गया पहुंची ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस, जानें 10 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी?
बिहार चुनावी समर में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आपके साथ है. यहां पर वह हर मुद्दे उठाए जा रहे, जो आपके लिए जरूरी है.
Published : October 4, 2025 at 8:44 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 8:53 AM IST
गया : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने ही वाली है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस विभिन्न जिलों में जाकर वहां की जनता की बात करती है. समस्याओं पर सवाल होता है, नेताजी को जवाब देना पड़ता है. पक्ष और विपक्ष की रणनीति को भी हम भांपते हैं. ऐसे में आज इलेक्शन एक्सप्रेस गया पहुंच रही है. गयाजी टाउन के सिविल लाइन थान क्षेत्र में मौजूद अंबेडकर मार्केट परिसर में हमारी उपस्थिति होगी. आप भी यहां आकर अपनी बातों को पुख्ता तौर पर रख सकते हैं.
दरअसल, गया जिले के 10 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से राजनीतिक पिच पर जोरदार आजमाइश हो रही है. एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. प्रशांत किशोर की जनसुराज भी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है.
जिस तरीके से मोर्चेबंदी हो रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि इस बार लड़ाई 2020 के विधानसभा चुनाव से भी कड़ी होगी. गया जिले में विधानसभा चुनाव में पिछली बार लड़ाई कांटे की थी. मामला 50-50 पर छूटा था. इस बार सियासी नजारा कुछ और है. बाजी किस ओर पलटेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता.
बिहार की चुनावी राजनीति जो भी रहे, इतना तय है कि एनडीए- महागठबंधन के बीच जनसुराज दोनों के लिए ही कांटा बनी है. जनसुराज की जमीन अभी उतनी मजबूत तो नहीं दिखती, लेकिन प्रत्याशी चयन में यदि चतुराई दिखाई, तो गया जिले में जनसुराज खाता भी खोल सकती है.
गया जिले में यह हैं विधानसभा क्षेत्र : गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं. इन विधानसभा क्षेत्र में गया शहर, टिकारी, वजीरगंज, अतरी, बेलागंज, बोधगया, बाराचट्टी, इमामगंज, गुरुआ और शेरघाटी है. इन सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किसी न किसी रूप में जातीय गोलबंदी के रूप में ही 'जीत' तय होती है. मतलब जिस जाति की जितनी मजबूती, जीत उसी की तरफ जाती है. ऐसे में जातीय आंकड़ा देखते हुए प्रत्याशी चयन में जिसने बाजी मारी, वही सीट जीतेगा. जिले में जातीय राजनीति शुरू से ही हावी रही है.
5-5 सीटों पर NDA और महागठबंधन की जीत : 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पांच सीटें जीती, तो महागठबंधन ने भी पांच पर विजय हासिल की. गया शहर (भाजपा), टिकारी (हम), वजीरगंज (भाजपा), बाराचट्टी (हम) और इमामगंज (हम) सीटें एनडीए के खाते में है. वहीं 5 सीटें महागठबंधन के खाते में भी गई. इसमें बोधगया (राजद), बेलागंज (राजद), अतरी (राजद), गुरुआ (राजद), शेरघाटी (राजद) शामिल हैं.
कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था : 2020 के चुनाव में कांग्रेस का गया जिले में खाता नहीं खुला था. गया जिले में कांग्रेस ने वजीरगंज, टिकारी और गया शहर में अपने प्रत्याशी उतारे थे. तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए थे.
JDU भी हुई थी शून्य पर आउट : 2020 का चुनाव काफी चौंकाने वाला रहा था. 2020 के चुनाव में गया जिले में जदयू शून्य पर आउट हो गई थी. हालांकि इसका कारण चिराग पासवान को माना गया. क्योंकि जदयू जहां से चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान ने वहां प्रत्याशी खड़े कर दिए थे. इस स्थिति में हालात यह हुई कि जदयू का कोई कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर सका. 2020 का विधानसभा चुनाव गया जिले में जदयू के लिए एक सदमा जैसा रहा था. ऐसे में आगे हम बताते हैं 10 विधानसभा सीटों का पूरा हाल.
