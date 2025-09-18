ETV Bharat / bharat

बीजापुर एनकाउंटर में बिग अपडेट: मुठभेड़ में मारे गए 7 लाख के 2 इनामी नक्सली

एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों नक्सली शिक्षादूत की हत्या में शामिल रहे हैं.

Published : September 18, 2025 at 4:25 PM IST

बीजापुर: बुधवार को बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में माओवादियों की जवानों की भीषण मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में कुल 2 माओवादी मारे गए. दोनों माओवादियों की पुलिस ने पहचान पूरी कर ली है. मारे गए माओवादियों पर कुल 7 लाख का इनाम घोषित था. जवानों ने घटनास्थल से रायफल और बीजीएल लॉन्चर बरामद किया है.

7 लाख के इनामी माओवादी हुए ढेर: मुठभेड़ में मारे गये दोनों माओवादी ग्राम पेद्दाकोरमा में 3 ग्रामीण, मनकेली में 1 ग्रामीण और तोड़का में 1 शिक्षादूत की निर्मम हत्या की वारदात में शामिल रहे हैं. दोनों इनामी माओवादियों का मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है.

नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी: बुधवार को जब बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के मनकेली के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की खबर जवानों को मिली तो जवान तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरतते हुए इलाके की घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान को शुरु किया. नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 माओवादी मारे गए. एंटी नक्सल ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की टीम शामिल रही.

मारे गए नक्सलियों की पहचान

रघु हपका, उम्र 33 वर्ष, निवासी पेद्दाकोरमा, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर, नक्सल संगठन में एसीएम के पद पर था. रघु हपका गंगालूर एरिया मिलिट्री कमांड सदस्य भी था. नक्सली पर 5 लाख का इनाम था.

सुक्कू हेमला, उम्र 32 वर्ष, निवासी बोड़ला, पुसनार, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर, नक्सल संगठन में पार्टी सदस्य था. सुक्कू हेमला पेद्दाकोरमा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर भी रहा. सुक्कू पर शासन की ओर से 2 लाख का इनाम घोषित था.

हथियार और अन्य सामग्री बरामद: घटनास्थल से हथियार के अलावा विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाली बैट्री, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, पिटठू, माओवादी वर्दी, दवाएं और दैनिक इस्तेमाल के सामान मिले हैं.

शिक्षादूतों, ग्रामीणों और छात्र की हत्या में रहे शामिल: मुठभेड़ में मारे गये दोनों माओवादी थाना बीजापुर इलाके में दिनांक 17/06/2025 को ग्राम पेद्दाकोरमा में 1 छात्र सहित कुल 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या में शामिल रहे हैं. वहीं 29/08/2025 को ग्राम मनकेली में 1 ग्रामीण और 30/08/2025 को थाना गंगालूर इलाके के तोड़का में शिक्षादूत कल्लू ताती की हत्या करने की घटना में भी शामिल रहे हैं.

बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. माओवादियों से हमारी अपील है कि वो हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, आम लोगों की तरह जीवन यापन करें. शासन की ओर से जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो दी जाएंगी. नक्सली आम लोगों को निशाना बनाना भी छोड़ें. निर्दोष ग्रामीणों और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना उनको भारी पड़ेगा: सुंदरराज पी, आईजी बस्तर रेंज

