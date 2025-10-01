बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू! 3 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग
'पर्यवेक्षक, चुनाव आयोग की आंख और कान होते हैं. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रक्रियाएं, नियमों के अनुसार हो रही हैं.'
Published : October 1, 2025 at 4:28 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 3 अक्टूबर को होने वाली बैठक में चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में संबोधित की जाने वाली बैठक का उद्देश्य पर्यवेक्षकों को चुनावों के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाना है.
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है. निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का उपयोग करते हुए, निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षकों- सामान्य, पुलिस और व्यय को तैनात करता है.
सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आयोग की सहायता करते हैं. वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी और कुशल प्रबंधन की भी निगरानी करते हैं. व्यय पर्यवेक्षकों को उम्मीदवारों के चुनाव संबंधी खर्चों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है.
ECI के सूत्रों ने पर्यवेक्षकों की आगामी बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी. चुनाव के दौरान उन्हें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंख और कान होते हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर तैनात किया जाता है. उनकी मुख्य जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखना है. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रक्रियाएं नियमों और विनियमों के अनुसार पूरी हो रही हैं."
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी. इस सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं. निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं.
निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से चुनावी राज्य बिहार के दो दिवसीय दौरे पर जाएगा. इस यात्रा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा. बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है.
