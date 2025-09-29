ETV Bharat / bharat

बिहार से हैदराबाद, अजमेर और दिल्ली के लिए 'अमृत भारत', रेल मंत्री ने दिखायी हरी झंडी, जानें रूट और टाइमिंग

इसके अलावा बिहार के भीतर चार पैसेंजर ट्रेनें भी शुरू की गई हैं, जो छोटी दूरी के यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगी. ये ट्रेनें निम्नलिखित मार्गों पर चलेंगी:

रेल मंत्री ने नई सेवाओं का उद्घाटन नई दिल्ली से वर्चुअली किया, जबकि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन पर प्रतीकात्मक रूप से इनका उद्घाटन किया.

हैदराबाद: केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बिहार से चलने वाली सात नई ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया. इसमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं. ये ट्रेनें मुख्य रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करेंगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि ये नई ट्रेनें बिहार के प्रवासी और दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक और किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करेंगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सहयोग से ये सात नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जो विभिन्न शहरों को जोड़ेंगी और मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के यात्रियों के लिए कम किराया सुनिश्चित करेंगी.

वैष्णव ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की रेलवे क्षेत्र में योगदान की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 2004–2014 के बीच रेलवे क्षेत्र में धीमी गति आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने फिर से तेजी पकड़ी और नए मुकाम हासिल किए.

अमृत भारत एक्सप्रेस की खासियत

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में किफायती हैं और केंद्र सरकार के रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा हैं. इसका उद्देश्य आधुनिक सेवाओं के साथ-साथ यात्रियों के लिए सस्ती यात्रा सुनिश्चित करना है.

पटना में मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नितीश कुमार और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेलवे और सड़क समेत अन्य क्षेत्रों में बिहार को बदलने का काम किया है.”

इसके अलावा उन्होंने आगामी परियोजनाओं की जानकारी भी दी, जिनमें भागलपुर में रिंग रोड, सुल्तानगंज (भागलपुर) से देवघर (झारखंड) तक चार लेन सड़क और दो प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन शामिल हैं. उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान बिहार को रेलवे क्षेत्र के लिए केवल लगभग 1,000 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों में केंद्र ने बिहार के रेलवे विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है.

