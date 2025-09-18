ETV Bharat / bharat

बीजापुर एनकाउंटर में बिग अपडेट: मुठभेड़ में मारे गए 7 लाख के 2 इनामी नक्सली

बीजापुर: बुधवार को बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में माओवादियों की जवानों की भीषण मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में कुल 2 माओवादी मारे गए. दोनों माओवादियों की पुलिस ने पहचान पूरी कर ली है. मारे गए माओवादियों पर कुल 7 लाख का इनाम घोषित था. जवानों ने घटनास्थल से रायफल और बीजीएल लॉन्चर बरामद किया है.

7 लाख के इनामी माओवादी हुए ढेर: मुठभेड़ में मारे गये दोनों माओवादी ग्राम पेद्दाकोरमा में 3 ग्रामीण, मनकेली में 1 ग्रामीण और तोड़का में 1 शिक्षादूत की निर्मम हत्या की वारदात में शामिल रहे हैं. दोनों इनामी माओवादियों का मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है.

नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी: बुधवार को जब बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के मनकेली के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की खबर जवानों को मिली तो जवान तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरतते हुए इलाके की घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान को शुरु किया. नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 माओवादी मारे गए. एंटी नक्सल ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की टीम शामिल रही.

मारे गए नक्सलियों की पहचान

रघु हपका, उम्र 33 वर्ष, निवासी पेद्दाकोरमा, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर, नक्सल संगठन में एसीएम के पद पर था. रघु हपका गंगालूर एरिया मिलिट्री कमांड सदस्य भी था. नक्सली पर 5 लाख का इनाम था.

सुक्कू हेमला, उम्र 32 वर्ष, निवासी बोड़ला, पुसनार, थाना बीजापुर, जिला बीजापुर, नक्सल संगठन में पार्टी सदस्य था. सुक्कू हेमला पेद्दाकोरमा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर भी रहा. सुक्कू पर शासन की ओर से 2 लाख का इनाम घोषित था.