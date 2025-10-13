मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह? दो बाहुबलियों के बीच होगी बिहार की सबसे बड़ी चुनावी भिड़ंत

ETV Bharat / bharat

पटना: वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों की अहमियत है लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, जिस पर पूरे बिहार या यूं कहें कि देशभर की नजर होगी. पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट ऐसी है, जो हर बार चर्चा में रहती है. इस बार तो जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक यह सबसे हॉट सीट होने वाली है. यहां से दो बाहुबली आमने-सामने हो सकते हैं. अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच सीधी टक्कर होने की पूरी गुंजाइश है.

जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह: मोकामा सीट पर अपराजेय माने जाने वाले अनंत सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी से वह कई बार मिल चुके हैं. हरी झंडी मिलने के बाद से वह क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार प्रचार भी कर रहे हैं.

अनंत सिंह (ETV Bharat)

क्षेत्र में अनंत सिंह सक्रिय: अनंत सिंह इन दिनों मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. वह लोगों से 14 अक्टूबर को होने वाले अपने नामांकन में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं. जनता से मिलकर वह कहते हैं, 'मैं हमेशा आपके बीच था, हूं और रहूंगा.'

Anant Singh
पूर्व विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

सूरजभान सिंह देंगे टक्कर: अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए इलाके के एक और बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक सूरजभान सिंह भी ताल ठोक रहे हैं. वह फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा में हैं. आरजेडी से गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है. सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर गठबंधन पर मुहर नहीं लगी तो वह पूरे परिवार के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं.

Surahbhan Singh
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह के खिलाफ उम्मीदवारी तय: अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह की ओर से दावेदारी तय है. हालांकि कानूनी अड़चनों के कारण खुद सूरजभान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. लिहाजा मोकामा सीट से वह अपनी पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतार सकते हैं. वैसे उनके भाई और नवादा के पूर्व सांसद चंदन सिंह की चर्चा है लेकिन वीणा देवी का नाम लगभग तय हो चुका है.

सांसद रह चुकी हैं वीणा देवी: सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. उन्होंने लोजपा के टिकट पर 2014 में जेडीयू के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद ललन सिंह को शिकस्त दे चुकी हैं. मोकामा विधानसभा सीट भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही आती है.

Surahbhan Singh
पूर्व सांसद वीणा देवी (ETV Bharat)

क्या बोले सूरजभान सिंह?: हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे आरजेडी ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी तो मैं आरएलजेपी में हूं. एक-दो दिनों में फैसला लूंगा, थोड़ा इंतजार करिए.

Surahbhan Singh
पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह (ETV Bharat)

मोकामा पर अनंत सिंह का कब्जा: छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह कभी भी मोकामा में चुनाव नहीं हारे हैं. 2005 के दोनों चुनाव और 2010 में उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर जीत हासिल की. 2015 में निर्दलीय और 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने. विधायकी गंवाने के बाद 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर जीतीं. हालांकि 2024 में पाला बदलकर जेडीयू खेमे में चली गईं और लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए प्रचार किया.

Anant Singh
ललन सिंह और अशोक चौधरी के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

2000 में जीते थे सूरजभान सिंह: मोकामा विधानसभा सीट से 2000 में सूरजभान सिंह भी विधायक रह चुके हैं. उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था. वहीं, 2004 में बलिया लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं.

