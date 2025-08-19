ETV Bharat / bharat

पलामू टाइगर रिजर्व में हिरण शिकार के बड़े नेटवर्क का खुलासा, पूर्व नक्सलियों की भी संलिप्तता - DEER POACHING IN PALAMU

पलामू में हिरण के शिकार के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. वे हिरण के मांस, सींग और खाल की तस्करी कर रहे थे.

DEER POACHING IN PALAMU
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 5:25 PM IST

पलामू: हिरण शिकार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ है. यह नेटवर्क स्थानीय शिकारियों का उपयोग कर हिरण का मांस, सींग और खाल की तस्करी कर रहा है. नेटवर्क द्वारा शिकारियों को हथियार और बारूद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और शिकार का माल कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है.

पिछले एक साल में 20 से अधिक हथियार जब्त

पलामू टाइगर रिजर्व में पिछले एक वर्ष में शिकारियों से 20 से अधिक हथियार जब्त किए गए हैं. रविवार को एक शिकारी द्वारा फॉरेस्ट गार्ड पर हमले के बाद की गई कार्रवाई में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से चार देसी बंदूकें बरामद हुईं. गिरफ्तार शिकारियों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना का बयान (ईटीवी भारत)

300 रुपये प्रति किलो बिकता है हिरण का मांस

गिरफ्तार शिकारियों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर हिरण का मांस 300 रुपये प्रति किलो बिकता है. नेटवर्क मांस, सींग और खाल को खरीदकर अन्य राज्यों में बेचता है. इस नेटवर्क में 12 लोग शामिल हैं, जिनमें से छह को टाइगर रिजर्व प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है. चौंकाने वाला खुलासा यह है कि शिकार में पूर्व नक्सलियों की भी भूमिका सामने आई है. स्थानीय शिकारी दुकानदारी और अन्य कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन बाहर से ऑर्डर और बारूद मिलने पर शिकार करते हैं. हालांकि, सींग और खाल की बाहरी कीमतों की जानकारी स्थानीय शिकारियों को नहीं है.

शिकार के लिए दोहरी रणनीति

नेटवर्क हिरण का शिकार करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करता है. पहले तरीके में शिकारी एक स्थान पर ट्रैप लगाते हैं और कुत्तों की मदद से हिरण को उस ओर खदेड़ते हैं, जहां पहले से मौजूद शिकारी गोली चलाते हैं. दूसरे तरीके में हिरण के कॉरिडोर में लोहे की जंजीरें बिछाई जाती हैं, जिनमें फंसने के बाद हिरण का शिकार किया जाता है.

एंटी-पोचिंग सेंटर को मजबूत करने का प्रयास

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि शिकारियों से पूछताछ में नेटवर्क और उनके शिकार के तरीकों की विस्तृत जानकारी मिली है. अब तक छह लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और बाकी नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी है. उन्होंने कहा, "शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी-पोचिंग सेंटर को मजबूत किया गया है और अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है." शिकारी न केवल हिरण, बल्कि जंगली सूअर को भी निशाना बनाते हैं.

