PM मोदी और उनकी मां पर बिहार कांग्रेस के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल, बोली BJP- 'राहुल गांधी बहुत गिर गए'
पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बिहार कांग्रेस द्वारा जारी AI वीडियो पर सियासी घमासान मचा है. बीजेपी- जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला किया.
Published : September 12, 2025 at 11:20 AM IST
पटना: बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं. 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर इस AI वीडियो को जारी किया था. इस वीडियो को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि साहब के सपनों में आईं 'मां', देखिए रोचक संवाद.
पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो: बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले दरभंगा में गाली दिए जाने का मामला तूल पकड़ा और अब एआई वीडियो ने सियासी बवंडर मचा दिया है. इस वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है और इसी दौरान सपने में उनकी मां को दिखाया गया है. सपने में मां आकर पीएम मोदी को डांटती हैं. वीडियो की भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है.
साहब के सपनों में आईं " माँ"— Bihar Congress (@INCBihar) September 10, 2025
देखिए रोचक संवाद 👇 pic.twitter.com/aA4mKGa67m
बीजेपी का हमला: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी बहुत गिर गए हैं. जैसे वह अपनी मां का अपमान करते हैं, वैसे ही वह किसी और की मां का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इस तरह से मोदी की मां का एआई वीडियो बनाना धोखाधड़ी का मामला, जांच और कानूनी सजा का हकदार है."
"ऐसे लोगों को सामाजिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए. ऐसे लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है और इसका परिणाम आने वाले समय में भुगतना होगा. लालू जी की मुराद पूरी नहीं होगी. मोदी जी नहीं होते तो राहुल और आपके बेटे गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में फटफट नहीं चलते. आपने तो बिहार को गड्ढा में डाल दिया था."-गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
Begusarai, Bihar: Reacting to the Bihar Congress posting an AI-generated video on PM Modi's late mother, Union Minister Giriraj Singh says, " rahul gandhi has stooped to new lows. just as he disrespects his own mother, how can he respect someone else's? creating an ai video of… pic.twitter.com/IgE5wZ27kR— IANS (@ians_india) September 12, 2025
'बहुत नीचे गिर गए हैं': बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह निंदनीय है.वे बहुत नीचे गिर रहे हैं. देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. उन्हें इसके पीछे के कारणों पर गौर करना चाहिए. एक रिक्शावाले की मां को भी गाली देंगे तो वह बोलेगा कि मुझे अपमानित कीजिए मेरी मां को नहीं. यहां तो देश के पीएम की मां पर इस तरह की बातें हो रही हैं.AI से वीडियो बनाकर ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? देश का पीएम क्या कर रहा है, यह देश की जनता देख रही है. कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
"जिस राहुल गांधी ने लालू यादव का पर्चा फाड़ दिया था और कहा था कि इनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, आज उन्हीं के साथ अलायंस कर सरकार बनाने की बात करते हैं. यह दोहरी राजनीति है. विचारधारा की लड़ाई लड़िए लेकिन चुनाव से पहले ऐसे मीम बनाना, यह अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है. बीजेपी का सोशल मीडिया कमजोर नहीं है."- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
#WATCH पटना: बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं उस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, " यह निंदनीय है...वे बहुत नीचे गिर रहे हैं... देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार… pic.twitter.com/x78ifNjryC— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2025
'हताशा और बौखलाहट' : जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जब हार पक्की हो तो राजनीतिक दलों के लिए अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है. इस बार का ट्वीट इनकी हताशा और बौखलाहट को जाहिर करता है.
"प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माताजी को पहले इनके मंच से गालियां दी गईं और फिर इस वीडियो के माध्यम से उनका घोर अपमान किया गया है. कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है."- राजीव रंजन प्रसाद, जेडीयू नेता
वहीं पद्मश्री मथुरभाई सवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को लेकर एक पत्र लिखा है. पत्र लिखकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्रेरित अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, "मैंने यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि टेक्नोलॉजी (एआई) का दुरुपयोग हो रहा है. इस संबंध में एक नियमन होना चाहिए.
"एआई का दुरुपयोग हो रहा है. संवाद इस तरह का देश में मान्य नहीं है. हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रसारण मंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है. ऐसा वीडियो नहीं चलना चाहिए. एक नियम और सजा की मांग की है. भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी ताकत काम कर रही है."- पद्मश्री मथुरभाई सवानी, सामाजिक कार्यकर्ता
Surat, Gujarat: Padma Shri Mathurbhai Savani has written a letter to Prime Minister Narendra Modi regarding immediate action against YouTube channels spreading AI-generated obscene and objectionable videos— IANS (@ians_india) September 11, 2025
He says, " i have written the letter because ai is being misused… there… pic.twitter.com/GmK0zPwLRG
पहले भी पीएम की मां को लेकर हुआ था विवाद: पिछले महीने जब राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी तो उस दौरान दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे. इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था. पीएम मोदी ने भी इसको लेकर विपक्ष पर हमला किया था और बोलते-बोलते भावुक हो गए थे. वहीं बीजेपी ने बिहार बंद भी किया था.
