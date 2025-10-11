ETV Bharat / bharat

क्या मधुबनी में होगा बदलाव? ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस में क्या कहती है जनता?

बेनीपट्टी विधानसभा: 2020 के चुनाव में बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी. बीजेपी से विनोद नारायण झा ने कांग्रेस के भावना झा को 32652 वोटों से हराया था. 2015 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भावना झा ने विनोद नारायण झा को पराजित किया था.

हरलाखी विधानसभा: इस सीट पर जदयू का कब्जा है. 2020 में इस सीट से सुघांशु शेकर ने सीपीआई के उम्मीदवार को 17593 वोटों से हराया था. 2015 में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास चली गयी थी. बसंत कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार मो. शब्बीर को हराया था. बसंत कुमार को 40,468 और शब्बीर को 36,576 वोट मिले थे.

मधुबनी विधानसभा: मधुबनी विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है. 2020 के चुनाव में राजद के समीर कुमार महासेठ ने मुकेश सहनी की पार्टी VIP के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ को 6814 वोट से हराया था. 2015 के चुनाव में भी इस सीट पर राजद की जीत हुई थी. समीर कुमार महासेठ ने बीजेपी के उम्मीदवार रामदेव महतो को पराजित किया था.

मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें : मधुबनी जिले के अंतर्गत 10 विधानसभा जिसमें, मधुबनी, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा शामिल है. 2020 में 8 सीटों पर एनडीए (बीजेपी-जदयू) को जीत मिली थी. मात्र दो विधानसभा सीट पर महागठबंधन (राजद) को जीत मिली थी. ऐसे में यह एनडीए का गढ़ माना जाता है.

मधुबनी पेंटिंग जैसी संस्कृति और मखाना जैसे सुपर फूड के कारण इस जिले की पहचान देश-दुनिया तक है. बिहार के दरभंगा से अलग होकर 1972 में जिला बना था. इस जिले के अंतर्गत दो लोकसभा क्षेत्र आता है, जिसमें मधुबनी और झंझारपुर शामिल है. लोक संस्कृति से लवरेज इस जिले में एनडीए की तूती बोलती है.

मधुबनी: बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है. राजनीतिक दल जीत-हार का दावा कर रहे हैं. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम आज मधुबनी पहुंच रही है, जहां जनता की राय और नेताओं का नब्ज टटोलने का काम करेगी.

खजौली विधानसभा: खजौली बिहार का एक प्रमुख विधानसभा आता है. यह झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है. विधानसभा चुनाव 2020 में यह सीट बीजेपी के पास थी. बीजेपी उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद ने राजद के उम्मीदवार सीताराम यादव को 22689 वोटों से हराया था. 2015 में राजद के सीताराम यादव ने बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद को पराजित किया था.

बाबूबरही विधानसभा: इस विधानसभा सीट पर जदयू की जीत हुई थी. 2020 के चुनाव में जदयू की मीना कुमारी ने राजद के उमाकांत राय को 11488 वोटों के अंतर से हराया था. 2015 में यह सीट जदयू के पास थी. जदयू के कपिलदेव कामत ने लोक जनशक्ति पार्टी के बिनोद कुमार सिंह को पराजित किया था.

बिस्फी विधानसभा: 2020 में बिस्फी विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीत दर्ज किया था. उन्होंने आरजेडी के फैयाज अहमद को हराया था. 10241 वोट से फैयाज अहमद को हार का समना करना परा था. प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया इसी सीट से उम्मीदवार थीं. पुष्पम प्रिया को करीब 1500 वोट आए थे. 2015 इस सीट पर राजद के प्रत्याशी फैयाज अमहद की जीत हुई थी. फैयाज ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मनोज कुमार यादव को हराया था.

राजनगर विधानसभा: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यह सीट बीजेपी के पास थी. बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने राजद के रामवतार पासवान को 19000 से अधिक वोटों से पराजित किया था. 2015 में भी रामप्रीत पासवान को ही जीत मिली थी. और राजद के रामवतार पासवान को हार का सामना करना पड़ा था.

झंझारपुर विधानसभा: झंझारपुर विधासभा सीट पर 2020 के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी. इस सीट से बीजेपी के नितिश मिश्रा ने सीपीआई के राम नारायण यादव को 41000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था. हालांकि इसके पिछले साल 2015 में इस सीट पर राजद के प्रत्याशी गुलाब यादव ने नितिश मिश्रा को पराजित कर दिया था.

फुलपरास विधानसभा: मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा सीट पर 2020 में जदयू के प्रत्याशी की जीत हुई थी. यहां जदयू के शीला कुमार ने कांग्रेस के प्रत्याशी कृपानाथ पाठक को 10 हजार से अधिक वोटों से हराया था. 2015 में इस सीट पर जदयू के प्रत्याशी गुलजार देवी की जीत हुई थी.

लौकहा विधानसभा: इस सीट पर बिहार विधानसभा 2020 में राजद की जीत हुई थी. राजद के भारत भूषण मंडल ने जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को 900 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था. 2015 में इस सीट पर जदयू के लक्ष्मेश्वर राय ने बीजेपी के प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को पराजित किया था. 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे.

