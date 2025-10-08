ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव 2025: NDA में फंसा पेंच, चिराग और मांझी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें !

5 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की ( ANI )

Published : October 8, 2025 at 7:01 PM IST

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर बात बनती नजर आ रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान के अलावा, एनडीए के एक अन्य प्रमुख सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिनों से अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे. मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (एचएएम) को यदि कम से कम 15 सीटें नहीं दी गईं, तो वह चुनाव लड़ने से ही परहेज कर लेंगे. हालांकि, मांझी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ बनी रहेगी और समर्थन देगी, लेकिन खुद चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एचएएम प्रमुख मांझी से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. एनडीए की बैठक के बाद जो बातें निकल कर आ रहीं है, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 101-103 सीट, BJP को 100-102 , चिराग पासवान की लोजपा को 20-22 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6-7 और जीतन राम मांझी को 8-10 सीटें मिल सकती हैं. भाजपा महासचिव चरुण चुग का बयान (ETV Bharat) इस बीच भाजपा के चुनाव प्रभारियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के चुनाव पदाधिकारियों की कई बैठक के बाद एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल बनता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जीतन राम मांझी को शांत करने की कोशिश की है. सूत्रों के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांझी से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के मंत्री मंगल पांडेय ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी, जहां सीट बंटवारे की खींचतान को सुलझाने पर चर्चा हुई. मांझी ने बुधवार दोपहर एक बयान जारी कर कहा, "हम एनडीए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमें अपमानित महसूस हो रहा है. हमें एक सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहिए ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल सके. यदि प्रस्तावित संख्या में सीटें नहीं मिलीं, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे. हम एनडीए का समर्थन करेंगे, लेकिन खुद मैदान में नहीं उतरेंगे. मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, बस अपनी पार्टी को पहचान दिलाना चाहता हूं." मांझी की यह नाराजगी 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट से शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की महाकाव्य कृति 'रश्मिरथी' की पंक्तियों को थोड़ा संशोधित कर पोस्ट किया. मूल कविता में महाभारत युद्ध रोकने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों को पांच गांव देने का प्रस्ताव रखते हैं. मांझी ने इसमें 'पांच ग्राम' को बदलकर '15 ग्राम' कर दिया, जो सीटों का प्रतीक है. उनकी पोस्ट में लिखा था: "हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, एचएएम वही खुशी से खाएंगे, परिवार पर असी न उठाएंगे." मूल पंक्तियां कुछ यूं हैं: 'हमें न्याय दो तो आधा हिस्सा दे दो, यदि उसमें भी कोई रुकावट हो तो केवल 15 गांव दे दो, बाकी सब रख लो. हम खुशी से वही ले लेगा, लेकिन अपने परिवार पर हथियार नहीं उठाएंगे.'