बिहार चुनाव 2025: केंद्रीय बलों की 1200 से 1500 कंपनियां भेजने की तैयारी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( File Photo/ ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 7, 2025 at 8:14 PM IST 3 Min Read

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है और 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 1200 से 1500 कंपनियां भेजी जा सकती हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि कुल 1200 से 1500 कंपनियों में से 500 कंपनियां पहले ही चुनावी व्यवस्था की तैयारी के लिए बिहार में तैनात की जा चुकी हैं. अधिकारी ने कहा, "राज्य में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं. कुल सीएपीएफ कंपनियों की संख्या 1200 से 1500 के बीच हो सकती है." बिहार सरकार ने केंद्र से सीएपीएफ की 1800 कंपनियों की मांग की है. सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शामिल हैं. अधिकारी ने कहा कि अर्धसैनिक बल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेंगे, क्योंकि चुनावी राज्य बिहार में बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा प्रशासन के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है.