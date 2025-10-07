ETV Bharat / bharat

चिराग पासवान के कारण NDA में फंसा सीट शेयरिंग का पेंच, BJP के सामने रख दी 4 शर्तें!

चिराग पासवान के कारण बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के सामने 4 शर्तें रखी है.

Chirag Paswan
चिराग पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 7, 2025 at 6:49 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया है. हालांकि एनडीए का दावा है कि 10 अक्टूबर से पहले सीट बंटवारा हो जाएगा मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान ने सीटों की संख्या के साथ-साथ मनपसंद सीटों की डिमांड रख दी है. जिस वजह से पेंच सुलझने की बजाय, उलझता नजर आ रहा है.

चिराग के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक: मंगलवार को बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की. बीजेपी नेताओं के साथ एलजेपीआर चीफ की 45 मिनट तक बैठक चली लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई. इस दौरान चिराग ने खुलकर अपनी डिमांग रखी. उन्होंने सीट बंटवारे के लिए अपनी तरफ से 4 प्रस्ताव भी रखे.

बृजम पांडेय (ETV Bharat)

चिराग ने रखीं 4 शर्तें: बैठक के दौरान चिराग पासवान ने 4 डिमांड रखा है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि वह उनकी मांगों को अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे और उसके बाद उनसे दूसरे दौर की बातचीत करेंगे.

लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में सीट: बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान के सामने 4 प्रस्ताव रखे हैं. जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं, लिहाजा उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को सम्मानजनक सीटें दी जाए.

Chirag Paswan
रैली के दौरान चिराग पासवान (ETV Bharat)

2020 के वोट प्रतिशत के आधार पर बंटवारा: दूसरे शर्त के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपीआर ने 135 सीटों पर लड़कर कुल 5.64 प्रतिशत वोट हासिल किया था. लिहाजा इसे ध्यान में रखकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाए.

Chirag Paswan
प्रधानमंत्री के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

जीती हुई लोकसभा सीट की 2 सीटें: बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने हमारे नेताओं के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि इस तरह सीटों का बंटवारा किया जाए कि एलजेपी को उन 5 लोकसभा क्षेत्रों की कम से कम 2 विधानसभा सीटें मिले, जहां हमने 2024 चुनाव में जीत हासिल की थी.

Chirag Paswan
युवाओं में चिराग पासवान लोकप्रिय (ETV Bharat)

हर हाल में चाहिए ये पसंदीदा सीट: इसके साथ ही चिराग पासवान ने इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया है कि पश्चिम चंपारण की गोविंदगंज समेत उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की पारंपरिक सीट हर हाल में मिलनी चाहिए. गोविंदगंज से राजू तिवारी चुनाव लड़ते हैं. हालांकि 2020 में बीजेपी के सुनील मणि तिवारी जीते थे. ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं होगा.

Chirag Paswan
नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

कितनी सीट चाहते हैं चिराग?: सूत्रों की मानें तो चिराग पासवान 30-35 सीटों पर अड़े हुए हैं, जबकि जीतनराम मांझी भी कम से कम 15 सीट चाहते हैं. हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का कहना है कि सीट बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अगले दो-तीन दिनों में सीटों का ऐलान हो जाएगा.

"सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है. 2-3 दिन में हम इसे लॉक कर देंगे. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, जिससे हमारी पार्टी भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने. हम समझते हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी."- संतोष कुमार सुमन, अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में कितनी सीटों पर लड़े थे चिराग?: 2020 में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे. उनकी पार्टी लोजपा ने बिहार की 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि उनको सिर्फ मटिहानी सीट पर सफलता मिली थी, जबकि 9 सीटों पर उनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे. उनकी पार्टी को 5.64% वोट मिले थे.

