ETV Bharat / bharat

'घोटाला और भ्रष्टाचार.. फंसने के डर से उदय सिंह को बनाया अध्यक्ष', प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल का बड़ा आरोप

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के जन्म को लेकर सवाल उठाए हैं. साथ ही पीके को 'भ्रष्टाचारी' करार दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Sanjay Jaiswal
प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 2:05 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं लेकिन अब पार्टी की तरफ से न केवल उन पर पलटवार हुआ है, बल्कि गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने उनके जन्म से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद, फंडिंग और नीयत को लेकर भी सवाल पूछे हैं. मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए ही पीके ने मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष और उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है.

पीके पर संजय जायसवाल का बड़ा आरोप: संजय जायसवाल ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने इसलिए उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और मनोज भारती को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ताकि भविष्य में अगर कभी जन सुराज पार्टी की अवैध फंडिंग और भ्रष्टाचार की जांच हुई तो वह (पीके) बच जाएंगे और ये दोनों नेता फंस जाएंगे. बीजेपी सांसद ने कहा कि पीके न केवल धोखेबाज हैं, बल्कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द फंडिंग, पंजीकरण-पत्र, आम सभा के मिनट्स और अन्य सम्बंधित दस्तावेज सार्वजनिक करें तथा स्पष्ट बयान दें.

Prashant Kishor
उदय सिंह-मनोज भारती और आरसीपी सिंह के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"जब जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा थे, तो बिना किसी राष्ट्रीय अधिवेशन के मनोज कुमार भारती और उदय सिंह कैसे अध्यक्ष बन गए? इसका एक ही कारण है कल अगर जन सुराज पार्टी में पैसे को लेकर कोई घोटाला होता है तो प्रशांत किशोर तो कहीं फंसेगे नहीं. फंसेगे तो उदय सिंह जी और मनोज भारती जी, क्योंकि अध्यक्ष तो वह हैं."- संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद, पश्चिम चंपारण

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल (ETV Bharat)

संजय जायसवाल ने पूछे 5 सवाल: दरअसल, शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर से 5 सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को जनता के समक्ष कहा था कि वह पहले बिहार के सभी जिलों में पदयात्रा करेंगे और अगर जनता चाहेंगे तो पार्टी बनाऊंगा लेकिन उनके अनुसार 22 अगस्त 2022 को दिल्ली और पंजाब के कुछ छोटे अखबारों में पहले ही जन सुराज पार्टी का विज्ञापन छपा था और पंजीकरण के दस्तावेज भी उसी समय के पते 'सुइट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर बिल्डिंग, 10 हेली रोड, नई दिल्ली' से जुड़े बताए जा रहे हैं.

Sanjay Jaiswal
संजय जायसवाल और अन्य बीजेपी नेता (ETV Bharat)

अध्यक्ष पद को लेकर दूसरा सवाल: संजय जायसवाल ने दावा किया कि 2022 में संगठन के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में क्रमश: शरज कुमार मिश्रा, विजय साहू और अजीत सिंह का नाम लिया गया लेकिन अचानक 2024/2025 में उन्हीं पदों पर अन्य नाम जैसे कि उदय सिंह और मनोज भारती के नाम दर्शाए जा रहे हैं. उन्होंने पूछा कि किस प्रक्रिया के तहत आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई?

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

पार्टी फंड को लेकर तीसरा प्रश्न: संजय जायसवाल ने तीसरे सवाल के रूप में पूछा कि फंडिंग के नाम पर कुछ एनजीओ का नाम लिया जा रहा है, जिसकी प्रारंभिक पूंजी मात्र 50,000 रुपये बताई जाती है. बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये किस तरह से कर्मचारियों को दे रहे हैं? उन्होंने पूछा कि जब दल 2022 में पंजीकृत है तो किस नियम के तहत एक एनजीओ सीधे किसी राजनीतिक दल को फंडिंग कर रहा है और क्या यह फंडिंग चुनावी नियम के अनुसार पारदर्शी है? उन्होंने मांग की है कि फंडिंग के सारे बिल, बैंक-स्टेटमेंट और सोर्स सार्वजनिक किए जाए.

Sanjay Jaiswal
मुजफ्फरपुर में संजय जायसवाल का कार्यक्रम (ETV Bharat)

'शराबबंदी हटाने के पीछे फंडिंग का खेल': बीजेपी सांसद ने चौथा सवाल के रूप में आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के भाषणों और वादों से ऐसा लगता है कि उनके कुछ फैसले शराब नीति से जुड़े हुए हैं. उन्होंने हमेशा कहा है कि सत्ता में आते ही एक घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे. पीके ऐसी घोषणाएं करते हैं और तेलंगाना की शराब कंपनी और उनके डायरेक्टरों से चंदा लेते है. सवाल उठता है कि क्या पार्टी के इरादे बिहार में शराब नीति को बदलने के हैं और क्या इसके पीछे किसी आर्थिक हित जुड़ा है?

'लालू के वोटकटवा हैं पीके': पांचवे सवाल के रूप में संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि वह 10 सीटें जीतते हैं तो पार्टी को समाप्त कर विधायकों को फ्री कर देंगे. इस तरह के वादे और उनकी रणनीति क्या महागठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार की गई है? क्या जन सुराज का मकसद सीट जीतना नहीं, बल्कि वोट-बांटकर किसी दूसरे गठबंधन को ताकत देना है?

प्रशांत के जन्म पर भी उठाए सवाल: संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर के जन्म को लेकर भी विवाद है लेकिन वह स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, लिहाजा उनको खुद ही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरे लिए ये बोलने का विशेष कारण है. वैसे प्रशांत के जन्म को लेकर तो वह ज्यादा नहीं जानते हैं लेकिन उनके राजनीतिक जन्म के बारे में जरूर जानते हैं. प्रशांत ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही झूठ, धोखा और फरेब से की.

ये भी पढ़ें:

उदय सिंह को प्रशांत किशोर ने बनाया जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए कौन हैं पप्पू सिंह

कौन हैं मनोज भारती? जिनको, प्रशांत किशोर ने बनाया जन सुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष

'मंगल पांडेय ने दिलीप जायसवाल से घूस लेकर खरीदा फ्लैट' प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

'दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाएगा' बिहार बीजेपी के बड़े नेता को प्रशांत किशोर की धमकी

'नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री-अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदी', बोले PK- करेंगे कार्रवाई

'प्रशांत किशोर को रगड़ कर रख देंगे..' बोले मंत्री जीवेश मिश्रा- 'PK को भेज रहे नोटिस'

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025PRASHANT KISHORMUZAFFARPUR NEWSसंजय जायसवाल और प्रशांत किशोरSANJAY JAISWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.