अब तक के बड़े एनकाउंटर

  • 10 जुलाई 1970 श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) : श्रीकाकुलम में खूंखार नक्सली सत्यनारायण और आदिबतला कैलासा मुठभेड़ में ढेर.
  • 02 नवंबर 1999 करीमनगर (तेलंगाना): पीपुल्स वार ग्रुप के तीन हार्डकोर नक्सली नल्ला आदि रेड्डी, संतोष रेड्डी, मुरली ढेर, 12-12 लाख का था इनाम.
  • 07 मार्च 2005 करीमनगर (तेलंगाना): मोहिनीकुंटा गांव के पास मुठभेड़ में सीपीआईएमएल नक्सली रियाज ढेर.
  • 17 जून 2006 नल्लामाला (आंध्र प्रदेश) : वरिष्ठ माओवादी नेता मत्तम रविकुमार उर्फ श्रीधर उर्फ अनिल नल्लामल्ला के जंगल में ढेर.
  • 13 जुलाई 2006 हैदराबाद (तेलंगाना): ए माधव रेड्डी और आईपीएस अधिकारी जी परदेसी नायडू की हत्या का मास्टरमाइंड और सीपीआई माओवादी राज्य समिति का सचिव माधव मुठभेड़ में मारा गया.
  • 15 सितंबर 2006 वारंगल (तेलंगाना) : महादेवपुर थाना इलाके में सीपीआई माओवादी अलवल सरैया उर्फ मधु को जवानों ने ढेर कर दिया.
  • 12 अक्टूबर 2006 संगारेड्डी (तेलंगाना): नक्सलियों के राज्य समिति के सदस्य और मेडक समिति के सचिव मंतुरी नागभूषणम उर्फ ​​संजीव उर्फ शुभाष का एनकाउंटर.
  • 10 नवंबर 2006 गोपावरम (आंध्र प्रदेश): गोपावरम जंगल में आंध्र प्रदेश राज्य सचिवालय के सदस्य यलगला अप्पा राव उर्फ ओबुलेसु मुठभेड़ में ढेर.
  • 28 दिसंबर 2006 विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): विशाखापत्तनम जिले में नक्सली नेता चंद्रमौली मुठभेड़ में मारा गया, चंद्रमौली आंध्र और ओडिशा के बार्डर एरिया में सक्रिय था.
  • 22 जून, 2007 अनंतपुर (आंध्र प्रदेश): शीर्ष माओवादी नेता सांडे राजमौली उर्फ प्रसाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया.
  • 01 जुलाई 2007 वारंगल (तेलंगाना): सीपीआई माओवादीचेट्टीराज पपैया उर्फ सोमन्ना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. सोमन्ना उत्तरी तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव सदस्य था.
  • 02 अप्रैल, 2008 वारंगल (तेलंगाना): आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली गजेरला सरैया उर्फ आज़ाद उर्फ भास्कर मुठभेड़ में मारा गया. एनकाउंटर में आज़ाद की पत्नी भी ढेर हुई.
  • 15 जनवरी 2009 प्रकाशम (आंध्र प्रदेश): पुलिस ने प्रकाशम जिले के पुल्लालचेरुवु मंडल के मुलमपल्ली गांव में मुठभेड़ में माओवादी नेता करमथोटा गोविंदा नाइक उर्फ ​​संजीव को मार गिराया.
  • 24 मई 2009 वारंगल (तेलंगाना): जवानों ने दो मोस्ट वांटेड नक्सलियों पटेल सुधारकर रेड्डी और सूर्यम उर्फ श्रीकांत सहित कनगुला वेंकटैया को वारंगल के तड़वई जंगल में एनकाउंटर में ढेर कर दिया.
  • 02 दिसंबर 2009 आदिलाबाद (तेलंगाना): केरामेरी पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत कल्लेगांव-पिट्टागुडा में तीन माओवादी मारे गए, मारे गए माओवादियों की पहचान अदेलु उर्फ भास्कर और चिप्पाकुर्थी रवि उर्फ सुदर्शन के तौर पर हुई. मारे गए तीसरे नक्सली की पहचान नहीं हो पाई.
  • 12 मार्च 2010 प्रकाशम (आंध्र प्रदेश): प्रकाशम और वारंगल जिलों में पुलिस ने दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो शीर्ष माओवादी नेताओं सखामुरी अप्पा राव और सोलीपेटा कोंडल रेड्डी को मार गिराया. अप्पा राव पर 10 लाख का इनाम था जबकी कोंडल रेड्डी पर पांच लाख का इनाम था.
  • 02 जुलाई 2010 आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश): पुलिस ने आदिलाबाद जिले के जोगापुर जंगलों में मुठभेड़ में पोलित ब्यूरो सदस्य चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद को मार गिराया.
  • 24 नवंबर 2011मिदनापुर (प.बंगाल) : मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी को जवानों ने पंश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मार गिराया
