'बिहार के महागठबंधन में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं', राजेश राम बोले- चुनाव बाद ही CM का फैसला

राजेश राम ने माना की 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में कमजोर हो गई थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बिहार में काफी ताकतवर बनकर उभरी है. अब हम या कह सकते हैं कि हम बड़े से बड़े निर्णय के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं. कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, यह न केवल बिहार की जनता बल्कि पूरी देश की जनता देख रही है.

''बीजेपी का जिस तरीके की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ, संविधान के खिलाफ होने वाले काम हो या वोट चोरी जैसा मुद्दा, इसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है. इसमें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं रह गई है. अब कांग्रेस पार्टी यह देख रही है कि पार्टी बिहार में मजबूत होकर कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत करती है.'' - राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

बिहार में कांग्रेस का जनाधार : ईटीवी भारत ने पूछा कि 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई और बाद में वह राजद के साथ गठबंधन कर छोटे भाई की भूमिका में दिख रही है. 2025 में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? इस सवाल पर राजेश राम का कहना है कि बिहार की राजनीति में अब बड़े भाई और छोटा भाई की बात नहीं है. हम इंडिया गठबंधन में एक विश्वसनीयता के साथ बने हुए हैं.

''आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अब किसी भी राजनीतिक दल से पीछे नहीं है. बिहार में कांग्रेस अब ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है." - राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

राजेश राम का कहना है कि यात्रा का समापन पटना में एक रैली के माध्यम से होना था, लेकिन किसी कारण से यह रैली नहीं हो पायी. इसके बावजूद कार्यकर्ता रातभर गांधी मैदान में बने कैंप में बिताकर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में खड़े दिखे. पहली बार लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वतः घरों से निकलकर पटना की तरफ निकल गए हैं. अपने संसाधन पर वे इस यात्रा के समापन को सफल बनाने के लिए पहुंच गए थे.

''यह नजारा देखने के बाद यह अहसास हो गया कि कांग्रेस को चाहने वाले जो पहले स्थिर होकर बैठ गए थे, अब एक बार फिर से उत्साहित हो गए हैं. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब लगने लगा है कि पार्टी मुद्दों के आधार पर बिहार में राजनीति कर रही है.'' - राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

'कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह' : राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिला. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश और उमंग देखा. कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों के उत्साह चरम पर था. न केवल कांग्रेस के नए कार्यकर्ता बल्कि पुराने और बुजुर्ग कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ नजर आए.

राजेश राम ने आगे कहा कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर जिंदा लोगों का नाम काटा जा रहा है, मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है. कई बूथ पर अचानक मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है. मुद्दे को लोगों ने प्रामाणिक रूप से देखा और कांग्रेस का जो आरोप था वह सच साबित होता दिख रहा है. यही कारण है कि कांग्रेस ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लोगों के सामने दिया. आमजन से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के कारण लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को अपना समर्थन दिया.

''वोट चोरी का जो तरीका है उसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से आम लोगों के बीच बात रखी. उन बातों को लेकर लोगों में विश्वास हो गया है कि वह चोरी का मुद्दा सही है. निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी की तैयारी कर रही है, इसको लोगों ने पकड़ लिया है.'' - राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

'SIR का मुद्दा देशव्यापी' : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के मुहिम के सवाल पर राजेश राम का स्पष्ट रूप से कहना है कि, यह अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों का यह मुद्दा बन गया है. बिहार के साथ-साथ पूरे देश की जनता अब राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को उठाने लगी है.

'बिहार में कांग्रेस की ताकत' : बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत के सवाल पर राजेश राम का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार की जनता ने कांग्रेस की ताकत देख ली है. बिहार में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है. बिहार में कांग्रेस की क्या ताकत है इसका हम लोगों ने आंकलन कर लिया है, आने वाले दिनों में आप ही हम लोगों से पूछेंगे कि यह कैसे हो गया?

