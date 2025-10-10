ETV Bharat / bharat

मान गए चिराग! बोले- 'जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं'

दिल्ली/पटना: एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है. इस बीच केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दो दिनों में कुल तीन बार एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पर हाजिरी लगायी. शुक्रवार को दोनों नेताओं की बात हुई. उसके बाद दोनों मीडिया के सामने आए और साफ-साफ शब्दों में कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है. चिराग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

चिराग पासवान का बड़ा बयान: सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चल रहे मंथन के बीच चिराग पासवान के बयान से साफ है कि काफी हद तक मसला सुलझ गया है. नित्यानंद राय शुक्रवार को भी चिराग पासवान से मिले. दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई. उसके बाद चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आए. उनके चेहरे की खुशी बयां कर रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है. हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत का दौर अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

"मैं जानता हूं कि सब घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, घोषणा जल्द हो जाएगी. बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हो रही है और अब अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है. हम हर एक चीज पर पहले ही बात कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में परेशानी ना हो. जहां मेरे पीएम हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है.- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

सब कुछ क्लियर कर लेना चाहते हैं चिराग: चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि हम हर एक माइन्यूट जितने भी डिलेसिंग है, हर एक चीज को हम पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं. ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर सीटों पर, प्रत्याशियों या प्रचार को लेकर किसी भी तरह का विवाद ना हो. हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं. यह प्रक्रिया अच्छे से चल रही है.

नित्यानंद ने क्या कहा?: वहीं मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि हमारी और चिराग पसवान की मुलाकात काफी सकारात्मक रही है. हमारे बीच किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.