केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिया पेंशन से जुड़ा यह नियम

पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने CCS (NPS के तहत UPS का कार्यान्वयन) नियम 2025 को अधिसूचित किया.

pension
सरकार ने बदल दिया पेंशन से जुड़ा यह नियम (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नई सुविधा मिलेगी. दरअसल, पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को CCS (NPS के तहत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया.

नई अधिसूचित नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, उन्हें 'प्रो-राटा आधार पर सुनिश्चित पेमेंट' यानी पेंशन पाने का अधिकार होगा.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फुल सुनिश्चित भुगतान 25 साल बाद ही उपलब्ध होगा, जबकि पहले रिटायर होने वालों को आनुपातिक आधार पर लाभ मिलेगा.

स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प
मंत्रालय ने कहा, "ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस सब्सक्राइबर्स को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प प्रदान करते हैं. यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत फुल सुनिश्चित भुगतान 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है. हालांकि, 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने पर, आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान अर्थात अर्हक सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से विभाजित करके ग्राहक को भुगतान किया जाएगा."

सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं अन्य लाभ
इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत कोष के 60 प्रतिशत की अंतिम निकासी और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 1/10वें हिस्से का एकमुश्त लाभ, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, CGEGIS लाभ सहित अन्य लाभ सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं.

VRS लेने के बाद अभिदाता की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा, लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को अभिदाता की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा.