'सकारात्मक सोच के साथ मैदान में' : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि पार्टी इस बार सकारात्मक सोच के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है. पिछले कुछ चुनाव की बात छोड़ दें तो इस बार कांग्रेस बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है. जनता का समर्थन इस बार राहुल गांधी एवं कांग्रेस की विचारधारा के साथ जाती हुई दिख रही है. सरकार के विकल्प के रूप में बिहार के लोग इंडिया गठबंधन के तरफ देख रही है. इस गठबंधन में कांग्रेस इस बार अहम भूमिका में रहेगी.

राहुल गांधी खुद बिहार पर खास नजर बनाए हुए हैं. लगातार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का मंत्र दे रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की कैसी तैयारी चल रही है इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है.

पटना : बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इन तैयारियों के बीच कांग्रेस भी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई देने लगी है. लंबे समय तक राज्य की राजनीति में बैकफुट पर रहने के बाद कांग्रेस नेतृत्व इस चुनाव को अपनी सियासी जमीन वापस पाने के मौके के तौर पर देख रहा है.

केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

'सम्मानजनक सीट पर लड़ेगी कांग्रेस' : इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, कांग्रेस 2020 के फार्मूले के तहत 70 सीटों की मांग करती रही है? इस सवाल पर राजेश राम ने स्पष्ट रूप से बताया कि सीटों के बंटवारे का मामला चल रहा है. बिहार में कांग्रेस अब काफी मजबूत हुई है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम इंडिया गठबंधन में इसके लिए झगड़ा करें. गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझ जाएगा.

जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज स्थिति कुछ बदली है. कांग्रेस अब बिहार में मजबूत स्थिति में पहुंची है. किसी भी पार्टी में सीट शेयरिंग का मामला वोट प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाता है और हमारा वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है. कांग्रेस यदि बिहार में मजबूत हुई है तो अब हम अपनी तुलना जदयू और बीजेपी के साथ कर रहे हैं.

आज यदि कांग्रेस बिहार में मजबूत हुई है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है. इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हुआ है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सम्मानजनक सीटों के बंटवारे के साथ आगे जाएगी. कांग्रेस पहले से ताकतवर हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपने गठबंधन के दलों को दबाने का काम करेगी. इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इसको लेकर बैठक भी होगी. बाद में सब कुछ लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा.

राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

'सीएम के चेहरे पर चुप्पी क्यों?' : बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है? राजेश राम का इस मामले पर स्पष्ट कहना है कि यह एक राजनीतिक सवाल है जो आगे भी चलता रहेगा. अभी मुद्दा यह है कि बीजेपी जिस तरीके से भ्रम की राजनीति कर रही है, उसका मुकाबला कैसे करना है. मुख्यमंत्री के चेहरे पर बाद में भी फैसला हो जाएगा.

बिहार में दलित मुख्यमंत्री के रूप में राजेश राम के चेहरे की मांग के सवाल पर उनका कहना था कि बिहार में दलित, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा का विश्वास कांग्रेस की तरफ बढ़ा है. इसी वोट बैंक के जुड़ने के कारण कांग्रेस बिहार में मजबूत स्थिति में आ रही है. कांग्रेस का एकमात्र संकल्प है कि बिहार में एनडीए की सरकार को सत्ता से हटाना है और इसी को लेकर हमलोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं.

'राहुल और प्रियंका की तैयारी' : विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नई रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी? राजेश राम ने कहा कि अभी इस मामले पर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हैं लेकिन इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए.

NDA का 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा : एनडीए के द्वारा फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर राजेश राम का कहना है कि इस बार के चुनाव में गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं झूठ का प्रोपेगेंडा. यही हम लोगों के सामने चुनौती है.

