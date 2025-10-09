ETV Bharat / bharat

थानेदार की हत्या के आरोपी 'हिस्ट्रीशीटर' को ओवैसी ने बनाया शेरघाटी से प्रत्याशी, कौन हैं शाने अली खान?

कौन हैं शाने अली खान, जिनको 'हिस्ट्रीशीटर' होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में एआईएमआईएम का प्रत्याशी बनाया है? पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

शान ए अली खान होंगे शेरघाटी से एआईएमआईएम प्रत्याशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 7:21 AM IST

10 Min Read
रिपोर्ट- सरताज अहमद

गया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लगनी शुरू हो गई है. एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शेरघाटी सीट से शान ए अली खान को प्रत्याशी घोषित किया है. ये वही शख्स हैं, जिन पर 2016 में तत्कालीन कोठी थानाध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी की हत्या का आरोप है. फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर हैं.

एआईएमआईएम प्रत्याशी शान ए अली खान (ETV Bharat)

एक तरफ जहां उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके में चर्चा गरम है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शान ए अली खान को कैंडिडेट बनाकर ओवैसी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 17 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. एआईएमआईएम को उम्मीद है कि इस बार यहां से 'पतंग' उड़ेगी.

कौन हैं शान ए अली खान?: शेरघाटी से एआईएमआईएम के घोषित प्रत्याशी शान ए अली खान गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के कोठी के निवासी हैं. क्षेत्र में वो 'छोटे साहब उर्फ छोटे सरकार' के नाम से भी जाने जाते हैं. छोटे साहब नाम इसलिए, क्योंकि 90 के दशक में उनकी छवि एक हिस्ट्रीशीटर के रूप में उभरी थी. तब से अबतक उन पर बिहार-झारखंड में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. कई बार जेल में भी जा चुके हैं लेकिन अब वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना चाहते हैं.

थानाध्यक्ष हत्याकांड में जा चुके हैं जेल: साल 2016 में गया के कोठी थाना के तत्कालीन थानेदार कयामुद्दीन अंसारी की हत्या हुई थी. उस मामले में मुख्य शाने अली खान को मुख्य आरोपी बनाया गया था. कई दिनों तक फरार रहे लेकिन एसआईटी ने उन्हें दिल्ली के जामिया नगर थाना क्षेत्र के शाहीन बाग से गिरफ्तार कर लिया. कई महीने तक वो इस केस में जेल में भी रहे थे. हालांकि बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. थानाध्यक्ष से उनका किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था.

2012 में पत्नी बनी जिला पार्षद: शाने अली खान राजनीति में 2012 से सक्रिय हुए थे. पहली बार 2012 में इमामगंज के एक भाग से उन्होंने अपनी पत्नी को पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद के सदस्य के लिए चुनाव लड़वाया था, जिसमें उनकी जीत हुई थी. उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली लेकिन 2015 के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री और हम संरक्षक जीतनराम मांझी के करीब हुए. हम पार्टी के लिए इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी किया.

चुनाव लड़ने पर क्या बोले शान ए अली?: ईटीवी भारत से बातचीत में शान ए अली खान ने कहा कि विकास के मुद्दों के साथ वह क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे. वह पूर्व के प्रतिनिधियों पर विकास कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जीतने के बाद शेरघाटी को जिला बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे. हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी शेरघाटी की जनता को भरोसा दिलाया है.

स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार: शाने अली खान कहते हैं कि उनके सामने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है. इतने बड़े क्षेत्र में एक ही सरकारी अस्पताल है, वहां बड़े अस्पताल की जरूरत है. दवाई-पढ़ाई और रोजगार के लिए उनकी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी. क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए हैं.

शेरघाटी की रैली में असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

"हमारी तैयारी तो रफीगंज से थी लेकिन पार्टी ने शेरघाटी से लड़ने को कहा तो हम तैयार हो गए. शेरघाटी तो मेरा घर-आंगन है और लोग मुझे जानते पहचानते हैं. बुनियादी सुविधाओं के साथ इसे जिला बनाने के लिए हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे. अगर जनता ने भरोसा जताया तो क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा."- शान ए अली खान, एआईएमआईएम प्रत्याशी, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र

आपराधिक अतीत पर क्या बोले?: मर्डर और अन्य आपराधिक आरोपों को झूठा करार देते हुए शान ए अली खान कहते हैं कि हम तो सामाजिक कार्यों में ज्यादा रहे. क्षेत्र की जनता भी उनके बर्ताव और सामाजिक कार्यों से परिचित है. वह खुद को 'हिस्ट्रीशीटर क्रिमिनल' भी नहीं मानते. उनके मुताबिक उन पर कभी चोरी, डकैती, लूट या पैसे लेकर हत्या का आरोप नहीं लगा है. हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, जाति या समुदाय विशेष से नहीं रही है, बल्कि हमारी लड़ाई माओवादियों और नक्सलियों से थी. इसके पीछे वो एक बड़ा कारण अपने परिवार के लोगों की हत्या और नक्सलियों का अत्याचार बताते हैं.

