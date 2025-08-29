नारायणपुर: छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र कभी माओवादियों के लिए सेफ प्लेस माना जाता था. बीते दो सालों से यहां फोर्स के लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सलियों की पनाहगाह से अबूझमाड़ मुक्त होता नजर आ रहा है. अबूझमाड़ में 24 अगस्त से 29 अगस्त तक सुरक्षाबलों ने सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया.
इस अभियान में फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है. माओवादियों के हथियारों का डंप यहां बरामद हुआ है. यह डंप अब तक का सबसे बड़ा नक्सल वेपन डंप बताया जा रहा है. 100 से ज्यादा बंदूक फोर्स ने बरामद किया है. बस्तर आईजी और नारायणपुर एसपी ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की है.
साल 2025 में माआवेादी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा बलो के द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है. प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादियों संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है.अतः माओवादी संगठन से अपील है कि वे तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ें- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर
भारी मात्रा में हथियार औऱ विस्फोटक बरामद: नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान ऑपरेशन मानसून के समय शुरू किया गया था, जब आमतौर पर नक्सली सक्रिय रहते हैं और सुरक्षा बलों की पहुंच सीमित हो जाती है. बीते 24 अगस्त से 29 अगस्त तक यह ऑपरेशन चला. इसके साथ भारी मात्रा में नक्सल साहित्य भी मिली है.
घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बार नक्सलियों से मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी, लेकिन सुरक्षा बलों के दबाव में नक्सली अपनी पोजीशन छोड़कर भागने को मजबूर हो गए.सघन तलाशी में पुलिस ने नक्सलियों के छिपाए हुए हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया.बरामद सामग्री में आधुनिक हथियारों से लेकर देसी बंदूकें और विस्फोटक शामिल हैं- रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर
बरामद हथियारों की जानकारी
- 7.62 mm LMG और मैगजीन-01 नग
- 51 mm मोर्टार – 01 नग
- रिची असॉल्ट राइफल और मैगजीन – 01 नग
- 7.62 mm SLR – 01 नग
- 5.56 mm इंसास रायफल और मैगजीन – 01 नग
- टॉमी गन और मैगजीन – 01 नग
- 9 mm पिस्टल और मैगजीन - 2 नग
- देशी कट्टा – 02 नग
- 315 के जिंदा कारतूस – 10 राउंड
- बीजीएल लॉन्चर – 08 नग
- 303 रायफल – 03 नग
- 303 बट बोकन – 01 नग
- 12 बोर बंदूक – 04 नग
- 12 बोर बैरल – 08 नग
- भरमार बंदूक – 49 नग
- बीजीएल सेल (बड़ा) – 23 नग
- बीजीएल सेल (मीडियम) – 63 नग
- बीजीएल सेल (छोटा) – 14 नग
- देशी हैंड ग्रेनेड – 08 नग
- हैंड ग्रेनेड – 01 नग
- तीर बम बोकन – 08 नग
- कंडक्टस वायर (लाल रंग) – 02 बंडल
- सेफ्टी फ्यूज – 141 बंडल
- 3 ज्वॉइंट पाइप (5 फीट) – 01 सेट
- गार्मिन जीपीएस – 01 नग
- गोल लेट (गोल आकार के विस्फोटक) – 16 नग
- इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर – 05 नग
- फोर-व्हीलर रिमोट डिवाइस- रिसीवर 02 नग, बैटरी, रिमोट 04 नग
नक्सलियों का कुतुल एऱिया कमांड प्रभावित: नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि इस ऑपरेशन में माओवादियों का कुतुल एरिया कमांड बुरी तरह प्रभावित हुआ है. भारी संख्या में नक्सलियों का हथियार मिलने से नक्सल संगठन बैकफुट पर है. इससे माओवादियों का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
नारायणपुर पुलिस की लोगों से अपील: नारायणपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नक्सल संगठन से दूरी बनाकर रखें. पुलिस का मानना है कि अबूझमाड़ जैसे इलाके में इतनी भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री का मिलना नक्सलवाद के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता है. इससे नक्सल उन्मूलन में और तेजी आएगी.