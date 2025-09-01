ETV Bharat / bharat

दिल्ली चुनाव पर बड़ा खुलासा: AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- भाजपा को जिताने की साजिश रची गई - BIG DISCLOSURE OF DELHI ELECTIONS

दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर केजरीवाल जी को हराने की साज़िश रची थी- नेता प्रतिपक्ष आतिशी

दिल्ली चुनाव पर आप पार्टी का बड़ा खुलासा
दिल्ली चुनाव पर आप पार्टी का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 5:36 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए सात महीने हो गए है लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टिया आए नतीजों को अभी तक पचा नहीं पा रही है. सोमवार यानि आज आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसी रणनीति अपनाई जिससे भाजपा को फायदा पहुंचा और AAP की हार सुनिश्चित हुई. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस ने कई सीटों पर वोट काटने का काम किया, जिसके चलते AAP के प्रमुख उम्मीदवार हार गए.

आप के कई दिग्गजों को करना पड़ा था हार का सामना

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 27 साल बाद राजधानी की सत्ता में वापसी कर ली. इस चुनाव में AAP के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा सके, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है.

वायरल वीडियो से मचा राजनीति बवाल

दरअसल, वायरल वीडियो में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के कथित बयान सामने आए हैं, जिनमें वह यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर AAP को हराने की रणनीति बनाई थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.

AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेस की. इस दौरान उन्होंने देवेंद्र यादव के इंटरव्यू का वीडियो दिखाया और दावा किया कि दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी इस बार चुनाव इसलिए लड़ रहे थे ताकि आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी को सत्ता में लाया जा सके. उन्होंने कहा कि यह कोई तात्कालिक फैसला नहीं था, बल्कि संभवतः इस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई थी.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर आम आदमी पार्टी (AAP) को हराने की योजना बनाई थी, जिससे कांग्रेस खुद चुनाव नहीं जीत पाई. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा भरे गए रिटर्न में दिखाया गया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल खर्च 46.18 करोड़ रुपये था, जबकि बीजेपी ने 57 करोड़ रुपये खर्च किए और आम आदमी पार्टी ने 14 करोड़ रुपये. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य केवल आम आदमी पार्टी को हराना था.

"बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर केजरीवाल जी को हराने की साज़िश रची"

आप पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है. उसमें लिखा कि, 'दिल्ली की जनता अब सच जान चुकी है… बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर केजरीवाल जी को हराने की साज़िश रची थी। ये कोई आरोप नहीं बल्कि खुद दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष का कुबूलनामा है। दोनों पार्टियाँ ऊपर से लड़ाई का दिखावा करती हैं लेकिन पर्दे के पीछे दोस्ती निभाती हैं। जनता सावधान रहे.'

