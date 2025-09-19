बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री
बिहार चुनाव 2025 में प्रियंका गांधी महिला वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी इसके लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है-
Published : September 19, 2025 at 8:29 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल बनना शुरू हो गया है. लंबे समय से हाशिये पर रही कांग्रेस अब फिर से सक्रिय होती दिख रही है. प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री और उनकी बढ़ती सक्रियता को कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
'बिहार कांग्रेस का खोया गढ़' : वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस बिहार का गढ़ रही. लेकिन 1990 के दशक में लालू प्रसाद की सोशल इंजीनियरिंग और नीतीश कुमार के महिला कार्ड ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया. आज कांग्रेस के पास सिर्फ 19 सीटें हैं.
''2000 ई के बाद कांग्रेस पार्टी राजद के बैसाखी के सहारे बिहार में राजनीति करने लगी. उसके बाद नीतीश कुमार के अतिपिछड़ा ओर महिला कार्ड ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दी. कांग्रेस धीरे-धीरे बैकफुट पर चली गई और आज की तारीख में उसके पास बिहार विधानसभा में मात्र 19 सीटें हैं.'' - अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
पटना में पहली CWC बैठक : 24 सितंबर को सदाकत आश्रम पटना में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक हो रही है. इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. इससे साफ है कि कांग्रेस बिहार को गंभीरता से ले रही है.
प्रियंका गांधी का बिहार दौरा : प्रियंका गांधी पहली बार SIR मुद्दे पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर बिहार आई थीं. अब 24 सितंबर को पटना और 26 नवंबर को फिर एकदिवसीय दौरे पर बिहार आएंगी. उनका कार्यक्रम पूर्णिया, खगड़िया, मोतिहारी और पटना में तय होगा.
कांग्रेसियों में प्रियंका को लेकर उत्साह : कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं. उनके आगमन को लेकर न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी उत्साहित है.
''प्रियंका गांधी के आकर्षण से भटके हुए कार्यकर्ता फिर से कांग्रेस में लौट रहे हैं. पार्टी महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी काम कर रही है.''- राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस
बिहार में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा : कांग्रेस का आरोप है कि नीतीश सरकार के दौर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है. दलित और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आई हैं. कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है.
आधी आबादी पर कांग्रेस की नजर : प्रियंका गांधी के दौरे में महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम की योजना है. कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका सीधे महिलाओं से जुड़ें. इससे महिला वोटरों पर असर पड़ सकता है.
कांग्रेस के सामने चुनौतियां : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय कहते हैं कि कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी, गठबंधन पर निर्भरता और स्थानीय नेतृत्व की कमी जैसी चुनौतियां सामने हैं.
प्रियंका की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जोश : अरुण पांडेय का कहना है कि प्रियंका गांधी की उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं को नया उत्साह दिया है. कांग्रेस मान रही है कि वह चुनाव से पहले तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं.
''यदि इस बार सही ढंग से पार्टी की रणनीति रही तो बिहार में कांग्रेस फिर से अपने पैर पर खड़ी हो सकती है. लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ समस्याएं भी है, जिसके कारण बिहार में कांग्रेस अपने पैर पर सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रही है. इन्हीं चुनौतियों के बीच कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे करने का फैसला किया है.''- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
महिला वोट बैंक पर सेंधमारी की रणनीति : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि प्रियंका गांधी का लगातार बिहार दौरा एनडीए के महिला वोट बैंक को चुनौती देने की कोशिश है. कांग्रेस नीतीश कुमार की महिला पकड़ को कमजोर करने की रणनीति बना रही है.
''बिहार में प्रियंका वाड्रा का सक्रिय होना न सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगा बल्कि सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाएगा. इससे सीट बंटवारे में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है.'' - कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
पटना की ऐतिहासिक बैठक : CWC की बैठक से कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि वह बिहार को हल्के में नहीं ले रही. यह कदम सीट बंटवारे पर दबाव बनाने और प्रियंका गांधी की सक्रियता को दिखाने का प्रयास भी है.
एनडीए का महिला वोट बैंक चुनौती : नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता में महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है. प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस को उम्मीद है कि वह महिला वोटरों को सीधे प्रभावित कर पाएगी.
अल्पसंख्यक वोट पर कांग्रेस की नजर : वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि प्रियंका गांधी का सीमांचल दौरा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा होगा. सीमांचल और कोसी में कांग्रेस पहले मजबूत रही है. प्रियंका इस समुदाय को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगी.
''बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 16% है. सीमांचल क्षेत्र में तो कई विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रतिशत 40-50% तक पहुंच जाता है. कांग्रेस पहले इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती थी. प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस समुदाय को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है. यदि प्रियंका गांधी की सभा सीमांचल या कोसी क्षेत्र में सभा आयोजित होती है तो यह रणनीति का हिस्सा होगा.'' - रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार
बिहार में दिखेगा प्रियंका का करिश्मा? : प्रियंका गांधी के लगातार बिहार दौरे, पटना में होने वाली ऐतिहासिक CWC बैठक और महिला वोट बैंक पर फोकस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह आक्रामक है. अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी का करिश्मा क्या कांग्रेस को बिहार की राजनीति में फिर से स्थापित कर पाता है.
ये भी पढ़ें-