2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है. चर्चा है कि 2-3 चरणों में मतदान होगा.

Bihar Election 2025
अक्टूबर में बिहार चुनाव संभव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2025 at 8:47 PM IST

6 Min Read
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे-धीरे तेज होने लगा है. सभी राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं. अब चुनाव आयोग की सक्रियता ने मतदान की तारीखों को लेकर अटकलें और तेज कर दी हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सितंबर के अंतिम सप्ताह में पटना का दौरा करने वाले हैं. यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है.

चुनावी गतिविधि तेज: चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर हलचल तेज है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के प्रशासन से लेकर क्या-क्या और नहीं तैयारी की जा रही है, इन सबों पर चर्चा होगी. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर भी लगाएगी.

कितने चरणों में चुनाव?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का मानना है कि बिहार में पिछले कुछ चुनावों के मतदान के आंकड़ों को देखने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार निर्वाचन आयोग बिहार में तीन से चार चरणों में चुनाव करवा सकती है. हालांकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान फेस्टिवल का सीजन होगा. दुर्गा पूजा दिवाली छठ इसी बीच में होना है. इसीलिए निर्वाचन आयोग के सामने यह चुनौती होगी कि फेस्टिवल के सीजन में कैसे स्मूथली चुनाव करवाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो.

2 या 3 फेज में होगा इलेक्शन?: पिछले पांच विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी देखा जाए तो बिहार में इन 20 वर्षों में 3 से 6 चरण में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है. पिछली बार तीन चरणों में चुनाव हुए थे. इस बार भी चर्चा है कि दो या तीन फेज में वोटिंग हो सकती है.

2020 में 3 फेज में वोटिंग: 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बिहार में तीन चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था. दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 7 नवंबर को संपन्न हुई थी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए थे.

2015 में 5 चरण में मतदान: 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव पांच चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 12 अक्टूबर को, दूसरा चरण का चुनाव 16 अक्टूबर को, तीसरा चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, चौथे चरण का चुनाव 1 नवंबर को और पांचवें चरण का चुनाव 5 नवंबर को संपन्न हुआ. वहीं 8 नवंबर को मतगणना हुई थी.

2010 में 6 फेज में वोटिंग: 2010 बिहार विधानसभा का चुनाव 6 चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 21 अक्टूबर को, दूसरे चरण का चुनाव 24 अक्टूबर को, तीसरे चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, चौथे चरण का चुनाव 1 नवंबर को, पांचवें चरण का चुनाव 9 नवंबर और छठे चरण का चुनाव 20 नवंबर को को संपन्न हुआ था, जबकि मतगणना 24 नवंबर को संपन्न हुई.

2005 में 2 बार चुनाव: बिहार में 2005 में दो बार विधानसभा का चुनाव करवाना पड़ा. 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा. फरवरी के बाद फिर से अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव करवाना पड़ा, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी.

फरवरी 2005 में 3 फेज में वोटिंग: 2005 फरवरी का बिहार विधानसभा का चुनाव तीन चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 3 फरवरी, दूसरे चरण का चुनाव 15 फरवरी और तीसरे चरण का चुनाव 23 फरवरी को हुआ था. मतगणना 4 मार्च को संपन्न हुई थी.

अक्टूबर 2005 में 3 चरणों में मतदान: 2005 अक्टूबर में भी बिहार विधानसभा का चुनाव तीन चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 18 अक्टूबर, दूसरे चरण का चुनाव 26 अक्टूबर और तीसरे चरण का चुनाव 13 नवंबर को हुआ था. वहीं, 22 नवंबर को नतीजे घोषित हुए थे.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि चुनाव आयोग की तैयारियों से यह संकेत साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है. परंपरा के मुताबिक बिहार में हमेशा बहु-चरणीय मतदान कराया गया है ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था को संभाला जा सके.

"पिछले पांच चुनावों के आंकड़ों को देखने के बाद यह लगता है कि इस बार का चुनाव भी तीन से चार चरणों में होगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है 30 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो जाएगा. इसी की समीक्षा को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पटना आ रहे हैं."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

त्योहारों के समय चुनाव: सुनील पांडेय का कहना है कि 2005 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव के कारण उसके बाद हमेशा चुनाव अक्टूबर-नवंबर के महीने में होता रहा है. अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों का महीना होता है, जिसमें दशहरा, दिवाली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं. प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की भी चुनौती होती है और इसी बीच चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से होता रहा है. 2025 में भी विधानसभा चुनाव को लेकर में प्रशासन की पूरी तैयारी है.

बिहार विधानसभा का चुनावअक्टूबर में बिहार चुनावBIHAR NEWSBIHAR ASSEMBLY ELECTIONSBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

