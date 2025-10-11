ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के टिकटार्थियों में नेताओं के 'बच्चे' भी, लेकिन आलाकमान की नजर सिर्फ जीतने वालों पर

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के बच्चों को टिकट मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पार्टी हर सीट पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को टिकट देने के पक्ष में है. इससे पहले, वरिष्ठ नेताओं की इच्छा थी कि उनके बच्चों के नाम जिस विधानसभा के लिए भेजे जा रहे हैं वहां से कोई दूसरा नाम ही न भेजा जाए. लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन सीटों पर नामों का एक पैनल भेजा.

मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वे इस विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं. एमएम झा और शकील अहमद अपने बेटों का राजनीतिक करियर शुरू करना चाहते हैं. वहीं अजीत शर्मा चाहते हैं कि उनकी बेटी, जो एक बॉलीवुड अदाकारा हैं, सक्रिय राजनीति में शामिल हों.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, मौजूदा विधायक अजीत शर्मा, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एमएम झा जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने बच्चों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) से टिकट देने का अनुरोध किया है.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. सीट बंटवारे पर जहां एनडीए और महागठबंधन में माथापच्ची चल रही है, वहीं कांग्रेस ने टिकटार्थियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. इस बार टिकट की चाह रखने वालों की सूची में वरीय नेताओं के वारिस भी शामिल हैं. लेकिन, आलाकमान का फोकस सिर्फ 'जीतने वालों' पर है- चाहे वे किसी के बेटे हों या नहीं.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "टिकट वितरण राजनीति का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलू है. वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने बेटे या बेटियों के लिए टिकट की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए मुख्य चिंता हमेशा स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त और जिताऊ उम्मीदवार को खड़ा करना है."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि एक बार जब गठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी. इसके बाद, शेष सीटें अगले सप्ताह तक मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, जिसने 2020 में 243 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ने को मिले.

पटना में बिहार कांग्रेस ने जारी की NDA के 'कुशासन' के खिलाफ 'चार्जशीट'. (File) (ETV Bharat)

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव के अनुसार, गठबंधन सहयोगी सीट बंटवारे और टिकट वितरण दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं. समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे. यादव ने ईटीवी भारत से कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि सीट बंटवारे और टिकट वितरण दोनों पर 99 प्रतिशत पृष्ठभूमि का काम आंतरिक रूप से पूरा हो चुका है. हम निश्चित रूप से समय पर इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे."

उन्होंने कहा, "जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, हर सीट पर राजनीतिक कारक और सामाजिक समीकरण बदलते हैं. हम उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं. हमने सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की पहचान करने के लिए अपनी सभी सीटों पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रिया पर भी विचार किया है. कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कम चर्चा की आवश्यकता है, जबकि कुछ ऐसी हैं जहां कठिन बातचीत की आवश्यकता है."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कुछ सीटों पर राजद के साथ चर्चा अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में यह मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा. एआईसीसी पदाधिकारी पासी ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और सत्तारूढ़ एनडीए की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जो सीट बंटवारे को लेकर संघर्ष कर रहा है.

