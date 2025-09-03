ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में कम वोटों से जीती सीटें बनी चुनौती, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी टेंशन - BIHAR ELECTION 2025

2020 विधानसभा चुनाव में 34 सीटों पर जीत-हार का अंतर कम रहा ऐसे में 2025 में इन सीटों पर पार्टियों की टेंशन बढ़ी हुई है-

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 8:52 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ विशेषज्ञ भी दावे और विश्लेषण कर रहे हैं. 2020 के चुनाव में तीन दर्जन सीटों पर जीत हार का अंतर तीन हजार वोट से भी कम रहा था. इस बार कम वोटों से हार-जीत वाली सीटें एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए सिरदर्द बन गई हैं.

कम वोटों से कई सीटों पर हुई जीत : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिले के हिलसा सीट 2020 में सिर्फ 12 वोट से आरजेडी हार गई थी. बरबीघा सीट 113 वोट से जदयू जीती थी. वहीं रामगढ़ में राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह महज 189 वोट से जीते थे. सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 1759 वोट से चुनाव हार गए थे.

ETV Bharat
एनडीए के सदस्यों के साथ अमित शाह (ETV Bharat)

लोजपा और कुशवाहा ने बदला समीकरण : राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बड़े फैक्टर बने थे. इनके अलग लड़ने से वोट बंटा और कई सीटों का परिणाम बदल गया. हालांकि उपचुनाव में दोनों एनडीए के साथ आए तो रामगढ़ और कुढ़नी सीट पर एनडीए को जीत मिली.

34 सीटों पर कांटे की लड़ाई : 2020 में 3000 या उससे कम वोटों से 34 सीटों पर नतीजे आए. इनमें 16 महागठबंधन के खाते में गईं तो 18 एनडीए ने जीतीं. सबसे कम अंतर वाली सीट हिलसा रही, जहां जदयू प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण ने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 12 वोट से हराया था.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

महागठबंधन की सीटें और वोटों का अंतर : राजद ने रामगढ़ 189 वोट से, कुढ़नी 712 वोट से, कल्याणपुर 1197 वोट से और दरभंगा ग्रामीण 2141 वोट से जीत दर्ज की थी. कांग्रेस ने किशनगंज 1381 वोट और औरंगाबाद 2243 वोट से जीती थी. दो वामपंथी उम्मीदवारों ने भी बखरी और सिकटा सीट पर 1000-2000 वोटों से जीत हासिल की थी.

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एनडीए की सीटें और जीत का अंतर : एनडीए ने हिलसा 12 वोट, बरबीघा 113 वोट, मटिहानी 333 वोट और चकाई 581 वोट से जीती थी. भाजपा ने मुंगेर 1244 वोट, बहादुरपुर 2629 वोट और आरा 3002 वोट से जीत दर्ज की. हम के टिकट पर टिकारी सीट 2630 वोट से जीती गई थी.

ETV Bharat
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

लोजपा का फैक्टर और जदयू की गिरावट : 2020 में जदयू केवल 43 सीटों पर सिमट गई. इसका बड़ा कारण चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना माना गया. कुशवाहा की अलग मोर्चेबंदी ने भी जदयू को नुकसान पहुंचाया. नतीजा यह हुआ कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई.

जदयू का पलटवार : जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही 2015 में कांग्रेस और राजद बच पाई थीं. 2020 में जो बढ़त आरजेडी को मिली वह राजनीतिक समीकरण का नतीजा था. उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हार कुछ सौ वोटों से भी होती है, इसमें झूठा नेरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है.

नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू
नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू (ETV Bharat)

''चुनाव में तो जीत हार कुछ वोटों के अंतर से भी होता है. 2020 में अधिकांश 2000 से 3000 के बीच हुआ था. इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, ना कि चुनाव आयोग पर झूठा आरोप लगाने और वोट चोरी का झूठा नेरेटिव करने की. ये लोग जमीन पर काम करें क्योंकि हम लोगों को अपने नीति और नीयत पर पूरा भरोसा है.'' - नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू

'इस बार नहीं गलेगी एनडीए की दाल' : आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए के नेता घबराए हुए हैं. 2020 में कम वोटों के अंतर से सीटें जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई थी. इस बार जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है और एनडीए की दाल नहीं गलने वाली है.

ETV Bharat
एजाज एहमद, प्रवक्ता, आरजेडी (ETV Bharat)

''एनडीए घटक दल के भाजपा-जदयू के नेता इसलिए घबराए हुए हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास तेजस्वी के प्रति दिख रहा है. 2020 में कम वोटों के अंतर से एनडीए ने किस प्रकार से सीट जीता था और सरकार बनाई थी, यह सब को पता है. इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है.'' - एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

'इस बार पहले की स्थिति नहीं' : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडेय ने कहा कि 2020 में त्रिकोणीय और चतुष्कोणी लड़ाई के कारण हार-जीत का अंतर बेहद कम हुआ. लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा का अलग होना इसका बड़ा कारण था. इस बार दोनों एनडीए में हैं, इसलिए समीकरण महागठबंधन के खिलाफ जा सकता है.

सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ
सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ (ETV Bharat)

''जब लड़ाई चतुष्कोणी और त्रिकोणी होती है तो हार जीत का अंतर कम वोटों से देखने को मिलता रहा है. 2020 में भी कमोबेश वही स्थिति पैदा हो गई थी. जिसका अधिक नुकसान जदयू को उठाना पड़ा. लेकिन इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एनडीए के साथ हैं. इसलिए जिन सीटों पर इन दोनों का प्रभाव पड़ा था और महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, इस बार महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ी हुई है.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ

नई पार्टियों से बढ़ी टेंशन : विशेषज्ञ रणधीर सिंह के मुताबिक 2020 में चिराग, कुशवाहा, बसपा और एआइएमआइएम ने लड़ाई दिलचस्प बना दी थी. इस बार भी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और अन्य दल मैदान में हैं. ऐसे में कम वोटों वाली सीटों पर लड़ाई और दिलचस्प होगी और टेंशन दोनों तरफ बढ़ेगी.