हम लोगों के सामने यह चुनौती नहीं है कि वोटर हमारे साथ नहीं हैं. हम लोगों के साथ बिहार के मतदाता हैं और लोग एनडीए की सरकार के विकल्प के रूप में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देख रही है. बीजेपी की तरफ से जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव भरा जाता है उसे कैसे निपटना है यह हमलोगों के सामने चुनौती है. बीजेपी के दुष्प्रचार को कैसे रोका जाए यही हमलोगों के सामने बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बीजेपी की तरफ से जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद की राजनीति होती है.

मुद्दों की राजनीति : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि बिहार में 20 वर्षों से एवं केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए की सरकार है, आखिर एनडीए के नेता बिहार में क्या किए हैं, उसको क्यों नहीं मुद्दा बना रही है. बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है शिक्षा की क्या स्थिति है लोगों को सही समय पर पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, इन मुद्दों पर एनडीए के नेताओं को राजनीति करनी चाहिए. अब बिहार की जनता यह जान चुकी है कि यह लोग क्या कर रहे हैं. इसीलिए बिहार के लोगों ने पहले से ही मन बना लिया है.

'पार्टी में गुटबाजी नहीं' : कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर राजेश राम का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी में गुटबाजी नहीं दिख रही है. टिकट वितरण के समय गुटबाजी चलता रहता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं सबों की अपेक्षा होती है. सभी दलों के कार्यकर्ताओं की आखिरी इच्छा होती है कि पार्टी की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए. जिसे टिकट मिल जाता है वह प्रयास करते हैं कि वह चुनाव जीते लेकिन जीत और हार का फैसला जनता के हाथ में होती है.

''टिकट देने का फैसला पार्टी और आला कमान का होता है. हम अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पहले ही कह रहे हैं कि टिकट मांगना आपका हक है, आप टिकट की दावेदारी करें. लेकिन पार्टी जिसे टिकट देती है उसकी जीत के लिए आप लोग जी-जान से मेहनत करें. यदि टिकट के मसले पर गुटबाजी होती है तो पार्टी कमजोर होती है.''- राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

'पुराना वोट बैंक होगा वापस' : बिहार में कांग्रेस का पुराना वोट बैंक दलित, सवर्ण और अल्पसंख्यक का रहा है. राजेश राम को भरोसा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पुराना वोट बैंक वापस पार्टी के साथ जुड़ेगा. बिहार में सभी वर्ग के लोग विकल्प खोज रहे हैं और उन्हें विकल्प के रूप में कांग्रेस पहली प्राथमिकता दिखती है.

बिहार में विकल्प नहीं होने के कारण लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कमजोर है. अब पार्टी मजबूत हुई है तो सभी समाज के लोगों का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ है. दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है, जो गांधी मैदान में देखने को मिला. जब एक टेंट के नीचे सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए साथ खड़े दिखे.

पीएम की मां को गाली पर सफाई : प्रधानमंत्री मोदी की मां को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली देने के सवाल पर राजेश राम का कहना था कि गाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी लोगों का ध्यान भटकना चाह रही है. इसको लेकर भाजपा की तरफ से एक पटकथा लिखी गई है. ऐसे मुद्दों को उछालने में बीजेपी और उसका आईटी सेल माहिर है.

''जिस मंच से अपशब्दों का प्रयोग किया गया उस मंच पर कांग्रेस के कोई भी नेता मौजूद नहीं थे. जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वह बीजेपी के लोग ही थे. कांग्रेस सत्य अहिंसा पर चलने वाली पार्टी है. हम लोग बापू के प्रवचनों पर चलने वाले लोग हैं. बापू के हत्या करने वालों के साथ हम कभी नहीं चल सकते. हम लोग फिजिकल हिंसा के अतिरिक्त भाषा की हिंसा के भी विरोधी है.''- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

'तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव बाद फैसला' : इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर राजद खुलकर बात करने लगी है. इस मुद्दे पर राजेश राम का कहना है कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के बिहार के कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके साथ-साथ वह विपक्ष के नेता भी है. जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला हो जाएगा.

