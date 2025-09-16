ETV Bharat / bharat

बिहार के बीड़ी को विस्तार से समझिए, क्यों सुलग रही है और जमीनी हकीकत क्या है?

आजकल चर्चा बिहार के सियासत के साथ-साथ बीड़ी की भी हो रही है. ऐसे में पढ़ें यह विस्तार खबर वह भी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ.

BIDI INDUSTRY IN BIHAR
बिहार में बीड़ी उद्योग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 7:24 PM IST

9 Min Read
रिपोर्ट: राजेश सिंह

जमुई : केरल कांग्रेस ने B से बीड़ी को B से बिहार को जोड़ा तो सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई. तभी तो पीएम मोदी जब बिहार आए तो बीड़ी के मुद्दे को बेजोड़ तरीके से उछाला और विपक्ष पर वार किया. इसे दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्मी गाने से निकलकर बीड़ी आजकल सियासत सुलगा रही है.

बीड़ी के सियासत में आने के पीछे की कहानी जीएसटी से शुरू हुई. जब केन्द्र सरकार ने 28 प्रतिशत से घटाकर बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की. मतलब सीधे 10 प्रतिशत जीएसटी बीड़ी पर कम किया गया. यही नहीं जिस तेंदू पत्ते से बीड़ी बनती है उसपर GST घटाकर 18 प्रतिशत से सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया.

बीड़ी का भारत में इतिहास : वैसे तो कहा जाता है कि 1600 ई. के आसपास भारत में बीड़ी का प्रवेश हुआ. अब इसे पुर्तगाली, अमेरिकी या अंग्रेज लेकर आए या पहले से ही यहां बनता था इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है. हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी आंदोलन को छेड़ा (1920 के आसपास) तबसे इसका चलन पूरे देश में ज्यादा हो गया. लोग सिगरेट की बजाय बीड़ी का सेवन करने लगे.

विदेशों में भारतीय बीड़ी की डिमांड : परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भारत विश्व के सबसे बड़े बीड़ी निर्यातकों में से एक है. 2014 तक तो अमेरिका को भी भारत से बीड़ी आयात करता था. हालांकि USA में इसपर बैन के बाद वहां निर्यात नहीं किया जा रहा है. हालांकि आज भी कई देशों में बीड़ी का निर्यात किया जाता है. चलिए सबसे पहले आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां भारतीय बीड़ी की डिमांड होती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

आंकड़ों से साफ है कि विश्व के कई देशों के लोगों को भारतीय बीड़ी पसंद है. ऐसे में आपके जहन में सवाल उठेगा कि आखिर भारत के किस-किस प्रदेश में बीड़ी का उत्पादन होता है. तो आइये हम आपको बताते हैं कि किस-किस प्रदेश के लोग बीड़ी उद्योग से जुड़े हैं. भारत में लगभग 45.7 मिलियन लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू रोजगार जुड़े हुए हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार का बीड़ी उद्योग : चूंकि बीड़ी की बात बिहार पर आयी है तो चलिए आपको बिहार के बीड़ी उद्योग से भी रू-ब-रू करवाते हैं. बिहार तंबाकू बीड़ी एंड बीड़ी पत्ता व्यापारी संघ के संरक्षक रामबाबू त्रिपाठी बताते हैं कि 15 से 20 लाख परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं. मतलब लगभग 60 लाख लोग बीड़ी उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

''बीड़ी बनाने में सबसे ज्यादा घर की महिलाएं शामिल होती हैं. घर का काम काज करने के बाद वह बीड़ी बनाती हैं. एक दिन में एक महिला तकरीबन 1000 से 1500 बीड़ी बनाती है. महीने का देखा जाए तो लगभग तीन से पांच हजार रुपये कमाती हैं. यह पार्ट टाइम जॉब है.''- रामबाबू त्रिपाठी, संरक्षक, बिहार तंबाकू बीड़ी एंड बीड़ी पत्ता व्यापारी संघ

BIDI INDUSTRY IN BIHAR
रामबाबू त्रिपाठी (ETV Bharat)

रामबाबू त्रिपाठी का कहना है कि बिहार की 80 प्रतिशत बीड़ी दूसरे प्रदेशों में जाती है. खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में सप्लाई होती है. रामबाबू के अनुसार जमुई जिले में सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन होता है. हालांकि बिहार शरीफ और चक्रधरपुर में भी इसको खूब बनाया जाता है.

