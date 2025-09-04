पटना : बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया. सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक पांच घंटे का यह बंद रहा. इस दौरान सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और चक्का जाम की घटनाएं हुईं. कई जिलों में माहौल तनावपूर्ण रहा तो कहीं बंद शांतिपूर्ण भी दिखा.

बिहार बंद का असर : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार बंद को सफल बताया. इससे पहले एनडीए की ओर से बुलाए गए बिहार बंद में भाजपा और जदयू कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और महागठबंधन नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर गुस्सा जताया. राजधानी पटना सहित कई जिलों में सड़क जाम और दुकानों के बंद होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पटन में प्रदर्शन (ETV Bharat)

बिहार की महिलाओं का समर्थन : भाजपा नेताओं का दावा है कि बंद को महिलाओं ने भी भरपूर समर्थन दिया. कई जगह बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरीं और महागठबंधन नेताओं के खिलाफ नारे लगाए. एनडीए नेताओं ने कहा कि यह बंद स्वतः स्फूर्त था और जनता की भावनाओं का प्रतीक है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बंद को पूरी तरह सफल बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को जनता ने गंभीरता से लिया है. जायसवाल ने कहा कि पहले राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा था, लोग व्यंग्य और कटाक्ष करते थे लेकिन अब गाली-गलौज तक पहुंच गया है. यह पहली बार है जब किसी नेता की माता जी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई और राहुल गांधी तथा तेजस्वी यादव ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया.

दिलीप जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार (ETV Bharat)

"पहले राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा था. लोग व्यंग्य और कटाक्ष करते थे, लेकिन आज राजनीति का लेवल गाली गलौज तक पहुंच गया है. वह भी वैसी महिला को गाली दी जा रही है, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. पूरे देश में यह अपने आप में पहली घटना होगी जब किसी नेता के माता जी को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई हो. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अब तक गाली गलौज की भाषा पर दुख तक व्यक्त नहीं किया." – दिलीप जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार

लालू यादव का ट्वीट : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिया है कि बंद के नाम पर आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता शिक्षिकाओं, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं जो निंदनीय है.

"बिहार बंद के दौरान बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे है, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे है? क्या यह उचित है?"- लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी

तेजस्वी ने बंद को सुपर फ्लॉप : तेजस्वी यादव ने एनडीए के बंद को पूरी तरह विफल करार दिया. उन्होंने कहा कि "बिहार में एनडीए के बुलाए गए बंद सुपर फ्लॉप रही. एक भी आम आदमी का समर्थन एनडीए और भाजपा को नहीं मिला. बल्कि भाजपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की. महिलाओं और शिक्षकों के साथ बदतमीजी की गई, एंबुलेंस रोकी गई और आम नागरिकों को परेशान किया गया."

तेजस्वी यादव का हमला : विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि मोदी जी बिहार को झूठे वादों में नहीं फंसा सकते. इस बार का मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था है. उन्होंने ट्वीट किया – "आपको विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में. बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए नहीं बने हैं."

पटना में दुकानें बंद और जाम : पटना में एनडीए कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह दुकानों को बंद कराया और मुख्य सड़कों पर जाम लगाया. फ्रेजर रोड और डाकबंगला चौराहे पर घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही. एनडीए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया.

जमुई में एम्बुलेंस रोकी गई (ETV Bharat)

जमुई में एम्बुलेंस रोकी गई : जमुई में बंद समर्थकों ने कचहरी चौक समेत अन्य इलाकों में रोड जाम किया. इसी दौरान एम्बुलेंस रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया. विधायक श्रेयसी सिंह ने सफाई दी कि भाजपा ने कभी आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का आदेश नहीं दिया.

जहानाबाद में शिक्षिका से धक्का-मुक्की : जहानाबाद में भाजपा कार्यकर्ता जगह-जगह सड़क पर बंद को लागू करवाते नजर आए. इसी दौरान स्कूल जा रही एक शिक्षिका ने देरी का हवाला देकर बंद का विरोध किया. इससे नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने उसके साथ धक्का-मुक्की कर दी. घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

NDA का बिहार बंद (ETV Bharat)

वैशाली में एनएच-22 जाम : वैशाली में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग एनएच-22 को एनडीए कार्यकर्ताओं ने गोरौल चौक के पास जाम कर दिया. यहां जमकर नारेबाजी की गई. एनडीए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी.

सारण में हाईवे जाम : सारण जिले के तरैया में एनडीए कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाइवे 73 को जाम कर दिया. दर्जनों गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.

कैमूर में सड़क अवरुद्ध : कैमूर जिले में एनएच-2 और यूपी-बिहार को जोड़ने वाली कई सड़कों को बंद समर्थकों ने रोक दिया. ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं. यात्री घंटों तक फंसे रहे और पुलिस को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी.

शिवहर में अनोखा विरोध : शिवहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता तेज धूप में जमीन पर लेट गए और बीच सड़क पर सोकर विरोध जताने लगे. जीरो माइल पर सीतामढ़ी-शिवहर हाईवे को जाम कर दिया गया.

अररिया में प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता (ETV Bharat)

अररिया में सांसद प्रदीप सिंह सड़क पर : अररिया में एनडीए कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर की चौहद्दी को बैरिकेटिंग कर लॉक कर दिया. भाजपा सांसद प्रदीप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे. महिलाओं में भी खासा आक्रोश देखा गया. काली मंदिर चौक, बस स्टैंड और एनएच-27 पर जाम लगाकर विरोध किया गया.

गया में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता : गया शहर में भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान के पास सड़क जाम कर दिया. इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. दुकानदारों ने भी सुरक्षा कारणों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे.

बेगूसराय में स्केटिंग कर जताया विरोध : बेगूसराय के मंझौल में कार्यकर्ताओं ने स्केटिंग करते हुए विरोध जताया. कैमूर में एनएच 2 और मोहनिया चौक पर सड़क जाम से यूपी-बिहार मार्ग बाधित हुआ. यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी.

दरभंगा में महिलाओं ने संभाला मोर्चा : दरभंगा में महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शन किया. हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर नारे लगाए गए. स्थानीय लोग भी बंद में शामिल हुए. प्रदर्शन में आई महिलाओं ने कहा कि इस तरह किसी भी नेता की मां को आपत्तिजनक शब्द नहीं कहे गए. ये सीधे-सीधे उस दिवंगत आत्मा को गाली थी जिसका राजनीति से भी कोई लेना-देना नहीं था.

गोपालगंज में महिलाओं की बड़ी भागीदारी : गोपालगंज में एनडीए समर्थकों का विरोध मार्च सभा में तब्दील हो गया. इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही. सभा में कांग्रेस और राजद नेताओं से माफी की मांग उठी.

खगड़िया में एनडीए समर्थक सड़कों पर : खगड़िया में एनडीए समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. यातायात बाधित रहा और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही. स्थानीय व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया.

एनडीए का बिहार बंद और सियासत : बिहार बंद को लेकर एनडीए और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. जहां भाजपा ने इसे सफल बताया वहीं राजद और कांग्रेस ने इसे सुपर फ्लॉप करार दिया. बंद के दौरान कई जगहों पर जाम और झड़प की घटनाएं हुईं.