ओवैसी के साथ शाने अली खान (ETV Bharat)

'पिता की हत्या पर उठाया था हथियार': एआईएमआईएम प्रत्याशी की मानें तो उनके पिता की हत्या साल 1991 में नक्सलियों ने की थी. 90 के दशक में उनके कई रिश्तेदारों और उनकी जाति के लोगों की भी हत्या नक्सलियों ने की थी, तब हम ने नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी. ये वो समय था, जब पुलिस भी उस क्षेत्र में जाने से डरती थी. वो दावा करते हैं कि नक्सलियों से उनकी सीधे टक्कर होती थी. पिता की हत्या के बाद हमने हथियार उठाया और नक्सलियों से लड़ाई लड़ी थी.

'सन लाइट सेना' के संस्थापक हैं आप?: इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में 90 दशक के दौरान नक्सलियों के विरुद्ध सनलाइट सेना के नाम से एक आपराधिक संगठन बना था, तब उसके संस्थापक के रूप में शाने अली खान का नाम सामने आया था. हालांकि अब वह इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि सनलाइट सेना के नाम से कोई संगठन उन्होंने नहीं बनाया. हमने नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, यह पुलिस प्रशासन को भी मालूम है.

'नक्सलियों का वजूद खत्म हुआ': शाने अली खान कहते हैं कि अब नक्सलियों का वजूद खत्म हो गया है. अब तो ना के बराबर ही मामला सामने आता है. जो मामले भी आते हैं वो नक्सलियों के नाम से लेवी की मांग जैसी घटना ही सामने आती है. कमजोर लोगों को सताने का कार्य नक्सली करते हैं. अब पहले जैसी बात नहीं है, जब नक्सलियों की तूती बोलती थी. नक्सलियों ने शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में सैकड़ो लोगों की हत्या की है, उसमें मेरे पिता भी शामिल हैं.

थानाध्यक्ष से क्या था विवाद?: इस सवाल पर शाने अली खान कहते हैं कि थानाध्यक्ष हत्याकांड में 12 लोगों का नाम दर्ज हुआ था. कुछ लोगों का नाम बाद में हटाया भी गया है. वे क्षेत्र में कुछ मामलों को लेकर जाने जाते हैं, इसलिए मेरा नाम भी दे दिया गया था. उनकी नजर में ये एक साजिश थी. हालांकि वो यह भी कहते हैं कि थानाध्यक्ष हत्या मामले में कई सालों तक वो जेल में रहे थे लेकिन बाद में उन्हें इस केस में जमानत मिल गई.

'विरोधियों की साजिश से लगा सीसीए': थानाध्यक्ष हत्याकांड में जमानत पर रिहा होने के बाद शाने अली खान 2023 में इमामगंज थाना क्षेत्र से जब हथियार के साथ गिरफ्तार हुए, तब उन्हें गया सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल में रखा गया था. उस समय तत्कालीन डीएम ने उनके खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कारवाई की थी. चतरा जेल ब्रेक कांड से लेकर कई संगीन मामलों और आपराधिक घटनाओं का केस उन पर दर्ज है.

इन आरोंपों पर शाने अली खान कहते हैं कि उन पर अभी कई केस दर्ज हैं, जो अदालत में चल रहे हैं लेकिन उनको अदालत पर भरोसा है. उन्हें एक दिन जरूर राहत मिलेगी. वे बताते हैं कि बिहार में उन पर किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है, अलबत्ता उन्हें एक मामले में कोलकाता में सजा जरूर हुई थी. हालांकि बाद में उस मामले में भी मैं बरी हो गया.

जनता को कैसे जवाब देंगे?: शाने अली खान कहते हैं कि वो अपनी पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मिशन और बातों को क्षेत्र के हर घर तक पहुंचाएंगे. उनकी पार्टी के साथ सभी जात-धर्म के लोग हैं. वो अपने अतीत के सवालों के जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे. लोग उनसे जो भी जवाब मांगेंगे, वो देंगे. पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे. उनको भरोसा है कि उनकी जीत होगी.

कब अस्तित्व में आई शेरघाटी सीट?: शेरघाटी नाम अपने आप में ही एक कहानी बयां करता है. इसे शेरों की घाटी भी कहा जाता है. शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी रही है. यह सीट पहली बार 1957 में बनी लेकिन 1977 में समाप्त कर दी गई थी. साल 2010 में फिर से स्थापित की गई. पहले चरण में कांग्रेस ने 1957, 1962 और 1972 में यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि 1967 और 1969 में जन क्रांति दल और एक निर्दलीय प्रत्याशी विजय रहे थे.

फिलहाल आरजेडी का कब्जा: 35 वर्षों बाद 2010 में जब शेरघाटी को फिर से विधानसभा सीट का दर्जा मिला, तब राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था. जेडीयू ने 2010 और 2015 में यहां से जीत दर्ज की, जबकि 2020 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत दर्ज की. वर्तमान में यहां से राजद की मंजू अग्रवाल विधायक है. उन्होंने जेडीयू के दो बार के विधायक और मंत्री विनोद यादव को शिकस्त दी थी. लोजपा ने अलग से प्रत्याशी खड़ा किया था.

2020 में भी लड़ी थी ओवैसी की पार्टी: शेरघाटी सीट पर 2020 चुनाव में भी एआईएमआईएम प्रत्याशी ने जोर आजमाइश की थी लेकिन चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा. ओवैसी ने यहां से पुराने समाजवादी नेता मसरूर आलम को अपना कैंडिडेट बनाया था. ओवैसी ने उनके लिए प्रचार भी किया था. उनको 14987 वोट मिले थे. अब वह इस दुनिया में नहीं हैं, दो पहले उनका इंतकाल हो गया.

