गया पहुंची ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस, जानें 10 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी?

गया : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने ही वाली है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस विभिन्न जिलों में जाकर वहां की जनता की बात करती है. समस्याओं पर सवाल होता है, नेताजी को जवाब देना पड़ता है. पक्ष और विपक्ष की रणनीति को भी हम भांपते हैं. ऐसे में आज इलेक्शन एक्सप्रेस गया पहुंच रही है. गयाजी टाउन के सिविल लाइन थान क्षेत्र में मौजूद अंबेडकर मार्केट परिसर में हमारी उपस्थिति होगी. आप भी यहां आकर अपनी बातों को पुख्ता तौर पर रख सकते हैं.

दरअसल, गया जिले के 10 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से राजनीतिक पिच पर जोरदार आजमाइश हो रही है. एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. प्रशांत किशोर की जनसुराज भी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है.

जिस तरीके से मोर्चेबंदी हो रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि इस बार लड़ाई 2020 के विधानसभा चुनाव से भी कड़ी होगी. गया जिले में विधानसभा चुनाव में पिछली बार लड़ाई कांटे की थी. मामला 50-50 पर छूटा था. इस बार सियासी नजारा कुछ और है. बाजी किस ओर पलटेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता.

बिहार की चुनावी राजनीति जो भी रहे, इतना तय है कि एनडीए- महागठबंधन के बीच जनसुराज दोनों के लिए ही कांटा बनी है. जनसुराज की जमीन अभी उतनी मजबूत तो नहीं दिखती, लेकिन प्रत्याशी चयन में यदि चतुराई दिखाई, तो गया जिले में जनसुराज खाता भी खोल सकती है.

गया जिले में यह हैं विधानसभा क्षेत्र : गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं. इन विधानसभा क्षेत्र में गया शहर, टिकारी, वजीरगंज, अतरी, बेलागंज, बोधगया, बाराचट्टी, इमामगंज, गुरुआ और शेरघाटी है. इन सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किसी न किसी रूप में जातीय गोलबंदी के रूप में ही 'जीत' तय होती है. मतलब जिस जाति की जितनी मजबूती, जीत उसी की तरफ जाती है. ऐसे में जातीय आंकड़ा देखते हुए प्रत्याशी चयन में जिसने बाजी मारी, वही सीट जीतेगा. जिले में जातीय राजनीति शुरू से ही हावी रही है.

5-5 सीटों पर NDA और महागठबंधन की जीत : 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पांच सीटें जीती, तो महागठबंधन ने भी पांच पर विजय हासिल की. गया शहर (भाजपा), टिकारी (हम), वजीरगंज (भाजपा), बाराचट्टी (हम) और इमामगंज (हम) सीटें एनडीए के खाते में है. वहीं 5 सीटें महागठबंधन के खाते में भी गई. इसमें बोधगया (राजद), बेलागंज (राजद), अतरी (राजद), गुरुआ (राजद), शेरघाटी (राजद) शामिल हैं.

कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था : 2020 के चुनाव में कांग्रेस का गया जिले में खाता नहीं खुला था. गया जिले में कांग्रेस ने वजीरगंज, टिकारी और गया शहर में अपने प्रत्याशी उतारे थे. तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए थे.

JDU भी हुई थी शून्य पर आउट : 2020 का चुनाव काफी चौंकाने वाला रहा था. 2020 के चुनाव में गया जिले में जदयू शून्य पर आउट हो गई थी. हालांकि इसका कारण चिराग पासवान को माना गया. क्योंकि जदयू जहां से चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान ने वहां प्रत्याशी खड़े कर दिए थे. इस स्थिति में हालात यह हुई कि जदयू का कोई कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर सका. 2020 का विधानसभा चुनाव गया जिले में जदयू के लिए एक सदमा जैसा रहा था. ऐसे में आगे हम बताते हैं 10 विधानसभा सीटों का पूरा हाल.

गया शहर : 2020 के चुनाव में गया शहर की सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार को 66932 वोट मिले थे. वहीं उनके नजदीकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को 55034 वोट मिले थे. 11898 वोटों से मोहन श्रीवास्तव हारे थे. गया शहर की बात करें, तो यहां वैश्य, चंद्रवंशी, कायस्थ के वोटर ज्यादा हैं.