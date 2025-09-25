ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को मिला बीजेपी के 'पायलट' का जिम्मा, वोट चोरी के बीच पार करानी है 'चुनावी वैतरणी'

भाजपा ने सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया. ये दोनों नेता धर्मेंद्र प्रधान का सहयोग करेंगे.

Dharmendra Pradhan
धर्मेंद्र प्रधान. (ETV Bharat)
September 25, 2025

नई दिल्ली: भाजपा ने पार्टी के कद्दावर नेता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव 2025 का प्रभारी बना दिया है. पार्टी ने दिग्गज नेता सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया है.

धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी नाक का सवाल बने बिहार चुनाव के लिए दी गई है. बिहार को फतह करने की कमान प्रधान को सोच-समझ कर दी गई है. इसके साथ ही दो ऐसे नेताओं को सह प्रभारी बनाया गया है, जो न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि संघ की धारा में अपनी खास जगह रखते हैं.

गौर करें तो बिहार असेंबली में विधानसभा की 243 सीटें हैं. इस बार भी प्रदेश में मुख्य मुकाबला एडीए बनाम इंडिया महागठबंधन के बीच है. यहां ये चुनावी इन दोनों ब्लॉकों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है. इसको लेकर अभी सभी दल चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही मैदान में अपनी ताकत झोंके हुए हैं. बता दें कि नीतीश कुमार की कयादत में एनडीए बिहार में शासन कर रहा है. बीजेपी इस गठबंधन की बड़ी पार्टी है.

बीजेपी ने ठोंक बजाकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार इलेक्शन का प्रभारी तैनात किया है. वहीं सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है.

चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक आयोग 6 अक्टूबर के आसपास बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार का दौरा करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के बिहार आने से पहले पूरे राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं. चुनाव में इस बार मुकाबला एडीए और महागठबंधन के बीच है. सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही प्रचार में जुटे हैं. सीएम नीतीश कुमार ने साल 2020 के चुनाव में जीत दर्ज की थी. उधर आरजेडी, कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है.

इस तरह से देखें तो बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प है. चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जोर लगा रही हैं. इतना ही नहीं, पार्टियों के बीच बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है

ये भी पढ़ें- .बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार, BJP बोली- सहयोगी दलों के बीच तालमेल का अभाव नहीं

