बिहार चुनाव 2025: NDA में फंसा पेंच, चिराग और मांझी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें !
बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बनी हुई है. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश जारी है.
Published : October 8, 2025 at 7:01 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर बात बनती नजर आ रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान के अलावा, एनडीए के एक अन्य प्रमुख सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिनों से अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे. मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (एचएएम) को यदि कम से कम 15 सीटें नहीं दी गईं, तो वह चुनाव लड़ने से ही परहेज कर लेंगे. हालांकि, मांझी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ बनी रहेगी और समर्थन देगी, लेकिन खुद चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है.
सूत्रों के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एचएएम प्रमुख मांझी से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. एनडीए की बैठक के बाद जो बातें निकल कर आ रहीं है, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 101-103 सीट, BJP को 100-102 , चिराग पासवान की लोजपा को 20-22 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6-7 और जीतन राम मांझी को 8-10 सीटें मिल सकती हैं.
इस बीच भाजपा के चुनाव प्रभारियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के चुनाव पदाधिकारियों की कई बैठक के बाद एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल बनता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जीतन राम मांझी को शांत करने की कोशिश की है. सूत्रों के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांझी से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा.
इसके अलावा, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के मंत्री मंगल पांडेय ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी, जहां सीट बंटवारे की खींचतान को सुलझाने पर चर्चा हुई. मांझी ने बुधवार दोपहर एक बयान जारी कर कहा, "हम एनडीए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमें अपमानित महसूस हो रहा है. हमें एक सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहिए ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल सके. यदि प्रस्तावित संख्या में सीटें नहीं मिलीं, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे. हम एनडीए का समर्थन करेंगे, लेकिन खुद मैदान में नहीं उतरेंगे. मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, बस अपनी पार्टी को पहचान दिलाना चाहता हूं."
मांझी की यह नाराजगी 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट से शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की महाकाव्य कृति 'रश्मिरथी' की पंक्तियों को थोड़ा संशोधित कर पोस्ट किया. मूल कविता में महाभारत युद्ध रोकने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों को पांच गांव देने का प्रस्ताव रखते हैं. मांझी ने इसमें 'पांच ग्राम' को बदलकर '15 ग्राम' कर दिया, जो सीटों का प्रतीक है. उनकी पोस्ट में लिखा था: "हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, एचएएम वही खुशी से खाएंगे, परिवार पर असी न उठाएंगे."
मूल पंक्तियां कुछ यूं हैं: 'हमें न्याय दो तो आधा हिस्सा दे दो, यदि उसमें भी कोई रुकावट हो तो केवल 15 गांव दे दो, बाकी सब रख लो. हम खुशी से वही ले लेगा, लेकिन अपने परिवार पर हथियार नहीं उठाएंगे.'
इस पोस्ट ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी और बुधवार सुबह ही मीडिया में यह चर्चा का विषय बन गया. बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए ने अभी तक सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा में से प्रत्येक लगभग 100-102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं. चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 24-25 सीटें, मांझी की एचएएम को 10, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 4-6 सीटें मिल सकती हैं. लेकिन मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं, ताकि उनकी पार्टी राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सके.
वर्तमान में एचएएम के पास चार विधायक, एक एमएलसी, एक सांसद और केंद्र तथा बिहार दोनों सरकारों में एक-एक मंत्री हैं, लेकिन पार्टी को अभी राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है. मांझी का मानना है कि 15 सीटों पर लड़कर वे कम से कम 7-8 सीटें जीत सकते हैं, जो उनकी मांग को मजबूत बनाएगा.
चिराग पासवान भी इसी असंतोष के शिकार हैं. वह 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रस्तावित 24-25 सीटों से संतुष्ट नहीं हैं. सूत्रों की माने तो मंगलवार को बैठक में भाजपा नेताओं ने चिराग को 25 सीटों का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह विचार कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: केंद्रीय बलों की 1200 से 1500 कंपनियां भेजने की तैयारी
एक तरफ जहां एनडीए में यह खींचतान चल रही है, वहीं विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कांग्रेस ने बुधवार को पटना में एक बंद कमरे में बैठक की, जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद थे. उम्मीद है कि गुरुवार 9 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर मुहर लगेगी.
चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का ऐलान किया है— पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.
एनडीए के सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा, ताकि प्रचार अभियान तेज किया जा सके. मांझी ने बुधवार दोपहर एक साक्षात्कार में कहा, "हमारी मांग न्यायपूर्ण है. एनडीए हमें अपमानित न करें. हमने एक फॉर्मूला सुझाया है, जिस पर विचार हो."
वहीं, इंडिया गठबंधन में भी खींचतान नजर आ रही है लेकिन जिस तरह से एनडीए खेमे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है उसपर विपक्षी पार्टियां जरूर सवाल उठा रही हैं. कांग्रेस के नेता बार-बार बिहार में मतदाता सूची के संशोधन (SIR) का मुद्दा उठाकर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है.
इस पर भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के विकास के लिए, युवा और महिलाओं के विकास के लिए जितना काम किया है उसे देखते हुए बिहार की जनता सिर्फ एनडीए को वोट करेगी और एकबार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.
यह भी पढ़ें- भोजपुरी 'पावर स्टार' पवन सिंह को Y श्रेणी सुरक्षा, चार सशस्त्र कमांडो रहेंगे तैनात