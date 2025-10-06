ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित, जानिए क्या हैं राजनीतिक समीकरण?

वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान केंद्र में भाजपा के सहयोगी हैं. चिराग केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं. उनकी पार्टी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई. इसके बाद एलजेपी में तब से फूट पड़ गई है और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एक दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे हैं. चिराग पासवान अब त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में किंगमेकर बनने की उम्मीद कर रहे हैं

प्रशांत किशोर नए हैं, चिराग का रुख नया 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने अपने गृह राज्य बिहार से ही अपना फुल टाइम राजनीतिक करियर शुरू किया है. प्रशांत किशोर का कहना है कि जन सुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य दल नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्होंने नौ बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य चुनाव अभियानों में भी बीजेपी के लिए एक प्रमुख ताकत रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी पिछले कुछ महीनों से बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य खिलाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) और उसकी प्रमुख सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP), साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर (HAM) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बनाने वाले अन्य सहयोगी, सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है. नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी.

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की. उन्होंने ऐलान किया कि 243 सीटों वाले बिहार के लिए मतदान दो चरणों में होगा. इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

चिराग पासवान (ANI)

2025 तक किसके पास कितने विधायक?

सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के रूप में दो उप-मुख्यमंत्रियों वाली भाजपा, 2020 के बिहार चुनावों के बाद से कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी है. अगस्त 2025 तक भाजपा के 78 विधायक हैं. जेडीयू के 45 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के कुछ बागी विधायकों सहित एनडीए के अन्य सहयोगियों के नौ विधायक हैं, जिससे कुल विधायकों की संख्या 132 हो जाती है, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से काफी अधिक है.

सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्य मंत्री सम्राट चौधरी (ANI)

पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा स्थापित आरजेडी, 75 सीटों के साथ विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है. 2020 के बिहार चुनाव परिणामों के बाद यह सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बाद में दलबदल और उपचुनावों के कारण यह संख्या बदल गई और भाजपा की संख्या 78 हो गई.

मीडियो कों संबोधित करते तेजस्वी यादव (ANI)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के 19 विधायक हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन या CPI(ML)-L के बिहार विधानसभा में 12 सदस्य हैं. दो अन्य वामपंथी दलों, CPI और CPI(M) के दो-दो विधायक हैं. असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का एक विधायक है.गौरतलब है कि ये संख्या अगस्त 2025 तक की है .

2020 से नीतीश कुमार के बदलते रुख

2020 में एनडीए को 125 सीटें मिलीं, जो बहुमत से तीन ज़्यादा थीं. इनमें से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 2020 में 74 सीटें मिलीं, जो 2015 के बिहार चुनावों से 21 सीटों की वृद्धि थी और जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिलीं, जो 2015 की तुलना में 28 कम थीं. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने चार सीटें जीतीं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सात सीटें मिलीं.

इंडिया ब्लॉक के नेता (ANI)

2020 के चुनावों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने. 2022 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में वापस जाने का फैसला किया, जिसके साथ उन्होंने 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीता था. दो साल बाद 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए और भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रमुख चेहरे और महत्वपूर्ण सीटें?

नीतीश कुमार सत्तारूढ़ जेडीयू और एनडीए का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, जबकि राज्य सरकार में भाजपा के सबसे प्रमुख चेहरे उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं. तेजस्वी यादव भी चुनाव का प्रमुख चेहरा हैं. उनके पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वह पूर्व में नीतीश कुमार के उप-मुख्यमंत्री रह चुके हैं. तेजस्वी वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं.

कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर की उम्मीद

चुनावों में अक्सप कुछ प्रमुख हस्तियों की सीटें सुर्खियों में रहती हैं. आगामी बिहार चुनाव में भी ऐसा देखने को मिल रहा है. यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट हरनौत और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर सबसे अधिक चर्चा में हैं. अन्य प्रमुख सीटों में महुआ, मुंगेर और बांकीपुर शामिल हैं, जहां पिछले चुनावों में काफी जोरदार मुकाबला हुआ था.

वही्ं, भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ-साथ आरजेडी और कांग्रेस सहित इंडियन ब्लॉक के बीच सीटों के बंटवारे से यह भी तय होगा कि कौन-कौन से निर्वाचन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मैदान बनेंगे.

चुनावी मुद्दे

हालांकि जाति, बदलती निष्ठाएं और सामाजिक-आर्थिक प्रगति प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका निभाने वाले अन्य फैक्टरों में बुनियादी ढांचे की स्थिति, कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार शामिल है.

इसके अलावा मतदाता सूची का हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण भी आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है. भाजपा और जेडीयू को भरोसा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा किया गया काम उन्हें जीत दिलाएगा.

