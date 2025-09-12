ETV Bharat / bharat

अकेले ओवैसी बिहार में जीतना मुश्किल.. क्या है AIMIM का प्लान? सुनिए अख्तरुल इमान का जवाब

सीमांचल में विधायक तोड़ने वालों से आखिर गठबंधन क्यों चाहती है AIMIM, बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी, जानिए क्या कहते हैं नेता?

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 1:17 PM IST

11 Min Read
रिपोर्ट : आदित्य कुमार झा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर सीमांचल और मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करके मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. 2020 में पांच सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी इस बार और बड़ी भूमिका निभाने का दावा कर रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में चुनावी रणनीति और गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर बात की.

2020 की जीत और विधायकों की टूट : अख्तरुल इमान ने कहा कि 2019 में पार्टी बिहार में बहुत मजबूत नहीं थी. लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर जीत दर्ज की. हालांकि उसके बाद चार विधायक डरा-धमका कर तोड़ लिए गए. उन्होंने कहा कि भले ही विधायक पार्टी छोड़ गए लेकिन जिन लोगों ने उन्हें जिताया था, वे आज भी एआईएमआईएम के साथ खड़े हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर AIMIM का प्लान (ETV Bharat)

100 सीटों पर AIMIM लड़ने को तैयार : अख्तरुल इमान ने बताया कि 2025 चुनाव को लेकर उनकी पार्टी ने 100 सीटों पर तैयारी कर रखी है. हालांकि वह इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे. बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी बिहार आकर सीटों की संख्या पर अंतिम फैसला करेंगे.

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)

थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद : एआईएमआईएम इस बार भी तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी है. अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में यदि तीसरा मोर्चा बनता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है. लेकिन यदि यह गठबंधन नहीं बन पाया तो पार्टी अपनी तैयारी के मुताबिक 100 सीटों पर उतरेगी.

आरजेडी से गठबंधन पर सफाई : जिस पार्टी ने एआईएमआईएम के चार विधायकों को तोड़ा, उसी आरजेडी के साथ गठबंधन की संभावना पर अख्तरुल इमान ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है. बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है. इसलिए सरकार को हटाना जरूरी है. यही वजह है कि सीने पर पत्थर रखकर भी आरजेडी से गठबंधन की कोशिश हो रही है.

बीजेपी की बी टीम कहने पर पलटवार : राजद द्वारा एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने पर अख्तरुल इमान ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यह वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे. राजद ने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों को बंधक बनाकर रखा. अब मुसलमान अपने अधिकार का हिस्सा मांग रहा है तो उसे बी टीम कहा जा रहा है.

मुसलमानों और दलितों की हकमारी का आरोप : अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में मुसलमान और दलितों के साथ हकमारी हुई है. जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की दो लाख और दलितों की एक लाख नौकरियों में कटौती हुई है. उन्होंने कहा कि जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वही असल में भेदभाव के जिम्मेदार हैं.

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)

बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर : एआईएमआईएम ने खुद को बीजेपी का सबसे मुखर विरोधी बताया. अख्तरुल इमान ने कहा कि मुसलमान और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ जितनी प्रखर आवाज ओवैसी और उनकी पार्टी उठाती है, उतनी कोई नहीं. चाहे पहलू खान और जुनैद की हत्या हो, या बिहार शरीफ का दंगा. सेकुलर पार्टियां इन मुद्दों पर चुप रहती हैं जबकि एआईएमआईएम खुलकर विरोध करती है.

वक्फ बिल से जुड़े सवाल पर जवाब : वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी हमेशा से विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है. 2019 में भी उन्होंने सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट होने की अपील की थी. आज भी यही कोशिश जारी है ताकि अल्पसंख्यकों और शोषित वर्ग का नुकसान रोका जा सके.

तेजप्रताप यादव से गठबंधन होगा? : लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के साथ गठबंधन पर अख्तरुल इमान ने कहा कि अगर वह हमारे साथ आकर चुनाव लड़ना चाहें तो बातचीत हो सकती है.

‘बिहार में SIR साजिश’ : SIR को लेकर अख्तरुल इमान ने आरोप लगाया कि यह मुसलमानों के वोट को कम करने की साजिश है. निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि समय ठीक नहीं है क्योंकि मजदूर बाहर गए हुए हैं और यह प्रक्रिया चुनावी संतुलन बिगाड़ सकती है.

सीमांचल बना राजनीतिक प्रयोगशाला : बिहार की 17.7% मुस्लिम आबादी में से बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है. यहां मुस्लिम जनसंख्या 40 से 70 फीसदी तक है. ओवैसी ने 2015 से सीमांचल को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया. 2019 लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमान को किशनगंज सीट पर 3 लाख वोट मिले थे.

2020 में पांच सीटों पर मिली जीत : 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की पांच सीटें जीतकर अपनी ताकत का अहसास करवाया. अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन और बायसी में पार्टी प्रत्याशियों ने NDA और महागठबंधन दोनों को कड़ी चुनौती दी.

मुस्लिम वोट बैंक पर नजर : बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं. इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक है. बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. 7 सीटों पर 30 फीसदी से ज्यादा हैं. इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30 फीसदी के बीच मुस्लिम मतदाता हैं. सीमांचल के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40 से 70 फीसदी के करीब है. ओवैसी की पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इसी इलाके पर रहा है.

जानकारों के नजरिए से AIMIM की सियासी चाल : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमान इंडिया गठबंधन की ओर झुक रहे हैं. यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी को लगता है कि 2020 जैसा प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा. इसलिए एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की रणनीति बना रही है. लेकिन आरजेडी इतनी आसानी से तैयार नहीं होगी क्योंकि इससे सीमांचल में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है.