''जो GST बीड़ी पर 28 से 18 प्रतिशत किया गया है, उसका लाभ बीड़ी बनाने वालों को नहीं मिलेगा. यह लाभ कंपनियों को मिलेगा. वैसे यह लाभ भी जनवरी महीने से मिलेगा जब वर्लड बैंक का लोन सेज वाला खत्म होगा. हालांकि तेंदू पत्ता पर जो जीएसटी घटा है उसका फायदा कुटीर उद्योग चलाने वाले मजदूरों को मिलेगा.''- रामबाबू त्रिपाठी, संरक्षक, बिहार तंबाकू बीड़ी एंड बीड़ी पत्ता व्यापारी संघ

Bidi industry In Bihar
समूह में बैठकर बीड़ी बनाती महिलाएं (ETV Bharat)

चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा जमुई में बीड़ी का उत्पादन होता है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम जमुई के ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां पर इसको बनाने का काम किया जाता है. हमने इसे बनाने वालों से जाना कि अभी क्या स्थिति है? क्या GST बदलाव से फायदा मिलेगा? क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा?

हरियाडीह, तेतरिया, मौरा, पतसंडा, कुनधुर, गंगरा, कोलूहा, रतनपुर, धुधुलडीह, बाराजोर, धोरिकवा, बलियाडीह, तुम्बा पहाड़, हरणा, शशिधाट, रकतरोहनिया, बैजलपुरा, बलियो , जामुखरैया, मांगोबंदर, चुनकातरी, चिलही, केवाल फरीयत्ता जैसे 1000 गांव में बीड़ी बनायी जा रही हैं.

Bidi industry In Bihar
बीड़ी बनाती महिलाएं (ETV Bharat)

जमुई जिले के 10 प्रखंड अंतर्गत 152 पंचायत में पड़ने वाले लगभग 1000 गांव की महिलाओं का मुख्य रोजगार बीड़ी बनाना ही है. ग्रामीण क्षेत्र में तो तकरीबन हर घर (95% से अधिक) में लोग समूह में या परिवार के सदस्यों के साथ बीड़ी बनाते हैं. एक महिला लगभग 500 से 700 पीस बीड़ी बना लेती हैं. 1000 बीड़ी बनाने पर 110 से 150 रूपया (छोटे बीड़ी का कम बड़े बीड़ी का ज्यादा पैसा) तक मिलता है.

कंपनी के ऑर्डर पर बनती है बीड़ी : मौजूदा समय में नसरुद्दीन बीड़ी, कोलकाता (बंगाल) की कंपनी है. जमुई जिले के गिद्धौर, झाझा और खैरा प्रखंड में कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम किया जा रहा है. उसी प्रकार बालक बीड़ी, सूरज बीड़ी सहित कुछ और नाम से फ्रेंचाईजी और पेटी कॉन्ट्रेक्ट लेकर ठेकेदार काम कर रहे हैं. कुछ कंपनी आजमगढ़ (यूपी) की भी है.

कंपनी के ठेकदारों द्वारा बीड़ी बनाने का रॉ मेटेरियल (पत्ता, खैनी, सूता) बीड़ी मजदूरों को मुहैया कराया जाता है. इसके बाद ठेकेदार या उनके कर्मी प्रत्येक दिन गांव में घूमकर बीड़ी मजदूरों से तैयार बीड़ी गिनती करवाकर ले लेते हैं. फिर एक सप्ताह में हिसाब कर मजदूरी (मेहनाताना) दिया जाता है. फिर तैयार बीड़ी वाहनों के द्वारा बिहार से बाहर कंपनियों को भेज दिया जाता है. जहां कंपनी का रैपर लगाकर व्यापारियों के द्वारा तैयार बीड़ी (मुट्ठा या गट्ठा या बंडल) मार्केट में तय कीमत पर बेचा जाता है.

