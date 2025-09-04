नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को पांच घंटे का बिहार बंद आयोजित किया. 27 अगस्त 2025 को दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुए इस विवाद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है.

एनडीए ने इस मुद्दे को महिला सम्मान और बिहार की सांस्कृतिक मर्यादा से जोड़ा है, एनडीए की ओर से बुलाए गए बंद में तमाम सहयोगी पार्टी की महिला नेता तो शामिल हुईं. साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. एनडीए ने दावा किया कि बिहार की जनता ने स्वेच्छा से इसका समर्थन किया, क्योंकि ये मुद्दा भावनाओं से जुड़ा है. साथ ही एनडीए ने इसे मातृशक्ति और देश की भावनाओं का अपमान करार देते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया.

'कांग्रेस और RJD के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं'

इस मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि विपक्ष को विकास और बिहार के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को अपने मंच से गाली दिलवाई और आज भी माफी मांगने की बजाय कांग्रेस और RJD के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इसे चुनावी रंग दे रही और विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने कि कोशिश कर रही. इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि विपक्ष हमारी पार्टी से विकास के मुद्दे पर बहस करने के बजाय मुस्लिम मोहल्ले में मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को गाली दिलवा रहा था. ये भारतीय संस्कृति और महिला अस्मिता के खिलाफ है हमारी पार्टी ये बर्दास्त नहीं करेगी और न बिहार की जनता इसे बर्दास्त कर सकती है.

'बिहार की माता-बहनों की अस्मिता को गाली'

उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा तो राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग लेते. उन्होंने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी की मां को गाली नहीं दी जा रही है, बल्कि बिहार की माता-बहनों की अस्मिता को गाली दी जा रही है. बिहार अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और वहां की माता-बहनें आहत हुईं है और वे चुनाव में विपक्ष के नेताओं को इसका जवाब देंगी.

ईटीवी भारत से बात करते प्रेम शुक्ला (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, " अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कान पकड़ कर माफी मांगे तो यह मुद्दा खत्म हो जाएगा. इस सवाल पर की विपक्ष आरोप लगा रही की वे कार्यकर्ता पहले बीजेपी से जुड़ा था, इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मायने ये रखता है कि वर्तमान में वह किससे जुड़ा है. उन्होंने कहा कि मंच किसका था और कार्यकर्ता किसका था,राहुल तेजस्वी माफी मांगने की बजाय अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे.

इस सवाल पर की GST में कई वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है, जिसका क्रेडिट कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही और कह रही की राहुल की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा इस पर प्रेम शुक्लाने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो एक टूथपेस्ट पर भी 27 प्रतिशत टैक्स था. आज 0 परसेंट हो गया है. दूध,दही, मट्ठा,चाय सभी वस्तुओं पर भरी भरकम टैक्स था, जिसे आज मोदी सरकार में जीरो परसेंट कर दिया गया, यदि ऐसा था तो राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की अपनी सरकार से यह टैक्स क्यों नहीं हटवाया था.

यह भी पढ़ें- GST दरों में कटौती: साबुन, शैंपू, टेलीविजन और AC की कीमतें तो हो गईं कम, क्या मोबाइल फोन होंगे सस्ते ? जानें