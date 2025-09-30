आरा से टिकट और शाहाबाद में जिताने की गारंटी? अमित शाह से मिलकर बोले पवन सिंह- पूरा पावर लगा देंगे
भोजपुरी फिल्मों के 'पावर स्टार' पवन सिंह ने बीजेपी में वापसी का ऐलान कर दिया है. वह बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं.
Published : September 30, 2025 at 6:35 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है. जिस पवन सिंह के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में शाहाबाद इलाके में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया है, उनकी घर वापसी हो गई है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बता दिया कि पह बिहार के विकास के लिए पुराने दल में लौट आए हैं. भोजपुरी स्टार ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की.
'बिहार बनाने में पूरा पावर लगाएगा पवन': भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह ने फेकबुक हैंडल पर अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशावहा के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर साझा की है. इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इन तस्वीरों को देखकर जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों के दिल पर सांप लौट रहा होगा. पावर स्टार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे.
"जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के साँप लोट रहा होगा लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं. आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा."- पवन सिंह, भोजपुरी गायक और अभिनेता
उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले: इससे पहले बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की. भोजपुरी स्टार ने कुशवाहा के खिलाफ काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था. हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा और सीपीआई माले कैंडिडेट राजाराम सिंह कुशवाहा को जीत मिली थी.
लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर थे पवन: लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह दूसरे स्थान पर थे, उनको 226474 वोट मिले थे. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए थे, उनको 217109 वोट मिले थे. सीपीआई माले के राजाराम को 318730 मत मिले और विजयी रहे.
पवन सिंह जी बिहार विधानसभा चुनाव में एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सक्रियता से NDA की जीत के लिए काम करेंगे।— Vinod Tawde (@TawdeVinod) September 30, 2025
आज उन्होंने गृह मंत्री @AmitShah जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष @JPNadda जी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख @UpendraKushRLM जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। pic.twitter.com/2guNDDqVG5
आरा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव: पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के साथ ही चर्चा है कि वह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. राजपूत बाहुल्य आरा सीट पर 25 साल से बीजेपी का कब्जा है. अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्ष 2000 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं.
पवन सिंह क्यों जरूरी?: न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव, बल्कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में भी शाहाबाद इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. 2015 में 22 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2020 में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि 2024 उपचुनाव में बीजेपी ने तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट महागठबंधन से छीन ली. ऐसे में पवन सिंह के आने से न केवल राजपूत समाज बल्कि युवाओं का भी समर्थन मिल सकता है.
शाहाबाद में राजपूत और कुशवाहा वोट इंटैक्ट: भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के जरिए एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है. पवन सिंह के एंट्री से भाजपा को फायदा यह होने वाला है कि शाहबाद क्षेत्र में कुशवाहा और राजपूत समीकरण को धार मिलेगा. पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच नाराजगी दूर होगी और दोनों समाज के लोग मिलकर एनडीए को जिताने के लिए काम करेंगे.
आरके सिंह का विकल्प बनेंगे?: पवन सिंह की बीजेपी में वापसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बागी तेवर भी अब नरम पड़ेंगे. आरके सिंह जिस तरीके से नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और राजपूत कार्ड खेल रहे थे, वैसे में अब भोजपुरी स्टार के आने से पूर्व सांसद अब बारगेन करने की स्थिति में नहीं होंगे. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भोलानाथ का भी मानना है कि आरके सिंह की सियासत में मट्ठा डालने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को सामने लाया है.
"एक तरफ पवन सिंह की भूमिका एनडीए में स्टार प्रचारक के रूप में होगी तो दूसरी तरफ शाहाबाद क्षेत्र में राजपूत वोटरों को एनडीए के पक्ष में एकजुट किया जा सकेगा. वोटों के बिखराव को रोक कर एनडीए शाहाबाद में अपनी कोई जमीन वापस ला सकती है."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार
