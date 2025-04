ETV Bharat / bharat

कोटा में एक और आत्महत्या, NEET की तैयारी कर रहे बिहार के स्टूडेंट ने दी जान - STUDENT ENDS LIFE IN KOTA

कोटा में बिहार के छात्र ने की आत्महत्या ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 29, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:03 AM IST 2 Min Read

कोटा : शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में कोचिंग छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना के बाद छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. यह छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहा था और कोटा में रह रहा था. छात्र मूल रूप से बिहार का निवासी है और 15 दिन पहले ही कोटा आया था. इस संबंध में छात्र के परिजनों को सूचना दी गई है, जिनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. 15 दिन पहले आया था कोटा : जवाहर नगर थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के ही एक हॉस्टल से सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचे थे और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था. साथ ही जांच पड़ताल के बाद बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. छात्र मूल रूप से बिहार के कटिहार का निवासी है. वह 15 दिन पहले ही कोटा आया था और 11वीं के साथ मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था. वह अपने एक साथी के साथ रूम शेयर करके रहता था. पढ़ें. कोटा में कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, नोट में लिखा- इसका मेडिकल एंट्रेंस से कोई संबंध नहीं, लोगों से की ये अपील कमरा नहीं खोला तो हुआ शक : उन्होंने बताया कि दूसरा लड़का डिनर के लिए चला गया था, जब वापस आया तो छात्र ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद उसने हॉस्टल मालिक को बताया. दोनों को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में तुरंत पुलिस को सूचना दी. हॉस्टल रूम का दरवाजा तोड़कर देखा तो सभी के होश उड़ गए. छात्र को आनन-फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कमरे को फिलहाल बंद कर दिया है. घटनाक्रम के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी है. उनके आने के बाद ही मामले में आगे कार्रवाई की.

