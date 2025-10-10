बिहार विधानसभा चुनावः महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय! जल्द होगी घोषणा
सीपीआई(एम) नेताओं के एक दल ने पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चर्चा की.
Published : October 10, 2025 at 1:28 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है. दोनों ही गठबंधन के नेताओं की मीटिंग चल रही है. इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है.
सीपीआई (एम) नेताओं के एक दल जिसमें पार्टी महासचिव, दो पोलित ब्यूरो सदस्य, राज्य सचिव और केंद्रीय समिति के सदस्य (सीसीएम) ललन चौधरी, सीसीएम अवधेश कुमार और विधायक दल के नेता अजय कुमार ने गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चर्चा की. सीट बंटवारे का फार्मूला जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.
पार्टी सूत्रों ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया, "यह पहले ही तय हो चुका है कि माकपा, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने और अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के हिस्से के रूप में यह चुनाव लड़ेगी. बैठक में इस दिशा में उचित निर्णय लिए गए."
तेजस्वी यादव से मुलाकात से पहले, माकपा राज्य सचिवालय और राज्य समिति की पटना में चुनाव अभियान की योजना बनाने के लिए बैठक हुई. इन बैठकों में माकपा महासचिव एम.ए. बेबी और पोलित ब्यूरो सदस्य ए. विजयराघवन और डॉ. अशोक धावले भी शामिल हुए.
ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी राजा ने कहा है कि वामपंथी दल सम्मानजनक सीट बंटवारे के फार्मूले की उम्मीद कर रहे हैं. राजा ने कहा, "कांग्रेस सहित विपक्ष में एक अधिक सम्मानजनक, लोकतांत्रिक और जमीनी स्तर पर संचालित नेतृत्व दृष्टिकोण, भाजपा के एक मजबूत, टिकाऊ और वैकल्पिक विकल्प के निर्माण के लिए आवश्यक था."
गौरतलब है कि वामपंथी दलों पर आगामी चुनावों में बड़ी हिस्सेदारी के लिए दबाव है. सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, सीपीआई और सीपीआई-मार्क्सवादी (सीपीएम) ने सामूहिक रूप से अपने दो प्रमुख सहयोगियों- आरजेडी और कांग्रेस के सामने कम से कम 75 विधानसभा सीटों की मांग की है. पिछले चुनाव में राजद, कांग्रेस और अन्य वामपंथी दलों सहित महागठबंधन 243 में से 110 सीटें जीतकर बहुमत से चूक गया था.
बिहार में कब है चुनावः
बिहार में 243 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा. दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
