ETV Bharat / bharat

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिया पेंशन से जुड़ा यह नियम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नई सुविधा मिलेगी. दरअसल, पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को CCS (NPS के तहत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया.

नई अधिसूचित नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, उन्हें 'प्रो-राटा आधार पर सुनिश्चित पेमेंट' यानी पेंशन पाने का अधिकार होगा.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फुल सुनिश्चित भुगतान 25 साल बाद ही उपलब्ध होगा, जबकि पहले रिटायर होने वालों को आनुपातिक आधार पर लाभ मिलेगा.

स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प

मंत्रालय ने कहा, "ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस सब्सक्राइबर्स को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प प्रदान करते हैं. यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत फुल सुनिश्चित भुगतान 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है. हालांकि, 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने पर, आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान अर्थात अर्हक सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से विभाजित करके ग्राहक को भुगतान किया जाएगा."