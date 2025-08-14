ETV Bharat / bharat

'रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान के 3 वोटर ID कैसे?' वोट चोरी पर BJP का काउंटर सवाल - BIHAR SIR 2025

बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने पूछा कि रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान का तीन वोटर आईडी कैसे बना?

Rituraj Sinha
SIR पर ऋतुराज सिन्हा का दावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 8:35 PM IST

पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी संग्रामा छिड़ा हुआ है. इसकी गूंजा दिल्ली समेत देशभर में सुनाई पड़ रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां राष्ट्रीय स्तर पर इसे उठा रहे हैं, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में इसको लेकर मुखर हैं और लगातार चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच अब बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है. बीजेपी सचिव ऋतुराज सिन्हा ने राहुल और तेजस्वी पर SIR के नाम झूठ बोलने का आरोप लगाया है.

'झूठ बोल रहे हैं राहुल-तेजस्वी': पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं. विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. ऋतुराज ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग को बेहतर सुझाव देने की बजाय बार-बार झूठ और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा (ETV Bharat)

'मोहम्मद कैफ खान के 3 वोटर ID कैसे?': ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी से पूछा कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि कैसे उनके लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान ने तीन मतदाता कार्ड बनवा लिए. उन्होंने दावा किया कि बूथ नंबर 83, 151 और 218 पर इस शख्स का वोटर आईडी बना है. एक आदमी का एक ही लोकसभा में तीन वोटर आईडी बिना कांग्रेस के संरक्षण में नहीं बन सकता है.

Rahul Gandhi
मोहम्मद कैफ खान के 3 वोटर आईडी (ETV Bharat)

"राहुल गांधी जवाब दें कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेकर बताता हूं एक व्यक्ति का. मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पर भी है, 151 पर भी है और 218 पर भी है. एक आदमी का तीन वोट एक ही लोकसभा में, उसने गलत तरीके से बनवाया है. कांग्रेस के संरक्षण में बनावाया है. क्या राहुल गांधी जी को डर है कि SIR बिहार में हो गया तो यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती का सुधार करने के लिए वह मजबूर हो जाएंगे."- ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी

विपक्ष पर भड़के ऋतुराज सिन्हा: बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने दावा किया कि राहुल गांधी हों या अभिषेक बनर्जी या फिर एमके स्टालिन, सभी विपक्षी नेताओं ने अपने संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं को गलत तरीके से जुड़वाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को डर है कि बिहार के बाद उनके राज्यों में भी SIR होगा और उनके फर्जी मतदाताओं के नाम कट जाएंगे.

Rituraj Sinha
ऋतुराज सिन्हा (ETV Bharat)

आरजेडी के शासनकाल में हुआ था SIR: वहीं, ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी बिहार में SIR हुआ था. 2003 में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उसी समय मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था. सिर्फ एक महीने में SIR हुआ था. इसलिए अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि कम समय मिला है तो वह झूठ बोल रहे हैं.