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)

"अख्तरुल इमान एक तीर से दो निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं. एक यह कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनें और दूसरा वो चार विधायक जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत कर आरजेडी से जुड़े उनको हासिए पर धकेल दिया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी यह जानती है जिन चार विधायकों ने उनका समर्थन किया, यदि उनका टिकट काट देंगे, तो फिर सीमांचल में उनकी जड़ और कमजोर हो जाएगी. इसीलिए तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव AIMIM को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने को तैयार नहीं हैं."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

अख्तरुल इमान से बातचीत का अंश-

सवाल : 2020 के चुनाव में आपकी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं, लेकिन उससे पहले AIMIM की स्थिति क्या थी?
अख्तरुल इमान: 2019 में हमारी पार्टी बिहार में ताकतवर नहीं थी. केवल उपचुनाव में एक सीट जीती थी. लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर हम विजयी हुए. यह अलग बात है कि हमारे चार विधायकों को डरा-धमका कर तोड़ा गया. कैंडिडेट हमें छोड़ गए लेकिन जनता आज भी हमारे साथ खड़ी है. 2024 लोकसभा चुनाव में हमें पहले से ज्यादा वोट मिले. विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन और बेहतर होगा.

सवाल : 2025 के चुनाव में AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है?
अख्तरुल इमान: हमारी तैयारी 100 सीटों की है. लेकिन इतनी सीटों पर लड़ना तय नहीं है. बहुत जल्द हमारे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार आएंगे और उसी के बाद सीटों का फैसला होगा.

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)

सवाल : क्या इस बार भी AIMIM तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है?
अख्तरुल इमान: बिल्कुल, हमारी पार्टी चाहती है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बने. अगर गठबंधन होता है तो हम कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन अगर तीसरा मोर्चा नहीं बन पाया तो हमारी तैयारी 100 सीटों पर है.

सवाल: आपने जिस पार्टी पर अपने विधायक तोड़ने का आरोप लगाया, उसी आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश क्यों?
अख्तरुल इमान: यह विचारधारा की लड़ाई है. आज बीजेपी बिहार में नंगा नाच कर रही है. नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है. बिहार का माहौल बिगाड़ा जा रहा है. ऐसे में इस सरकार को हटाना जरूरी है. यही कारण है कि हमने सीने पर पत्थर रखकर आरजेडी से गठबंधन की इच्छा जताई.

सवाल : विपक्ष आपको बीजेपी की B टीम कहता है, इस पर क्या कहेंगे?
अख्तरुल इमान: यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने जैसा है. ये लोग अल्पसंख्यक वोट को अपनी जागीर मान बैठे थे. मुसलमान अपने हक की लड़ाई AIMIM के साथ लड़ रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है.

सवाल: आप लगातार कहते हैं कि मुसलमान और दलितों की हकमारी हो रही है, क्या आधार है आपके पास?
अख्तरुल इमान: जातिगत सर्वेक्षण बता रहा है कि दलितों और मुसलमानों से लाखों नौकरियां छिनी गईं. मुसलमान और दलितों के साथ भेदभाव हुआ है. जो हमें बीजेपी की B टीम कहते हैं, दरअसल वही मुसलमान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं.

सवाल: AIMIM को लेकर यह भी कहा जाता है कि वह बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, आप क्या कहते हैं?
अख्तरुल इमान: AIMIM ही सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ खड़ी है. मुसलमान और दलितों की आवाज हम सबसे प्रखर होकर उठाते हैं. जुनैद की हत्या हो, पहलू खान का कत्ल हो, बिलकिस की इज्जत लूटी जाए, इन सबकी आवाज AIMIM उठाती है. सेकुलर कहने वाले दल इन मुद्दों पर खामोश रहते हैं.

सवाल: वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमानों में एकजुटता दिख रही है, AIMIM इसे कैसे देखती है?
अख्तरुल इमान: यह एक विचारधारा की लड़ाई है. 2019 में भी हमने कहा था कि मुसलमान और सेकुलर दलों को एक होना चाहिए. आज भी हम यही कह रहे हैं. यही वजह है कि इस सरकार को हटाना जरूरी हो गया है.

सवाल: क्या आपकी पार्टी तेज प्रताप यादव के साथ भी गठबंधन कर सकती है?
जवाब: अगर तेज प्रताप यादव हमारे साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं तो इस पर बात हो सकती है.

Bihar Election 2025
बिहार में AIMIM (ETV Bharat GFX)

सवाल: SIR को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्यों?
अख्तरुल इमान: यह चुनाव आयोग का गलत कदम है. खेती और बाढ़ के समय में SIR का काम नहीं होना चाहिए. यह मुसलमान के वोट को कम करने की साजिश है. 2025 के चुनाव में AIMIM पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी.

सवाल: सीमांचल को AIMIM की प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है?
अख्तरुल इमान: बिहार की 17.7% आबादी मुसलमान है, जिसमें बड़ा हिस्सा सीमांचल में है. यहां 40 से 70 फीसदी तक मुस्लिम आबादी है. इसी आधार पर हमने सीमांचल को राजनीतिक केंद्र बनाया.

सवाल: 2020 के चुनाव में AIMIM को किन सीटों पर जीत मिली?
अख्तरुल इमान: हमने अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन और बायसी सीटों पर जीत दर्ज की. यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी.

सवाल: AIMIM का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
अख्तरुल इमान: बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है. सीमांचल में हमारी पकड़ मजबूत है. विश्वास रखिए, 2025 में AIMIM का प्रदर्शन 2020 से बेहतर होगा.