गया शहर : 2020 के चुनाव में गया शहर की सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार को 66932 वोट मिले थे. वहीं उनके नजदीकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को 55034 वोट मिले थे. 11898 वोटों से मोहन श्रीवास्तव हारे थे. गया शहर की बात करें, तो यहां वैश्य, चंद्रवंशी, कायस्थ के वोटर ज्यादा हैं.
टिकारी विधानसभा : टिकारी विधानसभा की सीट हम ने जीती थी. हम प्रत्याशी अनिल कुमार को 70359 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुमंत कुमार को 67729 वोट मिले थे. सुमंत कुमार 2630 वोट से चुनाव हार गए थे. टिकारी विधानसभा क्षेत्र में अगड़ी जाति के वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुशवाहा यादव और वैश्य की बड़ी भूमिका होती है.
वजीरगंज विधानसभा : वजीरगंज विधानसभा की सीट भाजपा ने जीती थी. भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को 70713 वोट मिले थे. वहीं उनके नजदीकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के शशि शेखर को 42283 वोट मिले थे. बड़े वोट के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी पराजित हुए.
अतरी विधानसभा : अतरी विधानसभा की सीट राजद ने जीती थी. राजद के अजय यादव को 62658 वोट मिले थे. वहीं जदयू की मनोरमा देवी को 54727 वोट हासिल हुए थे. अतरी विधानसभा क्षेत्र में यादव जाति का बोलवाला है और इन्हीं का वोट निर्णायक साबित होता है.
बेलागंज विधानसभा : बेलागंज विधानसभा की सीट राजद के खाते में गई थी. राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को 79708 वोट मिले थे. वहीं, उनके नजदीकी प्रतिद्वंद्वी जदयू के अभय कुशवाहा को 55745 वोट प्राप्त हुए थे. अभय कुशवाहा इसके बाद राजद में चले गए और औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ ध्वस्त कर राजद से सांसद बने हैं. अभय कुशवाहा वर्तमान में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं. सुरेंद्र प्रसाद यादव भी सांसद बन गए हैं. ऐसे में यहां पर हुए उपचुनाव में जदयू की मनोरमा देवी विधायक बनीं थीं. बेलागंज में यादव और मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
बोधगया विधानसभा : बोधगया सीट राजद के खाते में गई थी. राजद के कुमार सर्वजीत ने 80926 वोट हासिल किए थे. वहीं, भाजपा के हरि मांझी को 76218 वोट मिले थे. कम अंतर से कुमार सर्वजीत ने जीत हासिल की थी.
बाराचट्टी विधानसभा : बाराचट्टी विधानसभा की सीट हम के खाते में गई थी. हम प्रत्याशी ज्योति मांझी को 72491 वोट प्राप्त हुए थे. वहीं, राजद की समता देवी को 66173 वोट मिले थे. यहां भी कांटे का टक्कर रहा था. बाराचट्टी विधानसभा में मांझी के अलावे अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के जाति के वोट निर्णायक होते हैं.
इमामगंज विधानसभा : इमामगंज विधानसभा की सीट हम प्रत्याशी ने जीता था. हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने 78762 वोट लाए थे. वहीं, राजद के उदय नारायण चौधरी ने 62728 वोट हासिल किया था. हालांकि बाद में जीतन राम मांझी सांसद बन गए. इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी विधायक बनी थी. इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अगड़े की वोट निर्णायक होती है. यहां सबसे ज्यादा मांझी जाति के वोटर हैं. उसके बाद कुशवाहा और यादव समाज के वोटर हैं.
गुरुआ विधानसभा : गुरुआ विधानसभा की सीट राजद ने जीती थी. राजद प्रत्याशी विनय यादव को 70761 वोट मिले थे. वहीं, भाजपा के राजीव नंदन को 64162 वोट हासिल हुए थे. गुरुआ में भी जातीय फैक्टर है. यहां यादव और कुशवाहा के वोटर सबसे ज्यादा हैं.
शेरघाटी विधानसभा : शेरघाटी विधानसभा की सीट राजद के खाते में गई थी. राजद के प्रत्याशी मंजू अग्रवाल को 61804 वोट मिले थे. वहीं, जदयू प्रत्याशी विनोद प्रसाद यादव को 45114 वोट प्राप्त हुए थे. शेरघाटी में वैश्य, कुशवाहा, मुस्लिम और यादव वोटर ज्यादा हैं.
