ETV Bharat / bharat

मान गए चिराग! बोले- 'जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं'

'जहां मेरे पीएम हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं.' चिराग पासवान कहा सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत हुई.

BIHAR ELECTION 2025
चिराग पासवान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली/पटना: एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है. इस बीच केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दो दिनों में कुल तीन बार एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पर हाजिरी लगायी. शुक्रवार को दोनों नेताओं की बात हुई. उसके बाद दोनों मीडिया के सामने आए और साफ-साफ शब्दों में कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है. चिराग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

चिराग पासवान का बड़ा बयान: सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चल रहे मंथन के बीच चिराग पासवान के बयान से साफ है कि काफी हद तक मसला सुलझ गया है. नित्यानंद राय शुक्रवार को भी चिराग पासवान से मिले. दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई. उसके बाद चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आए. उनके चेहरे की खुशी बयां कर रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है. हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत का दौर अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

"मैं जानता हूं कि सब घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, घोषणा जल्द हो जाएगी. बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हो रही है और अब अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है. हम हर एक चीज पर पहले ही बात कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में परेशानी ना हो. जहां मेरे पीएम हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है.- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

सब कुछ क्लियर कर लेना चाहते हैं चिराग: चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि हम हर एक माइन्यूट जितने भी डिलेसिंग है, हर एक चीज को हम पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं. ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर सीटों पर, प्रत्याशियों या प्रचार को लेकर किसी भी तरह का विवाद ना हो. हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं. यह प्रक्रिया अच्छे से चल रही है.

नित्यानंद ने क्या कहा?: वहीं मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि हमारी और चिराग पसवान की मुलाकात काफी सकारात्मक रही है. हमारे बीच किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.

"चिराग पसवान ने स्पष्ट आपलोगों को बता दिया है. बिहार में जो एनडीए की सरकार बनाने की उनके मन की योजना है, वह विस्तृत से उन्होंने बताया है."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री

क्या है चिराग की मांग? : एलजेपीआर की पटना में गुरुवार को आपात बैठक की गई थी. नेताओं ने कहा कि सबकुछ तय हो गया है अब पार्टी के अध्यक्ष को फाइनल निर्णय लेना है. इसके लिए चिराग को अधिकृत कर दिया गया है. नेताओं के अनुसार बीते दिनों धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ चिराग ने बात की और 25 सीटों की सूची सौंपी थी. इसके साथ ही एक विधान परिषद और एक राज्यसभा की सीट की मांग भी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग की मांगों को मान लिया गया है या एनडीए की बात उन्होंने मान ली है.

ये भी पढ़ें

'जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी है', सवाल- क्या NDA छोड़ेंगे चिराग पासवान

नित्यानंद राय से नहीं मिले चिराग! सीट बंटवारे पर नहीं बन रही बात, पटना में LJPR की आपात बैठक

बिहार चुनाव 2025: NDA में फंसा पेंच, चिराग और मांझी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें !

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIRAG PASWANBIHAR ELECTION 2025NDA SEAT SHARINGचिराग पासवानBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.