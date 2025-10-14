ETV Bharat / bharat

BJP उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 71 नामों की पूरी सूची देखिये

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पढ़ें पूरी खबर.

BJP CANDIDATES LIST
बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची आ गई है. बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, विजय सिन्हा और रामकृपाल यादव का भी नाम शामिल है.

बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव. मधुबन से राणा रणधीर सिंह. मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल., रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुल बचौल को टिकट दिया गया है.

राजनगर से सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्या सागर केसरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह कोढ़ा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा-बौराम से सुजीत कुमार सिंह और दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है.

केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जिबेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बैकुंडपुर से मिथिलेश तिवारी, सिवानसे मंगल पांडेय, दरौंदा से कर्णजीत सिंह, गोरेयाकोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर से लखेंद्र कुमार रौशन, मेहिउद्दीननगर से राजेश कुमार सिंह, मछवारा से सुरेंद्र मेहता, तेघरा से रजनीश कुमार और बेगूसराय से कुंदन कुमार को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है.

भागलपुर से रोहित पांडेय, बांका से रामनारायण मंडल, कटोरिया (एसटी) से पूरण लाल टुडू, तारापुर से सम्राट चौधरी, मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहारशरीफ से सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नबीन, कुम्हरार से संजय गुप्ता, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से रामकृपाल यादव, बिक्रम से सिद्धार्थ सौरव, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर और तरारी से विशाल प्रशांत को टिकट मिला है.

वहीं, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, गुरुआ से उपेंद्र दांगी, गया शहर से प्रेम कुमार, वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 2025 चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है.

बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी
