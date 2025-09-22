ETV Bharat / bharat

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे-धीरे तेज होने लगा है. सभी राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं. अब चुनाव आयोग की सक्रियता ने मतदान की तारीखों को लेकर अटकलें और तेज कर दी हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सितंबर के अंतिम सप्ताह में पटना का दौरा करने वाले हैं. यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है.

चुनावी गतिविधि तेज: चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर हलचल तेज है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के प्रशासन से लेकर क्या-क्या और नहीं तैयारी की जा रही है, इन सबों पर चर्चा होगी. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर भी लगाएगी.

कितने चरणों में चुनाव?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का मानना है कि बिहार में पिछले कुछ चुनावों के मतदान के आंकड़ों को देखने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार निर्वाचन आयोग बिहार में तीन से चार चरणों में चुनाव करवा सकती है. हालांकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान फेस्टिवल का सीजन होगा. दुर्गा पूजा दिवाली छठ इसी बीच में होना है. इसीलिए निर्वाचन आयोग के सामने यह चुनौती होगी कि फेस्टिवल के सीजन में कैसे स्मूथली चुनाव करवाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो.

2 या 3 फेज में होगा इलेक्शन?: पिछले पांच विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी देखा जाए तो बिहार में इन 20 वर्षों में 3 से 6 चरण में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है. पिछली बार तीन चरणों में चुनाव हुए थे. इस बार भी चर्चा है कि दो या तीन फेज में वोटिंग हो सकती है.

2020 में 3 फेज में वोटिंग: 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बिहार में तीन चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था. दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 7 नवंबर को संपन्न हुई थी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए थे.

2015 में 5 चरण में मतदान: 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव पांच चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 12 अक्टूबर को, दूसरा चरण का चुनाव 16 अक्टूबर को, तीसरा चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, चौथे चरण का चुनाव 1 नवंबर को और पांचवें चरण का चुनाव 5 नवंबर को संपन्न हुआ. वहीं 8 नवंबर को मतगणना हुई थी.

2010 में 6 फेज में वोटिंग: 2010 बिहार विधानसभा का चुनाव 6 चरणों में संपन्न हुआ. पहले चरण का चुनाव 21 अक्टूबर को, दूसरे चरण का चुनाव 24 अक्टूबर को, तीसरे चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, चौथे चरण का चुनाव 1 नवंबर को, पांचवें चरण का चुनाव 9 नवंबर और छठे चरण का चुनाव 20 नवंबर को को संपन्न हुआ था, जबकि मतगणना 24 नवंबर को संपन्न हुई.