नीतीश कुमार का नौकरी-रोजगार वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं चुनाव

बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी: चुनाव आयोग के आंकड़ों को ही देखें तो बिहार में 20 से 29 साल तक के युवा एक करोड़ 55 लाख 90481 है. वहीं, 30 से 39 वर्ष के युवा वोटर 2 करोड़ 4 लाख 24920 है. वहीं विधानसभा चुनाव में इस बार 10 लाख के करीब नए युवा वोटर जुड़ रहे हैं. यानी 18 से 40 साल तक के युवा वोटर की आबादी को देखें तो यह 3 करोड़ 70 लाख के करीब पहुंच रहा है. इसके साथ 40 से 49 वर्ष के वोटर की आबादी को भी जोड़ लें तो यह एक करोड़ 69 लाख 2686 है. यानी 50 साल से कम उम्र के वोटरों की आबादी बिहार में 5.50 करोड़ के करीब है.

"नीतीश कुमार 2005 से ही बड़े फैसले लेते रहे हैं. इस बार भी वह हर वर्ग और हर तबके के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं. 2025 में एनडीए ने 225 का लक्ष्य रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

इसके लिए सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू, राज्य में औद्योगिक विकास प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत उद्योगों को मुफ्त जमीन और प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 प्रतिमाह राशि, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त राशि, बंद उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए बिहार एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के तहत रियायत और सहायता, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन आयोग के माध्यम से नियमित परीक्षा, बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार अधिनियम 2025 की शुरुआत और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और उनके विकास के लिए बिहार युवा आयोग का गठन शामिल है.

युवाओं के हक में फैसले: 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा कैबिनेट में हाई लेवल कमेटी बनाने की स्वीकृति. स्नातक पास करने वालों को नौकरी खोजने के लिए 2 साल तक 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता, स्वरोजगार के लिए राज्य के सभी परिवार की एक महिला को 210000 तक की आर्थिक सहायता, सभी सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क घटकर 100 रुपये और मुख्य परीक्षा नि:शुल्क करने का फैसला, टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू, युवाओं के कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की सहायता शामिल है.

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2020 में खराब प्रदर्शन के कारण नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी लेकिन लोकसभा चुनाव और हाल में लिए गए फैसलों से उनकी स्थिति मजबूत हुई है. सीएम ने पिछले 2 महीने में एक दर्जन से अधिक योजनाओं की घोषणा की है, जो सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है. सबसे अधिक युवा आबादी को साधने की कोशिश की गई है.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में नौकरी और रोजगार से संबंधित एक दर्जन से अधिक फैसले लिए हैं. बिहार में 60% से अधिक युवा आबादी है. इस आबादी को साधने के लिए हर पार्टियां लगी हुईं है. देश में सबसे युवा आबादी बिहार की है और इस चुनाव में युवा आबादी निर्णायक भूमिका में होगी. इसलिए नीतीश कुमार ने सरकार का खजाना इनके लिए इस बार खोल दिया है.

सरकार ने खोला खजाना: ऐसे में यह वोटर जिसके साथ जुड़ेगा, जीत उसी की होगी और सरकार उसी की बनेगी. इसलिए विपक्ष में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर से लेकर इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से भी युवा वोटर को साधने की कोशिश हो रही है और नीतीश सरकार ने तो खजाना ही खोल ही दिया है.

हालिया घोषणाओं का क्या असर होगा?: एएन सिन्हा शोध संस्थान के पूर्व निदेशक और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएम दिवाकर का कहना है कि नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई घोषणा कर और सरकार का खजाना खोल अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई थी. हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन हुआ और उसी के आधार पर उनकी स्थिति बेहतर भी हुई है लेकिन अब घोषणाओं से अपनी स्थिति मजबूत बनाने में लगे हैं.

