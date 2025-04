ETV Bharat / bharat

बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन, करेगुट्टा पहाड़ पर 100 से ज्यादा IED की खोज, 3 नक्सली ढेर - ENCOUNTER IN CHHATTISGARH

रायपुर: छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है. इस मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए है.पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अंतर-राज्यीय सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों के जंगल में हुई, जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. बताया जा रहा है कि तीन से चार दिन तक नक्सल ऑपरेशन चलेगा. करेगुट्टा पहाड़ पर डीमाइनिंग में जुटे जवान: पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह बड़ा नक्सल ऑपरेशन है. पहाड़ी इलाकों में जवानों की टीम डीमाइनिंग में जुटी है. जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों ने 100 से आईईडी प्लांट किए हैं, जिसकी खोज की जा रही है. माओवादियों के बड़े कैडर होने की मिली जानकारी: खास बात यह भी है कि सुरक्षाबल के जवान कर्रेगुट्टा पहाड़ के ऊपर ड्रोन से नजर रख रहे हैं. बड़ी संख्या में माओवादियों के बड़े कैडर होने की सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है. कर्रेगुट्टा पहाड़ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है.

