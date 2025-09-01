पटना : बिहार विधानसभा 2025 की डुगडुगी बज चुकी है. सभी पोलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है. इस चुनाव के मद्देनजर भारत का चुनाव आयोग भी इस तैयारी में है कि इस चुनाव को कैसे सुरक्षित और बेहतर तरीके से कराया जाए. ऐसे में राजनीतिक शोर के बीच में लोगों के जेहन में कई सवाल है कि आखिर ये चुनाव कब से हो रहा है? जब से हो रहा है तब से इसी महीने में होता रहा है? पहले कितने चरणों में चुनाव होते थे? विस्तार से जानें.

1952 में हुआ पहला चुनाव : आजाद के आजादी के बाद देश में आम चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते थे. 1952 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था. तब कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का नम्बर था तीसरे नम्बर पर लेफ्ट की पार्टियां थी. शुरुआती दौर में जब जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव होता था तो एक ही चरण में चुनाव को एक ही दिन में कराया जाता था. लेकिन, बाद के दिनों में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक दूसरे दूर होते गए और चुनाव कई चरणों में होने लगी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ : शुरू के दिनों में चुनाव की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते थे. 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराए गए थे. 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव कराए गए थे. उसके बाद ये सिलसिला टूट गया क्योंकि कई राज्यों में सरकार भंग हो गई थी.

मध्यावधि चुनाव से अलग-अलग इलेक्शन : बाद में 1971 में लोकसभा का चुनाव भी अपने एक तय समय से एक साल पहले कराए गए थे. तब इंदिरा गांधी के कांग्रेस के बढ़ते कद की वजह से कांग्रेस में ही गुटबाजी हो गई थी, इसलिए 1971 में इंदिरा गांधी ने ही मध्यावधि चुनाव कराए थे और उससे ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

1967 में पहली चार चरणों में चुनाव : बिहार विधानसभा चुनाव 1952 को एक चरण में 26 मार्च को, 1957 में एक चरण में 25 फरवरी को, 1962 में एक चरण में 19 फरवरी को कराय गए थे लेकिन, 1967 का बिहार विधानसभा चुनाव चार चरणों में 15, 17, 19, 21 फरवरी को कराये गए थे. ये सभी चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए गए थे.

मध्यावधि चुनाव का सिलसिला : बिहार विधानसभा चुनाव 1967 के बाद पूर्ण काल की सरकार का भी सिलसिला टूट गया. उसके मध्यावधि चुनाव का एक लम्बा सिलसिला शुरु हो गया. बीच में सरकार बहुत कम समय के लिए बनती रही है. पहली बार गैरकांग्रेसी सरकार बनी थी लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पायी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

कब कब कितने चरण में हुए चुनाव : 1967 के दो साल बाद ही 1969 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, हालांकि एक चरण में इस चुनाव को 9 फरवरी को कराया गया था. इसके तीन साल बाद फिर 1972 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ जिसे चार चरण में किया गया था जो 5, 7, 9, 11 मार्च को आयोजित किया था. 1972 के चुनाव के पांच साल बाद 1977 में चुनाव हुए. जिसे तीन चरण में आयोजित किया गया था ये 11, 12 और 14 जून को चुनाव हुए थे.

1990 में लालू बने सीएम : हालांकि 1977 में दूसरी बार गैरकांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी लेकिन, ये भी तीन साल से ज्यादा नहीं चल पायी. 1980 में फिर चुनाव हुए जिसे एक चरण में 31 मई को कराया गया. इस चुनाव के बाद 2005 तक मध्यावधि चुनाव नहीं हुए. 1985 में दो चरण में 2 और 5 मार्च को चुनाव करा लिए गए.

एक ही चरण के चुनाव में लालू बने सीएम : 1990 में 27 फरवरी को एक चरण में चुनाव कराए गए. जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने थे. 1995 में पांच चरण में चुनाव कराए गए थे. 11, 15, 21, 25, 28 मार्च को चुनाव हुए. वहीं, 2000 में फरवरी महीने में 12, 17, 22 फरवरी को तीन चरणों में चुनाव कराय गए थे.

नीतीश कुमार बने सीएम : 2005 में में बिहार में दो बार चुनाव हुए थे. पहला चुनाव 3, 15, 23 फरवरी को तीन चरणों में हुए थे, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं होने के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. उसके बाद 2005 में 18, 26 अक्टूबर और 13, 19 नवंबर को चार चरणों में चुनाव कराया गया. जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने.

यहां से अक्टूबर-नवंबर में चुनाव : 2005 में नीतीश कुमार के फुल मिजॉरिटी में आने से अबतक अक्टूबर-नवम्बर महीने में चुनाव होते आ रहे हैं. 2010 में 21, 24, 28 अक्टूबर, और 1, 9, 20 नवंबर को छह चरण में, 2015 में 12, 16, 28 अक्टूबर और 1, 5 नवंबर को पांच चरण में और 2020 में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को तीन चरणों में चुनाव कराय गए. इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 का चुनाव भी अक्टूबर और नवम्बर महीने में ही कराया जाएगा.

ऐसे निर्धारित होता है कार्यकाल : चुनावों के तारीख के बारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पाण्डेय कहते हैं कि चुनाव की तारीखों का मेल सरकार के गठन से होता है. जिस तारीख में सरकार का गठन होता है, उसके साथ ही उसकी गिनती शुरु हो जाती है. अब सरकार कितने दिन, महीने, साल चलती है ये उसपर निर्भर करता है.

''पहली बार फरवरी मार्च में चुनाव हुआ था, लगभग बिहार में वो मेंटन रहा. बीच में अप्रैल-मई में भी चुनाव हुए. लेकिन 2005 ने इसे पूरी तरह पलट दिया अब अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव हो रहे है. चुनाव में महीना और तरीखों में बदलाव मध्यावधी चुनाव के कारण बदलते हैं. नही तो पांच साल के कार्यकाल में जिस महीने में सरकार का गठन होता है उसी महीने में पांच साल बाद दूसरी सरकार का गठन होगा.''- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

