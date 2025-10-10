क्या चाहती है मिथिला की जनता? दरभंगा आ रही है ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस'
दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें हैं. जनता का मूड भांपने के लिए ETV Bharat की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज दरभंगा में रहेगी.
Published : October 10, 2025 at 11:43 AM IST
दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही सभी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की सरगर्मी बढ़ गई है. जन सुराज पार्टी को छोड़कर बाकि सभी पार्टियों में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है. वहीं इस बढ़ते राजनीतिक तापमान के साथ-साथ ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की रफ्तार भी बढ़ने लगी है.
दरभंगा आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस: इसी कड़ी में ईटीवी भारत की टीम शुक्रवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी से LIVE में जनता की राय जानेगी. जनता का मूड क्या है? विकास को लेकर क्या सोचती है और इस बार के मुद्दे क्या होंगे, इन सबको लेकर आपकी राय ली जाएगी, तो हो जाइय तैयार.
मिथिला का साथ है जरूरी: प्रकृति की तरह राजनीति भी करवट लेती रहती है. भले ही नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मिथिला को मिथिलांचल सीमांचल और कोसी में बांट दिया हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस दल और गठबंधन के पक्ष में मिथिला ने साथ दिया, उसी ने केंद्र और राज्य की गद्दी संभाली है.
NDA के पास 10 में से 9 सीट: दरभंगा प्रमंडल के तीन जिले दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटों में से 22 पर एनडीए और आठ पर महागठबंधन का कब्जा है. वहीं दरभंगा में दस में से नौ पर एनडीए और एक पर महागठबंधन का कब्जा है.
बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर: दरभंगा मिथिलांचल का हृदय स्थल माना जाता है. यह बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जो बिहार के मैथिली-भाषी क्षेत्र का केंद्र है और भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है. यह कभी राजा जनक के मिथिला राज्य का हिस्सा था और आज भी अपनी समृद्ध परंपराओं के कारण बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है. यहां की संगीत, लोक कला और साहित्यिक धरोहर ,पीढ़ियों से मैथिली, संस्कृत, उर्दू और हिंदी में संरक्षित की गई है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान की नींव बनाती है.
नाम की उत्पत्ति को लेकर मतभेद: इस शहर के नाम की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं. कुछ लोग इसे 'द्वार-बंग' (बंगाल का द्वार) से जोड़ते हैं, क्योंकि यहां की संस्कृति और भाषा में बंगाल से समानताएं देखी जाती हैं. वहीं, कुछ लोग इसे दरभंगी खान नामक एक अज्ञात व्यक्ति से जोड़ते हैं, जिनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हाल ही में शहर के पास किए गए उत्खननों में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की एक ईंटों से बनी बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो इसके प्राचीन इतिहास की पुष्टि करते हैं.
पहले चरण में वोटिंग: फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है. 6 नवंबर को जिले के सभी दस विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी. दस में से नौ सीटों पर एनडीए का कब्जा है. इस बार एनडीए किसी तरह से दस में दस सीट जीतने के लिए लगातार प्रयासरत है.वहीं महागठबंधन जो कि दस में से एक सीट दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सभा सीट ही जीत पाई थी, उनके लिए काफी चुनौती है. इस करारी हार को जीत में बदलने के लिए महागठबंधन भरपूर कोशिश करेगी.
विधानसभा की 10 सीटें: दरभंगा जिले में दस विधानसभा आते हैं, जिसमें दरभंगा शहर , दरभंगा ग्रामीण , बहादुरपुर ,केवटी ,जाले ,हायाघाट, बेनीपुर ,गौराबौराम, अलीनगर और कुशेश्वरस्थान जो की सुरक्षित सीट है. यहां के दस में से नौ सीट पर एनडीए का कब्जा है. वहीं एक दरभंगा ग्रामीण सीट पर राजद ने जीत हासिल की थी.
संजय सरावगी छक्का लगाने को तैयार : 83 दरभंगा शहरी विधानसभा से भाजपा के संजय सरावगी लगातार दो दशक से विधायक हैं. इस बार अगर उन्हें टिकट दिया गया को छक्का लगाने की भी उम्मीद जताई जा रही है. 2020 के चुनाव में संजय सरावगी (84,144) ने राजद के अमरनाथ गामी (73,505) को 10639 मतों से परस्त किया था.
केवटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी की हुई थी हार: 2020 के चुनाव में केवटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी डॉ. मुरारी मोहन झा ( 76372 ) ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी व राजद के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ( 71246 ) को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था. दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर 5,126 रहा था.
JDU के खाते में बहादुरपुर सीट: विधानसभा क्रम संख्या 85 बहादुरपुर सीट पर जदयू के मदन सहनी ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के आरके चौधरी को 2629 मतों के अंतर से हरा दिया है. मदन सहनी को कुल 68538 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आरके चौधरी को 65909 मत मिले.
जाले से जीवेश कुमार की जीत: 87 क्रम संख्या जाले से भाजपा के जीवेश कुमार ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के मसकुर उस्मानी 21796 मतों के अंतर से हरा दिया है. जीवेश कुमार को कुल 87376 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मसकुर उस्मानी को 65580 मत मिले.
विधानसभा क्रम संख्या 80 बेनीपुर सीट पर जदयू पार्टी के विनय चौधरी (61322) ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मिथिलेश चौधरी ( 54529) को हराया था.
VIP की हुई थी बौराम और अलीनगर सीट: 79 गौरा बौराम सीट पर वीआईपी के स्वर्णा सिंह ने जीत दर्ज की थी . उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के अफजल अली खां को 7519 मतों के अंतर से हरा दिया था . स्वर्णा सिंह को कुल 59489 मत प्राप्त हुए थे जबकि दूसरे स्थान पर रहे अफजल अली खां को 51970 मत मिले थे.हालांकि स्वर्णा सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गई.
81 अलीनगर सीट पर वीआईपी के मिश्रीलाल यादव ने जीत दर्ज किया था. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के विनोद मिश्र को 3104 मतों के अंतर से मात दी थी. मिश्रीलाल यादव को कुल 61082 मत प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे विनोद मिश्र को 57981 मत मिले थे. हालांकि, इस सुरक्षित सीट से शशिभूषण हजारी के निधन पर 2021 के उप चुनाव में उनके पुत्र अमन भूषण हजारी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने राजद के प्रत्याशी को हराया था. वहीं कांग्रेस के अतिरेक कुमार को चौथे स्थान पर धकेल दिया था.
हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सीट तो बरकरार रखी थी लेकिन जीत का अंतर बेहद कम रहा. ललित कुमार यादव को 64,929 वोट मिले, जबकि जेडीयू के फराज फातमी को 62,788 वोट प्राप्त हुए. वहीं लोजपा के प्रदीप कुमार ठाकुर को 17,605 वोट मिले.
ध्रुपद संगीत का प्रमुख केंद्र : 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, दरभंगा ध्रुपद संगीत का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्राचीन रूप है. इसने कई प्रसिद्ध संगीतकारों को जन्म दिया है. इसके अलावा, दरभंगा अपनी स्थानीय रूप से उत्पादित मछली, आम और मखाना के व्यापार के लिए भी जाना जाता है.
अकबर ने दी महाराजा की उपाधि: मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान, दरभंगा खंडवाला जमींदार वंश की सीट रहा, जहां औपनिवेशिक प्रशासन कानून-व्यवस्था संभालता था, वहीं खंडवाला परिवार भूमि और राजस्व पर नियंत्रण रखता था. मुगल सम्राट अकबर ने इस वंश को ‘महाराजा’ की उपाधि प्रदान की थी.
इस वंश के संस्थापक महेश ठाकुर, जो एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थे. कला और साहित्य के संरक्षक रहे. उन्होंने मैथिली और संस्कृत के विद्वानों को प्रोत्साहित किया. इस वंश की प्रतिष्ठा तब बढ़ी जब अकबर, ठाकुर के शिष्य रघुनंदन झा से प्रभावित होकर उन्हें यह जमींदारी पेश की. दरभंगा के महाराजा अपने समय के सबसे समृद्ध जमींदारों में से एक थे.
आज, दरभंगा उत्तर बिहार का एक प्रमुख चिकित्सा और शैक्षिक केंद्र भी है. यहां निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तथा मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल स्थित हैं. शैक्षणिक रूप से भी यह शहर महत्वपूर्ण है. यहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का क्षेत्रीय केंद्र मौजूद है.
