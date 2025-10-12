ETV Bharat / bharat

महागठबंधन में 'महागांठ'! कई सीटों पर RJD-कांग्रेस और वाम दलों के बीच तकरार

नामांकन करने की तैयारी में सत्येंद्र यादव: मांझी सीट पर सीपीएम के सत्येंद्र यादव विधायक हैं. राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर खेसारी लाल यादव की पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है. सत्येंद्र यादव ने 14 अक्टूबर को नामांकन की घोषणा भी कर दी है. ऐसे में इस सीट पर भी सीपीएम और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है.

संदीप सौरभ के राजनीतिक भविष्य पर खतरा: पालीगंज विधानसभा सीट फिलहाल सीपीआईएमएल के कब्जे में है. 2020 के विधानसभा चुनाव में संदीप सौरव ने जीत हासिल की थी लेकिन इस बार आरजेडी वहां से दीना यादव को मैदान में उतारने की तैयारी में है. दीना यादव एक बार पालीगंज से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके हैं. वहीं सीपीआईएमएल इस सीट को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.

घोसी की राजनीति ने उलझाया: घोसी विधानसभा सीट भी विवाद की वजह बन गई है. 2020 में घोसी से सीपीआई माले के रामबली सिंह यादव चुनाव जीते थे लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है. आरजेडी ने हाल में ही जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को पार्टी में शामिल कराया है और इन्हें मैदान में उतारने की तैयारी है. उधर माले के मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव भी नामांकन की तैयारी भी कर चुके हैं.

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद पर संशय: महागठबंधन के अंदर विवाद इस बात को लेकर भी है कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है. वहीं, विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी खुद को उपमुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. न तो वहां दलों की सहमति मुकेश सहनी को लेकर है ना ही कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को लेकर सहमति दी है.

महागठबंधन में संख्या बल पर जद्दोजहद: अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है. तेजस्वी यादव तमाम बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में कैंप कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी 65 से कम पर लड़ने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी 55 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है. उधर मुकेश सहनी की डिमांड भी 40 विधानसभा सीटों की है लेकिन इन्हें भी 14 या 15 सीट से अधिक देने की योजना आरजेडी की नहीं है. वाम दल भी अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी चाहते हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति नहीं पा रही है. राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल कई सीटों पर आमने-सामने है. कोई भी दल कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है. आरजेडी ने वाम दलों के कई सीटों को कब्जे में लेने की योजना बना रखी है. वहीं वाम दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. ऐसे में पेंच सुलझता नहीं दिख रहा है.

मटिहानी पर आरजेडी का दावा: 2020 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी विधानसभा सीट पर सीपीएम के राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे. जीत और हार के बीच का अंतर 500 वोटों से भी कम का था. लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह ने चुनाव जीता था. इस हिसाब से मटिहानी सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का दावा बनता है लेकिन इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा है. बोगो सिंह पहले ही जेडीयू छोड़कर 'लालटेन' थाम चुके हैं.

राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बछवारा सीट पर कांग्रेस-लेफ्ट आमने-सामने: बछवारा विधानसभा सीट पर 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अवधेश राय ने चुनाव लड़ा था. वहीं कांग्रेस के अघोषित कैंडिडेट गरीबदास ने 40,000 वोट लाकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था. खुद तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में बछवारा नहीं गए. नतीजा ये हुआ कि 484 वोटों के अंतर से सुरेंद्र मेहता चुनाव जीत गए और अवधेश राय दूसरे स्थान पर रहे. अब कांग्रेस गरीबदास के लिए सीट की डिमांड कर रही है.

सीपीआई के राज्य सचिव की सीट पर बखेड़ा: इतना ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे की हरलाखी सीट पर भी कांग्रेस की नजह है. 2020 में इस सीट पर भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर मैदान में उतर गए. जिस वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा. इस बार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर भी नजर गड़ाए हुए है.

वाम दलों के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

रुपौली विधानसभा सीट का गणित उलझा: रुपौली विधानसभा सीट पर भी विवाद है. 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विकास मंडल दूसरे स्थान पर रहे थे. जेडीयू कैंडिडेट बीमा भारती ने एलजेपी के शंकर सिंह को चुनाव हराया था. अब बीमा भारती आरजेडी में हैं, लिहाजा वह ये सीट चाहती है लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती.

तरारी विधानसभा सीट पर तकरार: 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सुदामा प्रसाद विधायक बने थे. बाद में वह सांसद हो गए. उपचुनाव में सुनील पांडेय के बेटे विशाल प्रशांत जीत गए. इस सीट पर भाकपा माले दावा बनता है. उपचुनाव में भी महागठबंधन के उम्मीदवार के रुप में भाकपा माले के ही उम्मीदवार मैदान में थे लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल की भी इस सीट पर नजर है.

राजनीतिक विश्लेषक अनीश अंकुर (ETV Bharat)

"वाम दल कैडर आधारित पार्टी है. वह उन्हीं सीटों की मांग करते हैं जिन सीटों पर उनकी ताकत है. राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए तो 200 सीटे छोड़ दी गई है. जिन सीटों पर वाम दल के विधायक हैं, उस पर वाम दलों का वास्तविक दावा है और तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं."- अनीश अंकुर, राजनीतिक विश्लेषक

खतरे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सीट: राष्ट्रीय जनता दल की नजर कुटुम्बा विधानसभा सीट पर भी है. 2020 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के राजेश राम चुनाव जीते थे. वर्तमान में वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. कांग्रेस पार्टी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है. राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर दावा ठोक रखा है. इसके अलावा सीमांचल इलाके में भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच विवाद है.

महागठबंधन की बैठक के दौरान तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

सीमांचल में कांग्रेस-आरजेडी में टकराव: एआईएमआईएम को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले 4 विधायकों की सीट पर भी पेंच फंसा हुआ है. 2020 में चारों सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे. ऐसे में कांग्रेस का दबाव उन सीटों पर है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल विधायक होने का हवाला देकर उन सीटों को अपने पास रखने पर अड़ा है. हालांकि आरजेडी का दावा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा.

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

"सीट शेयरिंग समय पर हो जाएगा, जल्दी ही सहमति बनने के आसार हैं. कुछ सीटों पर एक-दूसरे दल दावा कर रहे हैं, उसका समाधान भी निकल जाएगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि तेजस्वी यादव की नजर वाम दलों की वैसे सीटों पर है, जो या तो यादव बहुल माना जाता है या फिर उस पर यादव जाति से विधायक हैं. कई सीटों पर कांग्रेस-आरजेडी, कांग्रेस-लेफ्ट और आरजेडी-लेफ्ट के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए भी देरी हो रही है. मुकेश सहनी के कारण भी मामला फंसा हुआ है.

राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव मानते हैं कि यादव वाटर हमारे साथ हैं और अगर दूसरे दलों के पास यादव बहुल सीट जाएगी और यादव जाति के नेता चुनाव जीतते रहेंगे तो हमारा आधार कमजोर हो सकता है, इस वजह से तेजस्वी यादव ने तमाम वैसी सीटों पर दावा ठोंक रखा है. हालांकि लगता है कि कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

