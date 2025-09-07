ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज, 70 सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू

बिहार यात्रा से उत्साहित राहुल गांधी 15 सितंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव लड़ने रणनीति और तैयारी की समीक्षा करेंगे.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी. (फाइल फोटो) (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : September 7, 2025 at 1:19 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए नवंबर में होने की संभावना है. 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार के कई जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यात्रा का फीडबैक सकारात्मक रहा है. कांग्रेस, अब चुनाव में इस यात्रा की सफलता को भुनाने की तैयारी कर रही है.

राहुल गांधी 15 सितंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति की समीक्षा करेंगे. सबसे पहले उन 70 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने वाली जिन पर चुनाव लड़ने की संभावना है. 2020 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 ही जीत पाई थी. 2020 के विपरीत, इस बार कांग्रेस उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे जीत का भरोसा है. जरूरत पड़ने पर गठबंधन के लिए कुछ सीटें छोड़ने को भी तैयार है.

पार्टी सूत्रों की मानें तो 70 सीटों के लिए 1,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह को दर्शाता है. पिछले कुछ हफ्तों में, एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, प्रणिती शिंदे और कुणाल चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अधिकांश आवेदकों के साथ उनके दावों का आकलन करने के लिए एक-एक करके बैठकें कीं.

सीटों की संख्या और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से प्राप्त फीडबैक पर 15 सितंबर की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसके लिए राहुल के स्पष्ट निर्देश हैं कि टिकट केवल योग्यता के आधार पर तय किए जाएंगे और किसी भी वरिष्ठ नेता की सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें लगभग 1,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं. हमने अधिकांश आवेदकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी की संभावनाओं को लेकर बेहद उत्साहित हैं. हमें आलाकमान ने बताया है कि टिकट वितरण में केवल योग्यता पर विचार किया जाएगा और किसी भी सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा. आगामी चुनावों से संबंधित मुद्दों पर 15 सितंबर को चर्चा की जाएगी."

पासी ने बताया कि फरवरी में नियुक्त किए गए बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने अपने पहले दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया था कि टिकट के लिए दिल्ली भागने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. क्योंकि, चुनाव नजदीक आने पर केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं और जमीन पर काम करते हैं.

स्क्रीनिंग पैनल 15 सितंबर के बाद उम्मीदवारों के नामों की सूची बनाना शुरू करेगा, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बिहार में राहुल की यात्रा के बाद का परिदृश्य कांग्रेस के लिए 2020 में अपने 6 प्रतिशत वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि करने का एक बहुत अच्छा मौका प्रदान करता है.

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "इसके लिए उम्मीदवार का चयन महत्वपूर्ण है. बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की वास्तविकता के अलावा, सही उम्मीदवार इस बार बड़ा बदलाव लाएगा."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर नजर रखनी होगी कि विपक्ष की वोट चोरी यात्रा का मुकाबला करने के लिए एनडीए आने वाले हफ़्तों में अपने राजनीतिक कार्यक्रम कैसे चलाता है. कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल पहले से ही अपने-अपने गढ़ों में मतदाता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं.

चंदन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अपशब्दों को लेकर एनडीए के बंद के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बात कही. चंदन यादव ने कहा, "बिहार बंद का आह्वान करके और दबंगई, गुंडागर्दी और आपराधिक व्यवहार करके भगवा पार्टी ने मारपीट, धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने से रोककर लाखों बिहारियों को आहत और परेशान किया है. इस वजह से भाजपा ने लाखों लोगों को अपने खिलाफ कर लिया है. अगर वह एक बार फिर ऐसा बंद आयोजित करती है, तो महागठबंधन को चुनाव प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी."