  • 23 अगस्त 2013 मलकानगिरी(ओडिशा): खतरनाक नक्सली नेता माधव उर्फ गोल्ला रामुल्लू को जवानों ने ढेर कर दिया. रामुल्लू पर मोस्ट वांटेड नक्सली था और 38 जवानों की हत्या में शामिल था. बारुदी सुरंग विस्फोट में भी शामिल था.
  • 24 नवंबर 2016 मल्लपुरम (आंध्र प्रदेश): कुप्पू देव राज उर्फ कुप्पू स्वामी को सुरक्षाबलों ने नीलांबुर जंगल में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया.
  • अक्टूबर 2016 मलकानगिरी(ओडिशा) : जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के केंद्रीय समिति के चार सदस्य ढेर हुए. मारे गए नक्सलियों में दया उर्फ गरला रवि गणेश, मल्लेश मारे गए. इसके अलावा चलपति उर्फ अप्पा राव उसकी पत्नी अरुणा सहित वेंकट रमण मूर्ति भी ढेर हुए. रवि पर सरकार ने 20 लाख का इनाम रखा था. चलपति उर्फ अप्पा राव पर भी 20 लाख का इनाम था.
  • 13 नवंबर 2021 गढ़चिरौली (महाराष्ट्र): एनकाउंटर में 26 नक्सली मारे गए. मारे गए नक्सलियों में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे भी शामिल था. तेलतुंबडे माओवादी संगठन के महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन का प्रभारी था. मिलिंद तेलतुंबडे पूर्व आईआईटी प्रोफेसर, दलित बुद्धिजीवी और लेखक आनंद तेलतुंबडे का छोटा भाई था.
  • 03.अप्रैल 2023 चतरा(झारखंड): चतरा में मुठभेड़ में 65 लाख रुपये के इनामी पांच नक्सिलयों को जवानों ने ढेर कर दिया. मारे गए दो नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम था जबकी तीन नक्सलियों पर पांच पांच लाख के इनाम रखे गए थे. मारे गए नक्सलियों में गया के डुमरिया का गौतम पासवान और लातेहार का अजीत उरांव शामिल था. नक्सली गौतम पासवान और अजीत उरांव उर्फ चार्लीस पर 25 - 25 लाख का इनाम सरकार ने रखा था.
  • 16 अप्रैल 2024 कांकेर(छत्तीसगढ़): कांकेर के छोटेबेठिया के जंगल में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए नक्सलियों में हार्ड कोर नक्सली शंकर राव भी शामिल था. शंकर राव पर सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था.
  • 2 अप्रैल 2024: बीजापुर के गंगालूर में सर्चिंग पर निकले जवानों को सूचना मिली की माओवादियों का बड़ा दल इलाके में मौजूद है. जवानों ने घेराबंदी कर नक्सलियों को ललकारा. मुठभेड़ में 9 माओवादी ढेर हुए. मौके से बड़ी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है.
  • 27 मार्च 2024: बीजापुर के बासागुड़ा में छह माओवादी मारे गए. जवान जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे. पहले से घात लगाए नक्सलियों ने हमला बोल दिया. सतर्क जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 6 नक्सलियों को मार गिराया.
  • 7 फरवरी 2024: बीजापुर में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में नक्सलियों के होने की खबर मिली. जवान जब नक्सलियों के कैंप के पहुंचे तो दूसरी ओर से फायरिंग शुरु हो गई. जवानों ने जोरदार फायरिंग कर 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया.
  • 26 नवंबर 2022: बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले जवानों ने जंगल में नक्सलियों को घेर लिया. एनकाउंटर में 4 माओवादी मौके पर ही मारे गए. मारे गए माओवादियों के बाकी साथी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले.

बीजापुर एनकाउंटर में शहीद वसित रावटे को अंतिम विदाई, उमड़ा जनसैलाब

बीजापुर एनकाउंटर में मारा गया खूंखार नक्सली अनिल पुनेम, अम्बेली ब्लास्ट का था मास्टर माइंड

बीजापुर एनकाउंटर: पहली बार जवानों को मिले मेगा स्नाइपर, 214 माओवादियों के बंकर, 12 हजार क्विंटल राशन

