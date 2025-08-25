अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: 22 अगस्त को बिहार में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के तुरंत बाद ही भाजपा ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है. उसने अपने चुनावी अभियान के लिए 7-7 नेताओं की 14 टीमें बनाई हैं. सूत्रों की मानें तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के मुताबिक 14 टीमों में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को शामिल किया जाएगा, जो पहले 2 चरणों में 84 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेंगे.

पहली टीम का नेतृत्व जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और रामनाथ ठाकुर इस टीम का हिस्सा होंगे. इसके अलावा, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी इस टीम में शामिल किए गए हैं.

भाजपा विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने जा रही है क्योंकि इन दलों ने संसद में जिस तरह की आक्रामकता दिखाई उसे देखते हुए ही भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पार्टी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तो बना ही रही है, साथ ही बिहार में मतदाता सूची के SIR के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी.

इसके अलावा, भाजपा ने 'टीम 98' नाम से विशेष रणनीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की "वोटर अधिकार यात्रा" का जवाब देना और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना है. टीम 98 में भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल किए गए है और इनका आक्रामक प्रचार पूरे प्रदेश में किया जाएगा.

टीम 98 के ये नेता बिहार में चुनाव से ठीक पहले बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को लेकर विधानसभा स्तर पर एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक करेंगे. इस दौरान ये नेता केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार के कामों और उपलब्धियों को बताने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेंगे.

एनडीए की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन टीम (ETV Bharat)

कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिये एनडीए अब विधानसभा स्तर पर भी सक्रिय होगा. भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी. 21 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने और 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की गया में जनसभा के बाद 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई.

भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पर विपक्ष को घेरने की रणनीति

यह सब तब शुरू हो रहा है जब बिहार में विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल कर रहे हैं. 13 हजार किलोमीटर की यह यात्रा राज्य के करीब 20 जिलों को कवर करते हुए एक सितंबर को पटना में पूरी होगी. इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर वोट चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है. अब एनडीए भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने और अपने चुनाव अभियान तेज करते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर रही है. इसके अलावा भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मुद्दे पर भी एनडीए विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है.

हाल के वर्षों में केंद्र और बिहार की "डबल इंजन सरकार" ने कई परियोजनाओं को लागू किया है, जैसे सड़क, रेल, और बिजली परियोजनाएं, जिन्हें चुनावी अभियान में प्रमुखता से उठाया जाएगा. उदाहरण के लिए, औंटा-सिमरिया गंगा पुल, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसी परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के विकास को गति देने का दावा किया जाएगा.

इसके अलावा भाजपा का दावा है कि सरकार की नीतियों के कारण बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है. युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करने की जरूरत कम हो रही है, क्योंकि नई कंपनियां और स्टार्टअप्स बिहार में निवेश कर रहे हैं. केंद्र सरकार की "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना" के तहत निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है.

भाजपा ने सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है. सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की योजना इसका उदाहरण है, जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के कई दौरे किए, जिनमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो हुआ ही, साथ ही उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला भी बोला. पीएम मोदी ने गया में 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए एक नए कानून का जिक्र किया, जिसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होने पर 30 दिन में जमानत न मिलने पर अपनी कुर्सी खो देगा. उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जेल और कुर्सी खोने का डर है. इसके अलावा पीएम मोदी ने लालटेन राज की आलोचना, कांग्रेस पर बिहारियों के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाने का आरोप लगाया. राष्ट्रवाद और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र और डेमोग्राफी मिशन की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों को देश के संसाधनों पर अतिक्रमण करने से रोकना है.

भाजपा की बिहार चुनाव के लिए बनाई गई

टीम 98 की रणनीति मुख्य तौर पर इंडिया ब्लॉक की "वोटर अधिकार यात्रा" का जवाब देना है और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना है. साथ ही विपक्ष के खिलाफ आक्रामक अभियान तैयार करना भी, इस टीम के मुख्य कार्यों का हिस्सा होगा. सूत्रों की मानें तो भाजपा और एनडीए के नेता, जिनमें मुख्य तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं. इन दौरों का उद्देश्य विपक्ष के "वोट चोरी" और "वोटर अधिकार यात्रा" जैसे अभियानों का जवाब देना और जनता के बीच एनडीए की उपलब्धियों को प्रचारित करना है.

भाजपा और एनडीए बिहार में विकास, राष्ट्रवाद, और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख को अपनी रणनीति का आधार बना रहे हैं. पीएम मोदी की बिहार यात्राएं और उनके भाषणों में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों पर तीखे हमले इस रणनीति का हिस्सा हैं. आगामी महीनों में एनडीए के नेता और सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, जिसमें रैलियां, रोड शो, और कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन होगा. दूसरी ओर, इंडिया ब्लॉक की "वोटर अधिकार यात्रा" और राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की जोड़ी भी बिहार में सक्रिय है, जिससे चुनावी माहौल और गर्म होने की उम्मीद है.

