Bihar Election 2025: अगले हफ्ते बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग, चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इसलिए नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है.

Bihar Election 2025 EC Team will visit Patna on Oct 4 and 5 to take stock of poll preparedness
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त (File/ ANI)
Published : September 27, 2025 at 8:03 PM IST

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा. इस दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारी बिहार में विधानसभा चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. आयोग चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और अपने राज्य के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करता है.

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है.

चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले चुनाव अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करना आम बात है. अधिकारियों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व वाली टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार को दौरा करेंगे. बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की एक ब्रीफिंग भी 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है.

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अंतिम चरण में है और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. दो दशकों से अधिक के अंतराल के बाद हो रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है. विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों वास्तविक नागरिकों के मताधिकार छिन जाएंगे.

हालांकि, चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देगा. एसआईआर के पीछ उसका उद्देश्य अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर करना है और इसे शुद्ध बनाना है.

For All Latest Updates

