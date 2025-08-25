ETV Bharat / bharat

बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्राली में कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 50 घायल - BULANDSHAHR ROAD ACCIDENT

बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ा सड़क हादसा हुआ, श्रद्दालुओं से भरा था ट्रैक्टर.

बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 7:45 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:41 AM IST

बुलंदशहरः बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. एनएच 34 पर अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी. ट्रैक्टर ट्रॉली श्रद्दालुओं से भरी थी. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. वहीं, करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. मौके पर डीएम, एसएसपी समेत जिले के कई आलाअधिकारी पहुंच गए हैं. पुलिस टीम घायलों को अस्पताल भिजवा रही है. वहीं, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सभी ट्रैक्टर से राजस्थान के गोगामड़ी जा रहे थे. सभी जाहरपीर की धार्मिक यात्रा पर निकले थे.



पुलिस के मुताबिक हादसा बीती रात करीब 1.30 बजे के आसपास हुआ. अलीगढ़ बॉर्डर एनएच 34 पर एक ट्रैक्टर पर सवार करीब 60-61 लोग होकर कासगंज जिले से राजस्थान जा रहे थे. इस दौरान पीछे तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी जिससे ट्रैक्टर पलट गया और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए. इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रैक्टर से निकालना शुरू किया. पुलिस घायलों को अस्पताल भेज रही है. करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. मौके पर जिले के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह और डीएम भी पहुंच गए हैं. पुलिस टीम दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को मौके से हटवा रही है.

घायलों का हालचाल जानते अफसर. (etv bharat)
घायलों का हालचाल जानते अफसर. (etv bharat)



वहीं, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रात्रि एक डेढ़ बजे के करीब हादसा हुआ. श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में जा रहे थे, पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी. इस दुखद हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है. उनके मुताबिक हादसे के दौरान ट्रॉली पर 60-65 लोग सवार थे. सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है. मौके पर जिलधिकारी बुलंदशहर तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं. कई अफसर अस्पताल में घायलों का हालचाल लेने पहुंच रहे हैं.

घायलों के हालचाल लेते जिले के आलाअधिकारी. (etv bharat)

इन अस्पतालों में चल रहा घायलों का इलाजः पुलिस ने घायलों को कैलाश खुर्जा, सीएचसी जटिया व सीएचसी मुनि अस्पताल प्राथमिक उपचार हेतु भेजा. इनमें से गम्भीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है. वर्तमान में 10 घायलों का मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ व 10 घायलों का जिला अस्पताल बुलन्दशहर और अन्य 23 घायलों का कैलाश अस्पताल खुर्जा में इलाज चल रहा है. घायलों में 2 लोगों की स्थिति गम्भीर बनी हुई है. अन्य की स्थिति सामान्य हो रही है. पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है. ट्रक का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के नंबर पर है. ट्रक धान की भूसी लादकर जा रहा था. वहीं, मंडलायुक्त मेरठ मण्डल मेरठ डॉ हृषिकेश भास्कर यशोद व पुलिस उप महानिरीक्षक श्री कलानिधि नैथानी एवं जिलाधिकारी श्रुति तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार ने घायलों का कैलाश हॉस्पिटल में हालचाल जाना.



हादसे में इनकी हुई मौत

1. ईयू बाबू (40 वर्ष)
2. रामबेटी पत्नी सोरन सिंह
3. चांदनी (12)
4.घनीराम (40 वर्ष)
5. मोक्षी (40 वर्ष)
6. शिवांश (06 वर्ष)
7. योगेश (50 वर्ष)
8. विनोद (45 वर्ष)
(नोट सभी कासगंज जिले के रहने वाले थे)


ये हुए घायलः रघुवीर, हरिसिंह, प्रिंस, मूलचन्द, दिव्या, शकुंतला, पातीराम, मुस्कान समेत करीब 50 लोग हादसे में घायल हो गए. इनमें से 39 को गंभीर चोटें आईं हैं. इन सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.


