर चुके हैं प्रतिनिधित्व: नितिन नवीन ने 2020 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 39036 मतों से हराया था. 2010 से पहले बांकीपुर को पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था और नितिन नवीन पटना पश्चिम से भी एक बार चुनाव जीते हैं. पटना पश्चिम से पांचवें मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद भी इस सीट पर विधायक रह चुके हैं.

दीघा को भाजपा ने जदयू से छीना: दीघा विधानसभा सीट भी 2010 में अस्तित्व में आया और 2010 में या सीट जदयू के पास थी पार्टी ने पूनम देवी को मैदान में उतारा और वह चुनाव जीतने में कामयाब हुई. 2015 में दीघा विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ गई. इस चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी. जदयू ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन को मैदान में उतारा था.

भाजपा की ओर से संजीव चौरसिया मैदान में थे. संजीव चौरसिया ने राजीव रंजन को शिकस्त दे दी और तब से यह सीट बीजेपी में आ गई. संजीव चौरसिया ने जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन को 24779 वोटो से हराया था. 2020 के चुनाव में भी संजीव चौरसिया विजई हुए और संजीव चौरसिया ने सीपीआईएमएल के उम्मीदवार शशि यादव को 46000 से अधिक वोटो से हराया था.

दो बार दानापुर का लालू ने किया प्रतिनिधित्व: दानापुर विधानसभा सीट लंबे समय से अस्तित्व में है और लालू प्रसाद यादव ने भी दानापुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था.1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर और दानापुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी. लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के विजय सिंह यादव को 23860 वोटों से हराया था. हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव ने दानापुर को छोड़ राघोपुर सेट को अपने पास रखा था.

जब उपचुनाव हुए तो भाजपा के विजय सिंह यादव ने बाजी मार ली. दानापुर विधानसभा के नतीजे बदलते रहे हैं . 2000 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब लालू प्रसाद यादव फिर से मैदान में उतरे और जीत दर्ज की. लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के रामानंद यादव को 17555 वोटों से हराया. इस बार भी लालू राघोपुर और दानापुर दोनों सीट पर लड़े थे लेकिन लालू ने राघोपुर सीट को छोड़ा और दानापुर सीट को अपनाया.

2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आशा देवी को मैदान में उतारा और आशा देवी चुनाव जीतने में कामयाब हुई. 2005 में दो चुनाव हुए और दोनों चुनाव में आशा देवी जीत हासिल करने में कामयाब हुई . 2010 के विधानसभा चुनाव में आशा देवी को जीत मिली. आशा देवी ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रीत लाल यादव को 17900 से अधिक वोटों से हराया था.

2020 में आरजेडी पर भरोसा: 2015 के विधानसभा चुनाव में आशा देवी ने राष्ट्रीय जनता दल के राज किशोर यादव को 5200 से अधिक वोटों से हराया. आशा देवी को 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के रीत लाल यादव ने शिकस्त दी .

2005 में 14 में से 11 सीटों पर NDA का कब्जा: 2005 विधानसभा चुनाव में पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 11 सीटें गई थी. भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट, जदयू के खाते में 5 विधानसभा सीटें गई थीं. राष्ट्रीय जनता दल ने एक विधानसभा सीट पर और सीपीआईएमएल ने दो विधानसभा सीट पर जीत हासिल किया था.

2010 में भी NDA का बेहतर प्रदर्शन: 2010 विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने अपनी झोली में 11 सीटें डालने में कामयाबी हासिल की. इस चुनाव में भी एनडीए ने 2005 के नतीजे को दोहराया. भाजपा को 6 सीट पर जीत हासिल हुई तो जदयू 5 सीट जीतने में कामयाब हुई. राष्ट्रीय जनता दल के खाते में तीन सीटें गई.

2015 में पलटी बाजी: 2015 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने कामयाबी हासिल की और पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई. दूसरे स्थान पर भाजपा रही. भाजपा के पांच विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे. जदयू दो सीटों पर सिमट गई और सीपीआईएमएल के खाते में एक सीट गई.

2025 चुनाव में दोनों ही गठबंधन की ओर से दावे किए जा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता प्रशांत मंडल ने कहा कि हम 2025 में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं.

2020 के चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे, उससे बेहतर प्रदर्शन हमारा रहेगा. दो विधायकों ने हमारा साथ जरूर छोड़ा है लेकिन जनता हमारे साथ है वह दोनों सीट भी हम जीतेंगे.-प्रशांत मंडल, प्रवक्ता, आरजेडी

बीजेपी का दावा: भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि "पटना जिला एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है. 2020 के चुनाव में कुछ बागी उम्मीदवार मैदान में खड़े हो गए थे जिसके चलते नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आए. 2025 में नतीजा हमारे पक्ष में आएंगे और पटना जिले के ज्यादातर सीटों पर हमारी जीत होगी."

एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार मानते हैं कि पटना जिला एनडीए के लिए चुनौती पूर्ण है. भले ही दो विधायक एनडीए के साथ आ गए हैं और आंकड़ा बराबरी का हो गया हो लेकिन दोनों ही गठबंधन का 2025 में लिटमस टेस्ट होगा.

"कौन किस पर भारी पड़ेगा यह फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन पटना के ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करने वाला गठबंधन ही सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा."- डॉक्टर संजय कुमार,राजनीतिक विश्लेषक

ELECTION EXPRESS14 ASSEMBLY SEATS OF PATNA DISTRICTपटना जिले की विधानसभा सीटBIHAR NEWSBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

