बिहार चुनाव 2025: केंद्रीय बलों की 1200 से 1500 कंपनियां भेजने की तैयारी
बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र से केंद्रीय बलों की 1800 कंपनियों की मांग की है.
Published : October 7, 2025 at 8:14 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है और 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 1200 से 1500 कंपनियां भेजी जा सकती हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि कुल 1200 से 1500 कंपनियों में से 500 कंपनियां पहले ही चुनावी व्यवस्था की तैयारी के लिए बिहार में तैनात की जा चुकी हैं. अधिकारी ने कहा, "राज्य में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं. कुल सीएपीएफ कंपनियों की संख्या 1200 से 1500 के बीच हो सकती है."
बिहार सरकार ने केंद्र से सीएपीएफ की 1800 कंपनियों की मांग की है. सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शामिल हैं. अधिकारी ने कहा कि अर्धसैनिक बल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेंगे, क्योंकि चुनावी राज्य बिहार में बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा प्रशासन के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है.
वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान में सफलता
इस बीच, सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर में अपने आतंकवाद-रोधी अभियानों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की है. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पिछले एक महीने में सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्थानों से दो आतंकवादियों को मार गिराया है और पांच ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया है. OGW को आतंकियों का मददगार माना जाता है.
सितंबर महीने में एक हथियार, 27 राउंड गोला-बारूद, दो ग्रेनेड, छह डेटोनेटर और 138.52 किलोग्राम मादक पदार्थों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है. अधिकारी ने कहा, "8 सितंबर को, सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने कुलगाम में गुड्डर के वन क्षेत्र में एक विदेशी आतंकवादी सहित दो आतंकियों को मार गिराया. सेना के दो जवान भी शहीद हो गए और दो जवान गोली लगने से घायल हो गए."
इसी प्रकार, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) यानी माओवाद या नक्सलवा प्रभावित क्षेत्रों में, सीआरपीएफ के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सितंबर में 26 माओवादियों को मार गिराया और 98 अन्य को गिरफ्तार किया. इसी अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर 98 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 64 हथियार, 55 आईईडी, 2656 राउंड गोला-बारूद, 94 ग्रेनेड, दो बम, 1006 डेटोनेटर, 113.85 किलोग्राम विस्फोटक और 45 जिलेटिन की छड़ें बरामद कीं.
