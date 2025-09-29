ETV Bharat / bharat

छपरा पहुंची ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस, जानें सारण की 10 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी?

बिहार विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज 'इलेक्शन एक्सप्रेस' अब छपरा पहुंच गई है. आज हम सारण की 10 सीटों पर चर्चा करेंगे. पढ़ें खबर..

BIHAR ELECTION 2025
छपरा में ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 7:22 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

छपरा: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है लेकिन प्रचार शुरू हो चुका है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस भी अलग-अलग शहरों में जाकर सियासी दलों के नेताओं और जनता की राय जानने की कोशिश कर रही है. आज हमारी टीम सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है. जिले की 10 में 7 सीटों महागठबंधन का कब्जा है, जबकि तीन सीट बीजेपी के खाते में है.

मांझी में माले का विधायक: मांझी विधानसभा सीट पर 2020 में महागठबंधन की तरफ से सीपीआई माले के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव को जीत हासिल हुई थी. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह को हराया था. सत्येंद्र को 58000 और राणा को 34000 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू की माधवी कुमारी तीसरे नंबर पर रही थीं. यहां यादव, कोइरी-कुर्मी, दलित और सामान्य जाति की मिश्रित आबादी है.

एकमा में जली 'लालटेन': - जिले की सबसे महत्वपूर्ण एकमा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार श्रीकांत यादव विजयी हुए थे. उन्होंने जेडीयू नेता धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी को 13927 वोटो से हराया था. तीसरे नंबर पर लोजपा के कामेश्वर सिंह मुन्ना रहे थे. एकमा सीट पर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और सामान्य जाति की भी अच्छी खासी संख्या है.

बनियापुर में आरजेडी की जीत: बनियापुर सीट पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदार सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी. उन्होंने एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा (विकासशील इंसान पार्टी) को 27789 मतों से हराया था. वहीं लोजपा उम्मीदवार तारकेश्वर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे. यहां यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग राजनीतिक में निर्णायक भूमिका में रहते हैं.

तरैया में खिला 'कमल': तरैया सीट पर बीजेपी कैंडिडेट जनक सिंह ने आरेजडी के सिपाही लाल महतो को 11307 वोटो से हराया था. यह इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. ये चारों विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम, कुशवाहा, नाई, धोबी, पासवान और अन्य पिछड़े वर्ग प्रभावी हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

मढ़ौरा में आरजेडी का कब्जा: 2020 चुनाव में जितेंद्र राय ने जेडीयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम सिद्दीकी उर्फ राजू को हराया था. जितेंद्र को 59812 और सिद्दीकी को 48427 मत मिले थे. वहीं एलजेपी के विनय कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे. यह यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है. इसके साथ ही मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है.

अमनौर में फहरा 'भगवा झंडा': 2020 में बीजेपी के कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार को 3681 वोट से पटकनी दी. वे वर्तमान में नीतीश सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं. इस सीट पर अभी तक अन्य दलों का खाता नहीं खुला है. यहां ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, कुशवाहा, मुसलमान और दलित समुदायों का असर चुनावी गणित पर साफ दिखता है.

परसा में आरडेडी का कब्जा: परसा में आरजेडी के छोटेलाल राय ने जेडीयू कैंडिडेट चंद्रिका राय को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था. तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के रिश्ते टूटने के बाद चंद्रिका आरजेडी से अलग होकर जेडीयू में शामिल हुए थे. छोटेलाल राय को 68316 वोट मिले, जबकि चंद्रिका राय को 51023 मत हासिल हुए. वहीं, लोजपा प्रत्याशी के रूप में राकेश कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे. इसे यादवों का गढ़ माना जाता है. भूमिहार, कुर्मी और अन्य जातियों की भी बहुलता है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सोनपुर में जली 'लालटेन': सोनपुर में आरजेडी के रामानुज प्रसाद राय ने बीजेपी के विनय कुमार सिंह को पराजित किया था. विनय ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था. इस सीट से 1980 और 1985 में लालू यादव भी विधायक रह चुके हैं. इस सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव के साथ-साथ रविदास और पासवान वोटर भी काफी अधिक सख्या में है.

गरखा में आरजेडी की जीत: 2020 चुनाव में गरखा सुरक्षित सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र राम ने बीजेपी के ज्ञान चंद्र मांझी को हराया था. उनको 83412 वोट मिले थे, जबकि ज्ञानचंद मांझी को 73475 वोट मिले थे. तीसरे स्थान पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के मुनेश्वर चौधरी रहे थे. यहां पासवान और रविदास वोटर की अच्छी खासी संख्या है. वहीं मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं.

छपरा में खिला 'कमल': छपरा सदर सीट पर पिछले दो बार से बीजेपी का कब्जा है. वर्तमान में डॉ. सीएन गुप्ता विधायक हैं. उन्होंने 2020 में आरजेडी के रणधीर सिंह को 6771 मतों के अंतर से पराजित किया था. इस सीट पर राजपूत, भूमिहार, कोइरी, कुर्मी और कायस्थ मतदाता हैं लेकिन निर्णायक भूमिका में बनिया और वैश्य समाज की अग्रणी भूमिका रहती है.

ये भी पढ़ें:

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

वैशाली पहुंची ETV BHARAT की इलेक्शन एक्सप्रेस, जानें आठ विधानसभा सीटों पर कौन किसपर भारी

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'मगध के सम्राट' का भविष्य तय करेगा पटना, जिले में NDA की कमजोर कड़ी JDU तो महागठबंधन की ताकत LEFT

For All Latest Updates

TAGGED:

सारण जिले की विधानसभा सीटBIHAR NEWSELECTION EXPRESSCHAPRA NEWSBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.