नसरुद्दीन बीड़ी बड़ी साइज की होती है, जो एक बंडल में 10 पीस आती है. इसकी कीमत अधिक है जबकि अन्य ब्रांड जैसे बालक, सूरज छोटी साइज की बीड़ी है. एक बंडल में 25 पीस आती है. इसकी कीमत कम होती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ग्राउंड रिपोर्ट : हमारी टीम मौरा गांव पहुंची. यहां की आबादी लगभग 6,000 है. घरों की संख्या लगभग 500 है. हर घर में बीड़ी वर्षों से पुस्तैनी रोजगार बना हुआ है. औरतों का मुख्य जीविकोपार्जन इसी से होता है. बीड़ी मजदूरी से जुड़े अधिकतर लोगों ने बताया कि अगर पहले से बीडी बनाने का मेटेरियल, पत्ता का बंडल मिलता है तो उसकी छंटनी करनी पड़ती है. साइज में कटिंग करनी होती है. इसमें भरे जाने वाले तम्बाकू (खैनी) का महीन चूर्ण बनाना पड़ता है. लपेटने के लिऐ धागा पहले से तैयार कर लेते है. इसमें भी समय लगता है.

जब तैयार मैटेरियल लेकर बीड़ी बनाने बैठते हैं तो सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करने पर 500 से 700 पीस तक ही बीड़ी बन पाती है. जिसका मेहनताना (मजदूरी) 1000 बीड़ी पर 110 से 150 रूपया तक मिलता है, मतलब एक दिन बीड़ी बनाने की कमाई 50 से 70 रूपया, अर्थात पूरे महीने अगर बीड़ी बनाते हैं तो कमाई 1500 से 2000 रूपया तक हो पाती है.

Bidi industry In Bihar
इस तरह बनायी जाती है बीड़ी (ETV Bharat)

'पूरे महीने काम करने पर 1500 से 2000 कमाते हैं' : 65-70 वर्ष की बुजुर्ग महिला शैमून खातून ने बताया 12-14 वर्ष की उम्र से ही बीड़ी बनाना शुरू कर दिए थे, अब भी बना रहे हैं. वोट हमेशा देते आए हैं, इसी भरोसे कि सरकार हम बीड़ी मजदूरों के लिए भी कुछ काम करे. कुछ रोजगार-योजनाऐं लाए. जो हमारी बात करेगा, हम उसी को वोट करेंगे.

हसीना खातून ने बताया कि 20 वर्षों से बीड़ी बना रहे हैं, जो भी सरकार फायदा देगी, बीड़ी मजदूरी बढाएगी उसी को वोट देंगे. गांव में बीड़ी बना रहे परिवारों से बातचीत में पता चला कि अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं. हालांकि अपने बच्चों को जरूर शिक्षित कर रहे हैं. हालांकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जब नौकरियां नहीं मिली तो कई युवतियां फिर से बीड़ी बनाने में ही जुट गईं.

Bidi industry In Bihar
समूह में बैठकर बीड़ी बनाती महिलाएं (ETV Bharat)

नौकरी नहीं तो बीड़ी ही सहारा : पूजा कुमारी बीए कर चुकी हैं, पर नौकरी नहीं मिली तो बीड़ी बनाने में जुट गईं. कहती हैं कि, हर बार तो चेहरा देखकर ही वोट कर देते थे, लेकिन इस बार काम रोजगार भी मुद्दा होगा. जहां से काम-रोजगार की उम्मीद दिखेगी वहीं वोट करेंगे.

अंशु कुमारी, खुशबू कुमारी भी मैट्रिक पास हैं, पर रोजगार के नाम पर हाथ में बीड़ी का बंडल है. वो भी कहती हैं कि पहली बार वोट करूंगी, काम-रोजगार ही असली मुद्दा होगा. इसी आधार पर वोट करेंगे.

BIDI INDUSTRY IN BIHAR
बीड़ी का तैयार बंडल (ETV Bharat)

गांव वालों ने बताया कि लड़कियां 12-13 वर्ष की उम्र में ही बीड़ी बनाने में लग जाती हैं. युवा लड़के पढ़ लिखकर रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ बीड़ी बनाकर घर का खर्चा नहीं निकल सकता है. सभी का पेट नहीं भर सकता है. महिलाएं कमाती हैं तो कुछ मदद मिलती है.

