ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू! 3 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार. (फाइल फोटो) ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 4:28 PM IST 3 Min Read