चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती

चिराग के पास वोट की ताकत: चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी दावा पेश कर रही है. सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौर था, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए.

एनडीए के अलावे कोई विकल्प नहीं: हालांकि जीतनराम मांझी ने एक दिन पहले अपने दल के लिए डिमांड रखी और दूसरे ही दिन उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए की विचारधारा के साथ हैं. संतोष ही हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास एनडीए के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है. हम प्रमुख ने यहां तक कह दिया कि उन्हें कम सीटों पर भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में संकोच नहीं है.

2020 में हम का प्रदर्शन: 2020 विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार थे. जिनमें 4 सीटों पर जीत मिली थी. हम पार्टी को कुल 3,75,564 वोट मिले थे, जो कुल मत प्रतिशत का 0.89% था.

अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ एनडीए के नेता (ETV Bharat)

मांझी-चिराग बढ़ाएंगे परेशानी: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एनडीए गठबंधन से अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए 20 सीटों की मांग रख दी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि एनडीए उनकी मांगों को नही मानता है तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है. एनडीए में जीतनराम मांझी अकेले ऐसे घटक नहीं है, जिन्होंने अपनी डिमांड पर इस तरह से बयान दिया हो. इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी से भी 40 सीटों की डिमांड आ चुकी है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग लेकर एनडीए में दावेदारी का दौर जारी है. घटक दलों का दावा इतना है कि अगर सभी को मनमुताबिक सीटें दी जाए तो 243 सीट कम पड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी-जेडीयू के तीनों सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं. उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर बोलने से बच रहे हैं लेकिन चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की ओर से खुलकर दावेदारी पेश की जा रही है.

नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

243 सीटों पर एलजेपीआर की तैयारी: वहीं, कुछ दिन पहले ईटीवी भारत से बात करते हुए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा था कि हमारी ताकत बिहार की 243 सीट पर है. हम जितनी ताकत अपनी सीट को जीतने में लगाएंगे, उतनी ही ताकत गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों की जीत में लगाएंगे. यही कारण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हमलोग सभी 243 सीटों पर जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं.

2020 में एलजेपी का प्रदर्शन: 2020 चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में बिखराव नहीं हुआ था. उस समय उन्होंने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे. हालांकि केवल एक सीट पर सफलता मिली. चुनाव बाद जीते विधायक ने पाला बदल लिया और जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लिया. एलजेपी को 23,83,457 मत मिले थे, जो कुल वोट प्रतिशत का 5.64% था.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा हैं कोइरी समाज के बड़े नेता: आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक मीडिया के सामने कोई डिमांड नहीं रखी है लेकिन वो इन दिनों मीडिया से मुखातिब भी नहीं होते हैं लेकिन वह भी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं. विधानसभा और लोकसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि वह आज भी कोइरी समाज के सबसे बड़े नेता हैं. पूरे बिहार में उनका प्रभाव है.

उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

2020 में कैसा रहा प्रदर्शन?: 2020 चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर महालोकतांत्रिक सेकुलर मोर्चा के तहत चुनाव लड़ा था. उस समय उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था. 104 सीटों पर उम्मीदवार थे लेकिन सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. उनकी पार्टी को कुल 7,44,221 वोट मिले थे, जबकि वोट प्रतिशत 1.77% रहा.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में जेडीयू का प्रदर्शन: नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2020 में 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इनमें 43 सीटों पर जीत मिली थी. जेडीयू को 64,84,414 वोट मिले थे, जो कुल मत प्रतिशत का 15.39% था. हालांकि 2015 की तुलना में पार्टी को काफी नुकसान हुआ और विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में बीजेपी का प्रदर्शन: भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग के तहत 110 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे. 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. पार्टी को 82,01,408 वोट मिले थे, जो कुल मत प्रतिशत का 19.46% था. उस चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ और विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई. हालांकि 2024 उपचुनाव के बाद उनके विधायकों की संख्या बढ़ गई.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सबको खुश कर पाना मुश्किल: वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र कहते हैं कि जो मीडिया में बातें आ रही है वो सच्चाई से बिल्कुल परे है. यदि डिमांड की बात की जाए तो 243 से ज्यादा सीट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सबको 243 सीट में खुश नहीं किया जा सकता. हालांकि वे मानते हैं कि चाहे कोई भी घटक दल जितनी भी दावेदारी कर ले लेकिन उनके लिए एनडीए की बेहतर विकल्प है.

अमित शाह और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"ठीक कहा संतोष सुमन ने कि उनके पास एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है. उसी तरह चिराग पासवान के पास भी एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है."- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार

पीएम मोदी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एक अन्य दल की एंट्री की चर्चा: वहीं, कुमार राघवेंद्र इशारों में कहते है कि चर्चा ये भी है कि एक और पार्टी की एंट्री एनडीए में जल्द होने वाली है. अगर वो पार्टी एनडीए में आ जाती है तो घटक दलों की सीटों की संख्या पहले से भी कम हो सकती है. ये नया दल कौन होगा, इस बारे में वह खुलकर तो कुछ नहीं बताते हैं लेकिन माना जा रहा है कि मुकेश सहनी 2020 की तरह एक बार फिर से एनडीए में आ सकते हैं.

पीएम मोदी और जेपी नड्डा (ETV Bharat)

क्या हो सकता है फॉर्मूला?: सूचना के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में ये सीटें 100-100 भी हो सकती और उससे कम भी हो सकती है. इन बड़े घटको में सीटों के बंटवारे के बाद ही हम, एलजेपीआर और आरएलएम का नंबर आता है. माना जा रहा है कि चिराग को 20-25, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जा सकती है.

