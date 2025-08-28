ETV Bharat / bharat

'वोटर अधिकार यात्रा' पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा- जनता ने निकाल दी इंडिया गठबंधन की हवा - BJP ON VOTER ADHIKAR YATRA

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल देवघर पहुंचे. उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा पर जोरदार हमला बोला.

BJP STATE PRESIDENT DILIP JAISWAL IN DEOGHAR
दिलीप जायसवाल का स्वागत करते बीजेपी कार्यकर्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 4:57 PM IST

देवघर: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इसका असर बिहार के पड़ोसी जिला देवघर में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के कई जिलों का भ्रमण करने के बाद देवघर पहुंचे और उन्होंने वहां बयानों से विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला.

वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटर वेरिफिकेशन मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता निकाल रहे हैं. लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि बिहार के लोगों ने उनकी इस यात्रा की हवा निकाल दी है क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि सरकार का काम विकास करना है और एनडीए की सरकार ने जो विकास की लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर कोई भी गठबंधन या कोई भी राजनीतिक दल नहीं खींच सकता है.

मीडिया से बात करते दिलीप जायसवाल (Etv Bharat)

मतदाता के अधिकार को नहीं छीनने देंगे

उन्होंने देवघर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि एक भी मतदाता के साथ अन्याय ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए. इसको लेकर चुनाव आयोग को भी निर्देशित किया गया है कि एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोटिंग का अधिकार ना छीना जाए, इसीलिए चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से काम कर रहा है.

विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता विपक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यदि बिहार के किसी मतदाता को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वह एक अक्टूबर तक अपनी शिकायत चुनाव आयोग में कर सकते हैं.

उन्होंने विपक्ष में बैठे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता. किसी भी राजनीतिक दल को एनडीए के साथ विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है. इसीलिए वह वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं.

राम भरोसे थी बिहार की बुनियादी जरूरतें

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लोगों को पता है कि बिहार में पहले सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था राम भरोसे थी, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बिहार में सड़कों का जाल और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को रियायत देते हुए 150 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दिया है, जिसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा.

बिहार में आई है विकास की बहार

दिलीप जायसवाल ने बिहार में बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की बहार लाने का काम किया है. जिससे लोग काफी संतुष्ट हैं. लोगों में कहीं से भी इनकंबेंसी जैसी कोई फीलिंग नहीं है सिर्फ विपक्ष के नेताओं में इनकंबेंसी की फीलिंग है. जनता एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है.

गौरतलब है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधासनभा चुनाव होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है. चुनावी दौरा के दौरान ही बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल देवघर जिले से सटे बिहार के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं. दिलीप जायसवाल ने दौरा के बाद देवघर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की.

BJP STATE PRESIDENT DILIP JAISWAL बिहार विधानसभा चुनाव 2025 वोटर अधिकार यात्रा पर हमला DILIP JAISWAL IN DEOGHAR BJP ON VOTER ADHIKAR YATRA