एनडीए को नीतीश की जरूरत: बिहार में लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ही होनी है और उसमें भी नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं. नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में कोई चुनौती देने वाला भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी में उनके बराबर का कोई नेता फिलहाल तो नहीं है. बीजेपी के लिए एक तरह से नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश कुमार पाला बदल लिए तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी लेकिन बीजेपी चालाकी भी कर रही है. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खुलकर घोषणा नहीं कर रही है.

"नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस बार कोई मौका चूक नहीं रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार जिस प्रकार से युवाओं को लुभाने के लिए नौकरी और रोजगार और अन्य क्षेत्रों में लगातार घोषणा कर रहे हैं. उसे लागू कर रहे हैं, उसका लाभ उन्हें मिलेगा."- प्रो. डीएम दिवाकर, राजनीतिक विशेषज्ञ

सरकार को मिलेगा लाभ?: वहीं पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एनके चौधरी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले युवाओं को लुभाने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ के साथ नौकरी-रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है. औद्योगिक क्षेत्र में भी पैकेज देने की घोषणा हुई है. उद्योग लगाने के लिए मुफ्त में जमीन तक दी जा रही है, जब सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों का झुकाव उस सरकार के प्रति होगी जो उन्हें दे रही होगी.

"नीतीश कुमार ने हाल में जो फैसले लिए हैं, उसका उन्हें लाभ मिलेगा. अब कितना लाभ मिलेगा, यह तो चुनाव के समय ही पता चलेगा. दूसरी तरफ तेजस्वी युवा हैं. नौकरी और रोजगार को जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दा बनाया था, उसका उन्हें 2020 में लाभ मिला लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने उनके लिए लड़ाई कठिन है और कांग्रेस ने भी उनके नाम पर अब तक सहमति नहीं दी है, यह अलग उनके लिए चुनौती है."- प्रोफेसर एनके चौधरी, पूर्व प्राचार्य, पटना कॉलेज

'किसी सरकार ने नहीं खोला खजाना': वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले खजाना खोल दिया है और लाभ पहुंचाना भी शुरू कर दिया है. ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है. घोषणा जरूर होती रही है लेकिन इस तरह के फैसले कभी नहीं लिए जाते रहे. नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं. कई वादा उन्होंने चुनाव से पहले किया है बाद में उसे पूरा भी किया है लेकिन इस बार सभी को खुश करने में लगे हैं. एक तरह से यह सब चुनावी घोषणा है.

"विपक्ष के तरफ से भी जिस प्रकार से वादे किए जा रहे हैं सरकार को मजबूर होना पड़ा है और दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव होते हैं तो अब इसी तरह की घोषणा की जाने लगी है. साउथ भारत में पहले इस तरह के फैसले लिए जाते थे लेकिन अब हिंदी पट्टी में भी लोक लुभावन फैसले लिए जा रहे हैं एक तरह से यह जनता के हित में है और खासकर नौकरी-रोजगार को जिस प्रकार से सभी दल गंभीरता से ले रहे हैं वह भी युवाओं के हित में है."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

तेजस्वी के भरोसे आरजेडी: हालांकि नीतीश कुमार के तमाम दावे और वादों के बावजूद आरेजडी को उम्मीद है कि युवाओं का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है. प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि युवा वोटर इस बार तेजस्वी की और बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, इस बार बिहार में सरकार बदलेगी.

"इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर ही दाव लगाएंगे. तेजस्वी यादव ने नौकरी रोजगार को लेकर जो बड़े फैसले लिए हैं और सरकार बनने पर जो वादा कर रहे हैं, देंगे. उसके कारण बड़ी आबादी का भरोसा उन पर है. खासकर युवा वोटर तेजस्वी की और बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं. इस बार बिहार में सरकार बदलेगी."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

पीएम के दो दर्जन से अधिक फैसले: वैसे तो मुख्यमंत्री ने पिछले दो महीने में ही दो दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपये करने का फैसला 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है. इन तमाम फैशनों की भी खूब चर्चा है लेकिन युवा वर्ग को साधने के लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार नौकरी और रोजगार को लेकर फैसला ले रहे हैं. विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इसका लाभ नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में मिलेगा.

